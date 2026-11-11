Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, eliminate înainte de marea finală Asia Express 2026! Ce au spus cele două după ce au părăsit competiția. Astăzi o să aibă loc marea finală

Semifinala Asia Express 2026 s-a încheiat cu emoții puternice pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două prietene au fost eliminate de pe Drumul Mătăsii și au ratat calificarea în marea finală a show-ului de la Antena 1. Chiar dacă despărțirea de competiție nu a fost ușoară, ambele au privit în urmă cu recunoștință și au vorbit despre experiența care le-a schimbat perspectiva asupra vieții. Iată ce declarații au făcut după eliminare!

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, eliminate înainte de marea finală Asia Express 2026! Foto: antena1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit Asia Express 2026 înainte de finală

Semifinala Asia Express – Drumul Mătăsii a adus un deznodământ neașteptat pentru echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. După numeroase probe solicitante, momente tensionate și provocări care le-au testat limitele fizice și psihice, cele două concurente au fost nevoite să își încheie aventura chiar înainte de ultima etapă a competiției.

Vestea eliminării a venit la pachet cu multe emoții. Deși și-ar fi dorit să continue cursa și să lupte pentru un loc în finală, Mirela Vaida și prietena sa au recunoscut că pleacă din competiție cu amintiri frumoase și fără regrete.

Pentru prezentatoarea TV, participarea la unul dintre cele mai dificile reality-show-uri din România a reprezentat o adevărată provocare. Aceasta s-a declarat bucuroasă că a avut curajul să accepte experiența și că a putut să o trăiască alături de Oana Tomoiagă.

„Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.

Concurenta a plecat cu lacrimi în ochi, însă cu sentimentul că a trăit o aventură pe care nu o va uita prea curând. Drumul Mătăsii i-a oferit ocazia să își depășească limitele și să descopere cât de mult poate rezista în situații complet neobișnuite.

Oana Tomoiagă, mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express: „Fericirea stă în lucruri mici”

La rândul său, Oana Tomoiagă a vorbit despre transformările pe care le-a adus această experiență și despre lecțiile pe care le-a învățat pe parcursul călătoriei. Pentru artistă, competiția nu a însemnat doar probe contra cronometru și dorința de a ajunge cât mai departe, ci și o ocazie de a se redescoperi.

Concurenta a mărturisit că fiecare țară traversată i-a oferit experiențe diferite și că a reușit să pună în practică multe dintre lucrurile învățate pe parcurs. Mai mult, a ajuns la concluzia că adevărata fericire nu depinde de lucrurile materiale sau de reușitele spectaculoase, ci de bucuriile simple.

„Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am, pus în practică în fiecare țară în care am fost. Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”, a declarat Oana Tomoiagă.

Astfel, chiar dacă aventura lor s-a încheiat în semifinală, cele două concurente consideră că au câștigat mult mai mult decât o simplă experiență televizată. Prietenia, amintirile și lecțiile descoperite pe Drumul Mătăsii vor rămâne printre cele mai importante lucruri cu care se întorc acasă.

Când se difuzează marea finală Asia Express 2026. Ce echipe luptă pentru marele premiu

După eliminarea Mirelei Vaida și a Oanei Tomoiagă, suspansul se mută asupra ultimelor două echipe rămase în competiție. Marea finală Asia Express 2026 este programată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe platforma AntenaPlay.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Gabi Torje și Alin Alexuc, sunt echipele care vor intra în ultima cursă pentru trofeu și marele premiu.

După un parcurs plin de obstacole, tensiuni și momente memorabile, cele două echipe se pregătesc pentru confruntarea decisivă. Publicul va afla cine reușește să ducă aventura până la capăt și să câștige unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri de la Antena 1.