 Valerie Lungu, reguli clare în căsnicia cu Alex Gîlcă: „Eu nu duc gunoiul!” Ce detalii au ieșit la iveală
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Valerie Lungu, reguli clare în căsnicia cu Alex Gîlcă: „Eu nu duc gunoiul!” Ce detalii au ieșit la iveală

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, deveniți și mai cunoscuți după participarea la Asia Express, au găsit o modalitate prin care își împart responsabilitățile în gospodărie. Recent, influencerita a vorbit, în cadrul unui podcast moderat de Bursucu, despre sarcinile pe care le are fiecare dintre ei și a dezvăluit cine se ocupă de treburile casnice.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă.
Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Foto: Instagram

Deși sunt implicați în numeroase proiecte profesionale, cei doi au stabilit cum își organizează viața de familie. Valerie a mărturisit că soțul ei se ocupă de mai multe activități de zi cu zi, precum gătitul, cumpărăturile, dusul gunoiului și alimentarea mașinii. În schimb, ea este cea care se ocupă de curățenia locuinței, dar și de organizarea dressingului și îngrijirea încălțămintei.

Valerie Lungu nu lasă curățenia pe mâna soțului! Ce reguli respectă în propria casă

Influencerița a recunoscut că are standarde stricte atunci când vine vorba despre curățenie și ordine. Aceasta a explicat că nu poate începe ziua fără să își aranjeze patul și că acordă o atenție deosebită fiecărui detaliu din locuință.

„Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește. El face cumpărăturile. Pe jos nu, că avem două coșuri, la primul și la al doilea etaj, dar nu am nicio problemă. Eu sunt cea cu curățenia în casă. Eu am o problemă cu curățenia. Nu mă ridic din pat până patul nu este aranjat.

Nu pun lenjeria dacă nu este călcată. La mine în casă este curat non-stop. Eu mă ocup de curățenie fără nicio problemă. Eu îi fac curat în dulapuri, spăl încălțămintea și așa mai departe. El nu se ocupă de casă când e vorba de curățenie. Mă ajută când eu nu sunt acasă și sunt plecată cu munca”, a spus Valerie Lungu în podcastul moderat de Bursucu.

Cine face curățenia generală în casa celor doi

Valerie a mai dezvăluit că, având în vedere dimensiunea locuinței, ea și soțul său apelează periodic și la ajutorul unei persoane care se ocupă de curățenia generală. Aceasta vine o dată la două luni, însă, în restul timpului, influencerita preferă să păstreze singură ordinea în casă.

„Avem și o doamnă de serviciu, o dată la două luni să mai facă o curățenie generală că avem o casă imensă. Dacă nu sunt eu acasă, se ocupă el. Dacă sunt eu, el nu face curat, fac eu curat”, a mai spus șatena. 

Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu își țin banii la comun

Valerie Lungu a făcut dezvăluiri despre modul în care ea și soțul său, Alex Gîlcă, își gestionează finanțele în căsnicie. Influencerița a mărturisit că cei doi nu își țin banii la comun și că fiecare are propriile venituri, chiar dacă desfășoară și afaceri împreună.

„Eu am banii meu și Alex are banii lui (...) Mie bărbatul meu nu îmi dă bani nici pentru pâine, deci nu ați înțeles. Eu nu am nevoie de banii lui, pentru că eu aveam bani și până să-l întâlnesc pe Alex. Acum mă bucur că avem bani împreună, că facem bani împreună, eu cu creierul meu și el cu creierul lui. Avem business împreună și facem nu dublu, ci triplu, că suntem creier”, a spus Valerie Lungu, într-un live, pe TikTok.

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