 Mirela Vaida a dat-o de gol pe Valerie Lungu! Ce se ascunde, de fapt, în spatele comportamentului influenceriței
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Mirela Vaida a dat-o de gol pe Valerie Lungu! Ce se ascunde, de fapt, în spatele comportamentului influenceriței

#Asia Express
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Mirela Vaida a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația cu Valerie Lungu, dar și despre personalitatea influenceriței, după experiența pe care au trăit-o împreună la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cele două au trecut prin mai multe momente tensionate în timpul competiției, însă, în cele din urmă, au reușit să își depășească neînțelegerile și să continue probele.

Mirela Vaida și Valerie Lungu.
Mirela Vaida și Valerie Lungu. Foto: Antena 1

Situația a devenit dificilă după ce Irina Fodor a anunțat că echipele vor avea alți parteneri pentru o perioadă de două zile. Mirela Vaida și Valerie Lungu au pornit împreună într-o nouă provocare, însă diferențele de temperament au dus la certuri și la momente tensionate, care au culminat cu plecarea lor din casa în care găsiseră cazare.

Mirela Vaida recunoaște că a exagerat în timpul conflictului cu Valerie Lungu

Recent, prezentatoarea de televiziune a vorbit despre acele momente și a recunoscut că amândouă au avut reacții exagerate, pe fondul nervilor și al oboselii acumulate. Cu toate acestea, după ce au avut timp să se calmeze, au reușit să lase conflictul în urmă și să se concentreze asupra competiției.

Mirela Vaida a povestit că, după ce a revăzut imaginile din emisiune, și-a dat seama că nici reacțiile sale nu au fost întotdeauna potrivite. Prezentatoarea a explicat că atât ea, cât și Valerie sunt persoane impulsive și ambițioase, iar aceste trăsături au contribuit la amplificarea tensiunilor.

„M-am văzut și eu pe mine. Mi s-a părut că am exagerat și eu, și ea (...) Noi eram de mai demult ambalate, noi ne-am simțit că suntem la fel de impulsive și la fel de ambițioase (...) Noi am stat vreo oră în microbuz să ne revenim, să ne calmăm, după care am stat încă o oră până am ajuns la probe. Noi am avut timp să ne calmăm (...) Era clar că trebuia să ne calmăm, ne-am calmat și ne-am dus să ne facem treaba”, a spus Mirela Vaida, pe TikTok.

Ce a descoperit Mirela Vaida despre personalitatea Valeriei Lungu

Deși Valerie Lungu a fost criticată de unii telespectatori pentru comportamentul său din timpul competiției, Mirela Vaida a mărturisit că a descoperit o altă latură a influenceriței. Prezentatoarea a descris-o ca fiind o persoană sensibilă, care are nevoie de afecțiune și de susținere din partea celor apropiați.

Mai mult, Mirela Vaida a vorbit și despre relația dintre Valerie și Alex Gâlcă, partenerul acesteia atât în viața personală, cât și în competiția de la Asia Express. În opinia sa, Alex îi oferă influenceriței sprijinul de care are nevoie și o ajută să își gestioneze mai bine emoțiile.

„Eu am descoperit-o pe Valerie, dincolo de ce spune lumea, e o tipă mișto, e o tipă foarte sensibilă și care are nevoie de multă afecțiune și să știți că Alex este partenerul ideal pentru ea. Alex o iubește necondiționat, o sprijină necondiționat și ea e mai bună lângă el și să știți că și noi două după scandalul ăsta am funcționat mai bine, pentru că eu m-am uitat la ea ca la un copil care de multe ori are nevoie să fie privit, să fie validat (...) Noi toți ne-am temut de Valerie și de Alex, sunt o echipă foarte bună (...), sunt foarte ambițioși”, a mai spus prezentatoarea.

Mirela Vaida, despre echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gâlcă

Mirela Vaida a vorbit și despre ambiția celor doi concurenți și despre felul în care aceștia se completează în timpul probelor. Prezentatoarea consideră că Valerie și Alex formează o echipă puternică, iar determinarea lor i-a făcut pe ceilalți concurenți să îi privească drept adversari de luat în seamă.

„Noi toți ne-am temut de Valerie și de Alex, sunt o echipă foarte bună (...), sunt foarte ambițioși”, a mai spus Mirela Vaida.

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