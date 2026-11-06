 Ana Maria Mocanu, dezvăluiri neașteptate după eliminarea de la Asia Express! Ce se întâmpla, de fapt, între ea și Loredana Chivu
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Ana Maria Mocanu, dezvăluiri neașteptate după eliminarea de la Asia Express! Ce se întâmpla, de fapt, între ea și Loredana Chivu

#Asia Express
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Experiența „Asia Express - Drumul Mătăsii” s-a încheiat pentru echipa formată din Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu. Cele două au fost eliminate în ediția de miercuri seară, după ce au parcurs nouă etape în competiție. 

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu
Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu Foto: Facebook

La scurt timp după plecarea din emisiune, fosta asistentă TV a vorbit despre provocările întâmpinate, dar și despre experiența care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au fost eliminate după nouă ediții 

După eliminarea celor două concurente, în lupta pentru marele premiu au rămas trei echipe: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Gabi Torje și Alin Alexuc, respectiv Valerie Lungu și Alex Gâlcă.

Ana Maria Mocanu a rememorat cu emoție aventura trăită alături de Loredana Chivu pe Drumul Mătăsii. Fosta concurentă a mărturisit că au avut parte de nouă etape intense, cu momente frumoase, dar și cu multe dificultăți. Cele două au fost surprinse să primească sute de mesaje de felicitare, inclusiv din afara țării, iar susținerea oamenilor le-a bucurat enorm.

„Emoțiile au fost mari. A fost cu de toate acest sezon, pentru că noi am trăit în 9 etape de toate, și cu bune, și cu rele. Important e că în fiecare zi ne trezeam și o luam de la capăt. Sinceră să fiu, de aseară și până astăzi am primit mesaje din întreaga lume. Sute și sute de mesaje în care toată lumea ne-a felicitat și ne-au spus că am câștigat, că am câștigat inimile întregii lumi. Asta ne-a bucurat foarte mult. Noi am fost cât se poate de reale. Dacă am simțit să plângem, am plâns.”

Ana Maria Mocanu, despre prietenia de 17 ani cu Loredana Chivu

Dincolo de provocările concursului, Ana Maria Mocanu a vorbit și despre relația de prietenie pe care o are cu Loredana Chivu. Cele două sunt apropiate de 17 ani și, chiar dacă pe parcursul competiției au avut schimburi de replici și momente tensionate, fosta asistentă TV susține că sinceritatea a fost mereu una dintre caracteristicile relației lor. Ea a explicat că imaginile care au lăsat impresia unui conflict au surprins, de fapt, dinamica firească dintre două prietene care se cunosc foarte bine.

„Noi avem o prietenie atât de lungă. Sunt 17 ani de prietenie între noi două. Oamenii au realizat, în sfârșit, că noi suntem genul de prietene extrem de sincere una cu cealaltă. A fost cea mai frumoasă experiență din viața noastră, una dintre cele mai grele, dar și cea mai frumoasă. Mă bucur că am făcut parte din acest proiect. Aseară și eu, și Lore am plâns, pentru că ne-am amintit de tot ce am trăit noi în Asia Express. Eu cu Loredana am fost ca un cuplu care dimineața se ceartă, iar seara se împacă”, a declarat Ana Maria Mocanu, pentru Spynews TV Live.

Loredana Chivu, mărturisire emoționantă după eliminarea de la Asia Express

La rândul său, Loredana Chivu a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, în care a povestit cât de mult a însemnat pentru ea participarea la „Asia Express”. Vedeta a dezvăluit că, înainte de plecare, traversa o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, însă aventura de pe Drumul Mătăsii a ajutat-o să privească viața cu alți ochi.

„Plang de fericire si de nostalgie Asia Express nu a fost doar o aventură. A fost o lecție despre viață, oameni, limite și despre ce înseamnă să fii o echipă. Pentru mine, a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Înainte să plec, traversam una dintre cele mai întunecate perioade. Adunasem oboseală sufletească, dezamăgiri și uitasem, poate, să mă mai bucur cu adevărat de viață.”

„M-am întors cu un suflet care învățase din nou să se bucure de viață”

Fosta concurentă spune că s-a întors din competiție cu o altă stare sufletească și cu o apreciere mai mare pentru lucrurile simple, pentru oamenii întâlniți și pentru gesturile de bunătate.

„Am plecat cu un suflet obosit și m-am întors cu un suflet care învățase din nou să se bucure de viață. Asia Express mi-a schimbat perspectiva, m-a învățat să prețuiesc lucrurile simple și mi-a reamintit că fericirea se ascunde uneori într-un zâmbet, într-un gest de bunătate sau într-o mână întinsă atunci când simți că nu mai poți”, a declarat Loredana Chivu, pe Facebook.

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