Finala Asia Express 2026. Valerie Lungu, ieșire nervoasă în plină stradă! Gestul neașteptat făcut de concurentă

Marea finală Asia Express 2026, difuzată în această seară pe Antena 1 și pe AntenaPLAY, a împins concurenții dincolo de limitele rezistenței psihice.

Valerie Lungu, reacție nervoasă în plină stradă, după ce s-a certat cu Alex Gîlcă Foto: antena 1

După mii de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii și o luptă acerbă cu echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc, tensiunea acumulată a declanșat o descărcare explozivă în tabăra adversă.

Copleșită de oboseală, frustrare și presiunea uriașă de a prinde din urmă sportivii, Valerie Lungu a cedat nervos în mijlocul străzii, aruncându-și echipamentul și răbufnind virulent la adresa iubitului său, Alex Gîlcă.

Valerie Lungu a cedat nervos: rucsac aruncat pe stradă și reproșuri dure

Momentele de panică au început încă de la o probă la înălțime, urmată de rezolvarea unei ecuații de pe un cartonaș, unde calculele greșite în gând și pasarea răspunderii au aprins fitilul neînțelegerilor. Văzând că Torje și Alexuc se află în avantaj, Valerie și-a pierdut complet cumpătul.

Ajunsă pe stradă, influencerița nu și-a mai putut stăpâni nervii: și-a izbit violent rucsacul de pământ și s-a așezat neputincioasă pe bordură pentru a respira:

„Gata, am terminat. De acum încolo faci tot ce vrei tu!”, i-a strigat tânăra partenerului ei, exasperată de faptul că acesta încerca să aplaneze conflictul.

Atitudinea calmă a lui Alex nu a făcut decât să toarne gaz pe foc, tânăra recunoscând că a căutat deliberat scandalul pe fondul extenuării:

„Când n-ai cu cine să te cerți, îl iei pe omul de lângă tine. Asta fac eu, Alex deja mă știe, d-aia nici nu mă mai bagă în seamă cu absolut nimic și asta mă deranjează și mai tare! El e atât de pacifist încât mă enervează. (...) Ceartă-te cu mine! Eu am chef de ceartă și tu nu te cerți cu mine!”, a răbufnit Valerie Lungu.

Alex Gîlcă dă cărțile pe față: „Am simțit că explodez”

Pentru Alex Gîlcă, reacția nervoasă a partenerei sale a fost picătura care a umplut paharul, reproșându-i că vorbește „ca la proști” și că își revarsă furia pe el în loc să se concentreze pe cursă:

„Din toată competiția, din tot stresul pe care l-am acumulat aici, ăsta a fost momentul culminant al meu. Am simțit că explodez. Simțeam că nu mai fac față! În momentul ăla m-a deranjat că Valeria tot îmi zicea chestii care nu aveau nicio relevanță cu competiția noastră. Era o frustrare mai mult și știam exact de unde pleacă: pentru că a văzut echipa Gabi și Alexuc înainte și s-a demoralizat!”, a mărturisit Alex în cadrul emisiunii Asia Express.

Deși a atins punctul critic și a abandonat temporar lupta pe bordură, Valerie a reușit în cele din urmă să își adune forțele, să se ridice și să revină în cursă alături de iubit, continuând bătălia pe muchie de cuțit pentru Amuleta Supremă de la Shanghai.