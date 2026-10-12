 Miza a fost uriașă la „Asia Express”! Cine a câștigat amuleta și jokerul care oferă un avantaj în clasament
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Miza a fost uriașă la „Asia Express”! Cine a câștigat amuleta și jokerul care oferă un avantaj în clasament

#Asia Express
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Ediția din 11 octombrie 2026 a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” a adus noi provocări pentru concurenții rămași în competiție. 

„Asia Express – Drumul Mătăsii”.
„Asia Express – Drumul Mătăsii”. Foto: Antena 1

De această dată, echipele au avut de trecut printr-o probă inspirată din tradițiile chinezești, iar miza a fost una importantă: pe lângă amuletă, câștigătorii au obținut și un joker care le-ar putea oferi un avantaj în cursa pentru imunitate. Iată cine s-a impus în jocul de amuletă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat jocul de amuletă

Proba a avut ca punct de plecare Opera Sichuan, un spectacol tradițional chinezesc recunoscut pentru costumele sale impresionante, expresivitatea artiștilor și tehnica spectaculoasă de schimbare rapidă a măștilor. Juriul a fost format din Marius Damian și patru chinezi familiarizați cu această artă, care au evaluat prestațiile concurenților.

La finalul confruntării, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ieșit învingătoare, cu scorul de 3-2. Cele două nu au plecat doar cu amuleta, ci au primit și un joker cu ajutorul căruia pot urca o poziție în clasament. Oana Tomoiagă a extras avantajul, iar vestea le-a adus un motiv în plus de bucurie.

„Sper să ne ajute, Oana! Și sper să știm când să-l folosim!”, a reacționat Mirela Vaida după ce a aflat ce beneficiu au obținut.

Ce echipe au rămas în competiția „Asia Express”

În etapa a șasea a sezonului, la start s-au aliniat șase echipe: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Pe parcursul sezonului, competiția a început cu mai multe perechi, însă What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă, precum și Cheloo și Mihai Ban au părăsit deja aventura. Pentru echipele rămase, fiecare probă poate face diferența, iar avantajul câștigat de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-ar putea dovedi important în etapa următoare.

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