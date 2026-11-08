 Cine sunt finaliștii Asia Express 2026 și când are loc marea finală
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Cine sunt finaliștii Asia Express 2026 și când are loc marea finală

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Doar cei mai puternici au rămas acum în competiția „Asia Express - Drumul Mătăsii”. Concurenții au avut de înfruntat probe extrem de solicitante, iar cei mai ghinioniști au fost eliminați. Ultimele ediții din „Asia Express” îi va ține pe fanii emisiunii cu sufletul la gură. Care sunt cele trei echipe rămase în concurs și când se va difuza marea finală.

Irina Fodor, prezentatoarea „Asia Express”.
Irina Fodor, prezentatoarea „Asia Express”. Foto: Instagram

Care sunt echipele rămase în „Asia Express”

Fanii emisiunii stau lipiți de televizoare pentru a vedea ultimele curse de dinaintea finalei. Sezonul acesta i-a dus pe concurenți prin Uzbekistan, apoi în China. Astfel, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu, șase concurenți continuă aventura în China.

Telespectatorii vor vedea, în etapa finală a competiției, trei echipe: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc, dar și „Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Uitându-ne puțin în spate, vedem că Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost primii care au reușit să se califice în marea finală, după ce au obținut cel mai bun punctaj în semifinală.

Ulterior, a doua echipă care a intrat în finală a fost cea formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. Au ajuns primii la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă. Ultimul loc în finală l-a câștigat echipa formată din Mirela Vaida și oana Tomoiagă.

Când se difuzează marea finală „Asia Express”

Urmează ultimele ediții din „Asia Express”. Cea mai importantă cursă va începe de azi, duminică, 8 noiembrie, de la ora 20.00. Emisiunea se va mai difuza luni și marți, de la 20.30, iar ultima ediție, marea finală, este programată pentru miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20.30.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, dezvăluiri după eliminare

Ultima echipă eliminată a fost cea formată din Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. 

„Da, experiența de la Asia a fost cea mai intensă, cea mai frumoasă, cea mai grea. Cea mai fascinantă. Am descoperit multe lucruri. Am văzut multe locuri. Și a fost clar cea mai frumoasă experiență din viața mea”, a mărturisit Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.ro.  

Și Loredana Chivu a scris un mesaj emoționant.

Asia Express mi-a schimbat perspectiva, m-a învățat să prețuiesc lucrurile simple și mi-a reamintit că fericirea se ascunde uneori într-un zâmbet, într-un gest de bunătate sau într-o mână întinsă atunci când simți că nu mai poți.

Am râs, am plâns, am obosit până la epuizare, dar am câștigat amintiri și oameni pe care îi vom purta mereu în suflet. Am cunoscut echipe minunate, alături de care am construit prietenii reale. Am intrat în competiție alături de necunoscuți și am plecat cu prieteni de suflet.”

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