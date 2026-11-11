 Câți bani au încasat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă după eliminarea de la „Asia Express”. Suma primită pentru cele 10 săptămâni de competiție
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Câți bani au încasat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă după eliminarea de la „Asia Express”. Suma primită pentru cele 10 săptămâni de competiție

#Asia Express
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Finala „Asia Express” se apropie, iar lupta pentru marele premiu se dă între echipele formate din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Gabi Torje și Alin Alexuc. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns până în semifinală, însă aventura lor s-a încheiat după ce au pierdut proba și au extras cutia cu mărgele roșii. Chiar dacă nu au reușit să ajungă în finală, cele două concurente nu au plecat acasă fără o recompensă financiară consistentă.

Câți bani au primit Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Câți bani au primit Mirela Vaida și Oana Tomoiagă Foto: Antena 1

Participarea la „Asia Express” presupune numeroase provocări, de la probe solicitante până la adaptarea la condiții dificile de trai. Concurenții trebuie să facă autostopul, să găsească mâncare și să își gestioneze emoțiile pe parcursul competiției.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au reușit să reziste timp de zece săptămâni și să ajungă până în semifinală. Pentru fiecare etapă parcursă, Antena 1 le-ar fi oferit câte 3.000 de euro, individual. Astfel, fiecare dintre ele ar fi încasat în total 30.000 de euro pentru participarea la emisiune.

Deși nu au câștigat marele premiu, prezentatoarea TV și interpreta de muzică populară au plecat din competiție cu sume importante, potrivit Cancan.

Ce au transmis cele două concurente după eliminare

Imediat după ce a aflat că aventura sa la „Asia Express” s-a încheiat, Mirela Vaida a mărturisit că nu regretă deloc experiența. Dimpotrivă, vedeta consideră că participarea la emisiune a fost una dintre cele mai importante provocări din viața sa.

„Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”, a declarat Mirela Vaida la „Asia Express”.

La rândul său, Oana Tomoiagă a transmis un mesaj în mediul online, în care a vorbit despre lecțiile învățate în timpul aventurii. Artista a explicat că experiența din fiecare țară a ajutat-o să privească diferit lucrurile simple și să aprecieze mai mult momentele mărunte.

„Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am pus în practică în fiecare țară în care am fost.

Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”, a declarat Oana Tomoiagă.

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