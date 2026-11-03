 S-au împăcat după cearta de la Asia Express? Ce spune Valerie Lungu despre relația cu Mirela Vaida
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S-au împăcat după cearta de la Asia Express? Ce spune Valerie Lungu despre relația cu Mirela Vaida

#Asia Express
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Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost protagonistele unuia dintre cele mai comentate momente din ediția din 2026 a emisiunii Asia Express – Drumul Soarelui. Cele două concurente au ajuns să formeze o echipă în timpul competiției, însă colaborarea lor nu a fost lipsită de tensiuni și momente tensionate. După ce spiritele s-au liniștit, Valerie Lungu a vorbit deschis despre conflictul dintre ele și a dezvăluit în ce relații au rămas în prezent.

Mirela Vaida și Valerie Lungu.
Mirela Vaida și Valerie Lungu. Foto: Instagram

Totul s-a întâmplat în ediția din 12 octombrie 2026, atunci când concurenții au fost nevoiți să își schimbe temporar partenerii de echipă. Astfel, Mirela Vaida și Valerie Lungu au pornit împreună într-o nouă etapă a competiției, însă au ajuns să întâmpine o serie de neînțelegeri.

Valerie Lungu, adevărul despre cearta cu Mirela Vaida

Recent, Valerie Lungu a povestit, într-un videoclip publicat pe TikTok, cum a perceput experiența alături de Mirela Vaida. Influencerița a avut cuvinte de laudă la adresa colegei sale de competiție, pe care o consideră o femeie talentată, inteligentă și ambițioasă. Cu toate acestea, a recunoscut că a deranjat-o faptul că Mirela vorbea foarte mult și nu îi oferea suficient spațiu pentru a-și exprima propriile idei.

Valerie a explicat că lipsa de răbdare de ambele părți a fost principalul motiv al conflictului și că, la un moment dat, comunicarea dintre ele a devenit dificilă.

„Deci, din punctul meu de vedere, Mirela este o persoană foarte talentată, are glumele la ea, femeia, deci, efectiv, m-a enervat, m-a enervat pe mine că nu mă lăsa să vorbesc, pentru că ea vorbește foarte mult și cumva știu asta, că mi-a zis-o și Oana: «Vezi că la ea trebuie să vorbești când ea își trage respirația» și atunci, na, eu nu sunt genul ăla de om, vorbesc cu el, vorbesc și eu, și tu, și așa mai departe.

E un moment aici unde nu ne-am înțeles noi cel mai bine și, cumva, cred că aici a fost și momentul nostru de ceartă și partea culminantă, că n-am avut răbdare una cu cealaltă, foarte simplu”, a spus Valerie Lungu pe TikTok.

Cum se înțeleg acum Valerie Lungu și Mirela Vaida

Deși experiența din competiție a fost presărată cu discuții și momente tensionate, lucrurile s-au schimbat ulterior. Valerie Lungu a dezvăluit că, după acel episod, ea și Mirela Vaida au avut ocazia să se cunoască mai bine și să vorbească despre experiențele personale prin care au trecut.

Cele două au descoperit că au mai multe lucruri în comun decât ar fi crezut inițial, mai ales în ceea ce privește parcursul lor profesional și faptul că au fost nevoite să lupte singure pentru a ajunge acolo unde și-au dorit.

„E, am trecut noi prin etapa asta, ne-am cunoscut, mi-a spus ea viața ei, mi-am spus eu și viața mea, și-a dat seama că, practic, tot ce am făcut în viața asta a fost de una singură, și ea la fel și, cumva, ea s-a regăsit în mine.”

„Ea este foarte deșteaptă, a știut în viața ei ce vrea și a obținut”

Mai mult, Valerie a mărturisit că o admiră pe Mirela pentru cariera pe care și-a construit-o, pentru familia sa și pentru numeroasele sale calități. Influencerița a recunoscut chiar că și-ar dori să ajungă la un nivel profesional asemănător cu cel al prezentatoarei TV. 

„Eu m-am uitat la ea și am zis că, băi, mi-aș dori să am o carieră atât de succes ca ea și să fiu o femeie atât de puternică, cu o familie frumoasă și așa mai departe, să am talentul ei care e și voce, e și actriță, e și la televiziune, trebuie să le poți să le faci pe toate și dacă ești prost nu le faci, dar ea este foarte deșteaptă, a știut în viața ei ce vrea și a obținut. Iar celor care nu vă place, încercați să faceți ca ea, dacă nu ați putut, înseamnă că a fost ea mai deșteaptă decât voi”, a mai spus influencerița.

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