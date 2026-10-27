 Maurice Munteanu, criză de nervi la Asia Express! Ce l-a scos din sărite în timpul probei din China
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Maurice Munteanu, criză de nervi la Asia Express! Ce l-a scos din sărite în timpul probei din China

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Momente tensionate în cea de-a opta etapă a emisiunii Asia Express! Maurice Munteanu și Connie Preda au avut parte de dificultăți în timpul unei probe care le-a pus la încercare răbdarea, dar și capacitatea de a se descurca într-un oraș străin. Concurenții au fost nevoiți să lucreze cu porțelan și să transporte vasele realizate până în piața de profil din Jingdezhen, China.

Maurice Munteanu și Connie Preda
Maurice Munteanu și Connie Preda Foto: Maurice Munteanu - Asia Express - captură Antena1

Situația s-a complicat atunci când Maurice Munteanu a ajuns la un magazin și nu a reușit să găsească vânzătorii. Presat de sarcina pe care trebuia să o ducă la bun sfârșit, concurentul și-a pierdut răbdarea și a început să își exprime nemulțumirea în fața camerelor de filmat.

Maurice Munteanu, enervat de situația întâlnită la magazin

Proba din Jingdezhen, oraș cunoscut pentru tradiția sa în producția de porțelan, le-a dat bătăi de cap concurenților. Aceștia trebuiau să confecționeze vase într-o fabrică tradițională, apoi să le transporte până în piața de porțelan. Pentru a îndeplini cerințele misiunii, era nevoie de răbdare și de colaborare cu localnicii, potrivit spynews.ro.

Ajuns la un magazin, Maurice Munteanu a constatat că nu avea cu cine să discute pentru a rezolva sarcina. Enervat de faptul că nu găsea vânzătorii, acesta i-a propus colegei sale, Connie Preda, o soluție rapidă: să lase câteva vase și să ia altele în schimb, apoi să își continue drumul.

„Mamă, am o boală pe aia tunsă scurt, pe evazionista aia. Să vă închidă șandramalele. Nu e nimeni... Dacă nu e nimeni, luăm o vază și lăsăm astea, că doar nu furăm. Facem schimb, asta este. Nu e Drumul Mătăsii cu schimb? Las una, iau alta”, a spus Maurice Munteanu la Asia Express.

Declarația sa a surprins starea de nervozitate în care ajunsese concurentul, care încerca să găsească o soluție pentru a termina proba cât mai repede. În lipsa vânzătorilor, schimbul de vase i s-a părut o alternativă, însă situația a demonstrat cât de complicate pot deveni misiunile atunci când concurenții trebuie să se adapteze unor reguli și unor împrejurări necunoscute.

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, încurcate de aceeași probă

Nici Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu nu au scăpat de dificultăți în timpul misiunii. Cele două au ajuns la un alt magazin, unde au găsit-o pe sora proprietarului. Aceasta le-a explicat că nu poate accepta schimbarea vasului de porțelan fără acordul fratelui său.

În încercarea de a rezolva problema, Loredana Chivu i-a sugerat femeii să îl sune pe proprietar și să îi ceară permisiunea, astfel încât concurentele să poată continua proba. Sora acestuia a venit însă cu o altă propunere, oferindu-le posibilitatea de a lua o altă vază.

Experiența a fost solicitantă și pentru Ana Maria Mocanu, care a povestit cât de greu le-a fost să gestioneze situația în timp ce transportau obiectele fragile.

„Săraca cred că ne-a văzut atât de disperate, curgeau și apele pe noi, și alea în brațe...”, a spus Ana Maria Mocanu.

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