 Ana Maria Mocanu, sinceră după eliminarea de la Asia Express: „Am descoperit că pot mai mult, când nu mai pot”
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Ana Maria Mocanu, sinceră după eliminarea de la Asia Express: „Am descoperit că pot mai mult, când nu mai pot”

#Asia Express
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Drumul Mătăsii s-a încheiat pentru Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu. Cele două prietene au ajuns până în semifinala Asia Express, însă cursa pentru ultima șansă le-a oprit parcursul cu un singur pas înainte de marea finală. Chiar dacă nu au reușit să ajungă în ultima etapă a competiției, experiența trăită în Asia a rămas una dintre cele mai importante din viața lor.

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu
Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu Foto: Instagram

După încheierea aventurii, Ana Maria Mocanu a vorbit despre provocările întâmpinate, momentele în care a simțit că nu mai poate și felul în care competiția i-a schimbat perspectiva asupra propriei persoane. Fosta asistentă TV a povestit și cum a fost să facă echipă cu Loredana Chivu, alături de care are o prietenie de aproape 17 ani. Cele două s-au confruntat cu situații dificile, dar au reușit să se completeze și să meargă mai departe împreună.

Ana Maria Mocanu, despre cele mai grele momente de la Asia Express

Ana Maria Mocanu descrie participarea la Asia Express drept cea mai intensă, frumoasă și dificilă experiență pe care a trăit-o. A avut ocazia să descopere locuri noi și să treacă prin provocări pe care nu și le-ar fi imaginat înainte de plecare. Deși au existat numeroase momente în care a simțit că nu mai are energie și că ar vrea să renunțe, a găsit de fiecare dată resursele necesare pentru a continua.

„Da, experiența de la Asia a fost cea mai intensă, cea mai frumoasă, cea mai grea. Cea mai fascinantă. Am descoperit multe lucruri. Am văzut multe locuri. Și a fost clar cea mai frumoasă experiență din viața mea”, a mărturisit Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.ro.

Fosta asistentă TV a recunoscut că au existat multe clipe în care a simțit că nu mai poate face față ritmului competiției. Totuși, de fiecare dată a încercat să-și recapete optimismul și ambiția, pentru a da tot ce avea mai bun în timpul probelor. Chiar dacă i-a fost extrem de greu, nu a ajuns să regrete că a acceptat provocarea.

Mai mult, experiența a ajutat-o să descopere lucruri noi despre propria persoană și să-și depășească limitele. Ana spune că a înțeles cât de mult contează determinarea, umorul și capacitatea de a o lua de la capăt, indiferent de obstacole.

„Am descoperit că pot mai mult, când nu mai pot. Am descoperit că contează mult determinarea, ambiția, umorul, să poți să o iei de la capăt, indiferent de cât de greu îți e, indiferent de probe, indiferent de cursă, indiferent de tot ce se întâmplă în Asia, să-ți găsești puterea interioară, să poți să mergi mai departe”, a explicat ea.

Cum a fost relația dintre Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu în competiție

Unul dintre subiectele despre care Ana Maria Mocanu a vorbit deschis a fost relația cu Loredana Chivu. Cele două se cunosc de aproximativ 16 ani, iar prietenia lor se apropie de pragul de 17 ani. Au petrecut mult timp împreună și au participat la evenimente și proiecte comune, însă aventura Asia Express le-a pus în fața unor situații cu totul diferite de cele cu care erau obișnuite.

Ana a povestit că experiența le-a ajutat să se cunoască și mai bine și consideră că Loredana a fost partenera potrivită pentru această provocare. Cele două au personalități diferite, dar tocmai aceste diferențe le-au ajutat să formeze o echipă echilibrată. În timp ce Loredana este mai calculată și analizează lucrurile înainte de a lua o decizie, Ana se descrie ca fiind spontană și impulsivă.

„Ea are foarte multe calități, este o persoană foarte cerebrală, foarte calculată, chestii care mie îmi lipsesc pentru că eu sunt un pic mai spontană, sunt genul de persoană care mă arunc cu capul înainte fără să gândesc, ea e genul de persoană care analizează și calculează. Și atunci cumva noi două ne-am completat foarte bine”, a spus Ana Maria Mocanu.

Nici tensiunile nu au lipsit pe parcursul competiției. Cele două prietene au avut și certuri, însă nu au lăsat neînțelegerile să le afecteze relația pe termen lung. Ana a descris situația într-un mod amuzant, spunând că se certau dimineața, iar seara, când ajungeau la cazare, se împăcau.

„Noi ne-am certat ca un cuplu. Dimineața ne certam, seara, când ajungeam la cazare, ne împăcam. Au fost și anumite certuri dintre noi, dar erau absolut normale, mai ales că noi avem o relație de prietenie sinceră și nu suntem genul ăla de prieteni ipocriți”, a povestit fosta asistentă TV.

Ana a explicat că sinceritatea a fost unul dintre lucrurile care le-au ajutat să funcționeze ca echipă. Nu au încercat să-și ascundă greșelile și nici să se menajeze atunci când una dintre ele nu proceda corect. Dacă una greșea, cealaltă îi atrăgea atenția, iar apoi încercau să găsească împreună o soluție.

În ceea ce privește relația cu ceilalți concurenți, Ana Maria Mocanu a spus că a păstrat o atitudine respectuoasă față de toată lumea, însă nu a legat prietenii apropiate cu toți participanții. Despre Valerie Lungu a precizat că între ele au existat câteva șicane pe traseu, dar nimic deosebit. Nu au o relație foarte apropiată, însă s-au respectat în timpul competiției.

La final, Ana a mărturisit că Asia Express a schimbat-o profund, atât în privința mentalității, cât și a ambiției și a felului în care privește viața. Cele două prietene nu se așteptau să ajungă până în semifinală și au fost surprinse de cât de mult au reușit să reziste în competiție

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