Soțul lui Valerie Lungu a intervenit după scandalurile de la „Asia Express”. Ce le-a transmis celor care o critică

Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, nu s-a mai putut abține și a sărit în apărarea ei, după valul de critici pe care influencerița l-a primit odată cu apariția la emisiunea „Asia Express”. Acesta i-a pus la punct la hateri.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Foto: Instagram

Valerie Lungu a primit extrem de multe critici odată cu participarea ei la emisiunea „Asia Express”. Aceasta a fost taxată dur de fanii show-ului pe rețelele de socializare, în urma comportamentului afișat. Astfel, soțul ei, Alex Gîlcă, a luat atitudine și a transmis un mesaj în acest sens.

Alex Gîlcă i-a pus la punct pe haterii lui Valerie Lungu

Alex Gîlcă s-a însurat recent cu Valerie Lungu și, deși este o fire mai discretă, de data aceasta a sărit în apărarea influenceriței. Acesta i-a pus la punct pe cei care o critică dur pe soția sa fără ca măcar să o cunoască. În mesajul său, el a afirmat că o va susține necondiționat pe aceasta.

„O femeie mai ambițioasă și mai puternică nu am cunoscut. V-o prezint pe soția mea. Voi vedeți momente la televizor și pe social media. Eu cunosc omul de lângă mine, sufletul ei bun și felul în care mi-a fost mereu alături. Femeia aceasta mi-a schimbat viața, iar pentru asta o voi iubi și o voi respecta mereu. Unul dintre lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la ea este că spune lucrurilor pe nume.

Spune ce gândește și nu se preface doar ca să fie pe placul tuturor. Uneori, sinceritatea deranjează mai mult decât o minciună spusă frumos. Nu vă cer să o iubiți așa cum o iubesc eu. Dar faptul că nu vă place nu vă dă dreptul să o jigniți. Puteți avea o părere despre ceea ce vedeți, fără să uitați că în spatele ecranului este un om. Iar ție, iubirea mea, îți spun atât: știu cine ești, știu ce suflet ai și sunt mândru că îmi ești soție”, a scris Alex Gîlcă, în mediul online.

Ceartă aprinsă între cei doi la „Asia Express”

Deși pare că iubirea lor este una infinită, nu totul este doar lapte și miere, cel puțin în emisiunea „Asia Express” și este de înțeles. Probele îi testează pe cei doi din toate punctele de vedere și există momente în care clachează. Așa s-a întâmplat săptămâna trecută, atunci când Alex Gîlcă s-a enervat din cauza unei misiuni, iar Valerie Lungu a fost extrem de deranjată de reacția lui.

„Eu nu înțeleg de ce te transformi. De ce te transformi? Că nu mai fac nimic și mă duc acasă, dacă continui cu comportamentul ăsta”, i-a spus Valerie lui Alex, în timpul conflictului.

Ulterior, influencerița a demonstrat că încearcă să aibă o imagine cât mai bună în fața telespectatorilor. „Nu vreau ca oamenii să aibă concepții greșite despre noi. El știe cât de mult mă afectează pe mine ce spun oamenii de acasă, iar faptul că a avut reacția asta o să îi facă pe mulți să creadă că așa este el în fiecare zi”, a mărturisit Valerie Lungu.

Până acum, au existat multe certuri între ei și alți concurenți. De fapt, în centrul acestora s-a aflat Valerie Lungu. Aceasta a avut schimburi dure de replici atât cu Maurice Munteanu, cât și cu Mirela Vaida și Raluca Bădulescu.