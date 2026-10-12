 Scandal monstru la Asia Express! Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din cazare în toiul nopții
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Scandal monstru la Asia Express! Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din cazare în toiul nopții

#Asia Express
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A fost scandal în toată regula la ediția de luni, 12 octombrie, la emisiunea „Asia Express”. Cu o zi înainte, echipele s-au amestecat și s-a lăsat cu ceartă. Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost nevoite să formeze o echipă pentru următoarele emisiuni, situație descrisă de influenceriță ca fiind un „calvar”.

Mirela Vaida și Valerie Lungu.
Mirela Vaida și Valerie Lungu. Foto: Instagram

Mirela Vaida și Valerie Lungu au ajuns să fie date afară de gazdă și să fie amenințate cu poliția, după un scandal monstru. Prezentatoarea a povestit cât de umilitor a fost momentul în care a trebuit să-și ia ghiozdanul în spate în toiul nopții și să plece de la cazare. Ce s-a întâmplat între cele două.

Scandal monstru între Mirela Vaida și Valerie Lungu la „Asia Express”

Mirela Vaida și Valerie Lungu nu s-au înțeles încă de la primele interacțiuni, după ce au fost despărțite de partenerii cu care au intrat în competiție. Ambele au personalități extrem de puternice, iar din această cauză a izbucnit un conflict chiar la cazarea pe care au găsit-o împreună.

Deși trebuia să fie o seară liniștită, cele două au fost date afară, iar planurile le-au fost date peste cap. Mirela și Valerie au început să se certe în momentul în care s-au așezat la masă. Punctul culminant a fost acela în care influencerița a luat telefonul pentru a conversa cu gazda, însă prezentatoarea a vrut să i-l ia din mână.

Atunci, Valerie a țipat la Mirela, iar prezentatoarea s-a ridicat de la masă și s-a dus în cameră să se culce. Proprietara locuinței a fost extrem de deranjată de scena făcută de cele două și a decis să le dea afară.

Cele două au fost date afară în toiul nopții 

La puțin timp după ce Valerie s-a dus să doarmă, gazdele le-au trezit și le-au spus să plece. Proprietara locuinței a susținut că cearta dintre cele două va aduce ghinion în casă, așa că le-a pus să-și ia lucrurile și să plece.

„Umilința de a fi dat afară, eu așa ceva n-am mai trăit”, a spus Mirela Vaida.

Având în vedere că era extrem de târziu, producția le-a preluat cu o mașină și le-a dus la hotel. Tensiunile nu s-au terminat aici. Deși Valerie Lungu a încercat să aplaneze conflictul, Mirela Vaida nu accepta împăcarea.

„Nu, draga mea, eu cu tine nu fac nicio echipă, pentru că eu nu lucrez decât cu oameni cu care îmi face plăcere să fiu. Nu ești un om pe gustul meu. Nu lucrez, nu fac nicio probă. Nu mă interesează nicio competiție. Abia aștept să treacă acest stage. Nu mă interesează să câștig nimic”, a declarat Mirela Vaida în mașina de producție.

Tensiunile au continuat și la hotel

În momentul în care au ajuns în cameră, cele două s-au ignorat total. La fel și în prima parte a dimineții de după. Mirela Vaida a mărturisit că nu mai dorește să colaboreze cu Valerie Lungu dacă influencerița nu-și schimbă atitudinea. Prezentatoarea TV a susținut că Valerie și-a cerut scuze de la ea după ce s-au închis camerele, dar ea a vrut ca discuția să aibă loc a doua zi.

„Imediat ce s-au închis camerele, Valerie a venit la mine și mi-a spus: «Te rog să mă ierți». I-am spus: «Valerie, tot ce ai de spus, hai să vorbim mâine, la camere. Eu nu mă transform când se închide camera»”, a declarat Mirela Vaida.

Certurile au continuat până și-au găsit o mașină cu care să plece la locația în care aveau de îndeplinit câteva probe. Odată ajunse la destinație, au lăsat supărările și au făcut o echipă excelentă.

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