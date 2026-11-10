 Un gest făcut în lift a stârnit un adevărat conflict între echipe la Asia Express. Ce s-a întâmplat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Un gest făcut în lift a stârnit un adevărat conflict între echipe la Asia Express. Ce s-a întâmplat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tensiunile au atins cote explozive în cursa decisivă pentru biletul de Shanghai și marea finală Asia Express 2026. Miza uriașă și diferențele infime de timp dintre echipe au declanșat un haos total la o probă desfășurată într-un hotel din China, unde concurenții trebuiau să recupereze instrucțiunile. 

Concurenții și-au aruncat acuzații după un episod neașteptat
Concurenții și-au aruncat acuzații după un episod neașteptat Foto: antena 1

Ceea ce trebuia să fie o simplă urcare spre camere s-a transformat într-o veritabilă luptă corp la corp pentru accesul în ascensor, culminând cu acuzații directe de sabotaj între Valerie Lungu și Mirela Vaida.

Înghesuială la ascensor după căzătura Mirelei Vaida

Plecați în trombă de la careu, concurenții au sosit aproape simultan la locația indicată de Irina Fodor.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pătruns primii pe ușile hotelului, urmați îndeaproape de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dar și de echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. După ce Mirela a suferit o căzătură chiar pe holurile clădirii, ambiția fetelor de a recupera terenul a împins întreaga cursă într-un blocaj.

Văzând că toți vânează același ascensor pentru a ajunge la etaje diferite, Valerie a catalogat intrarea adversarilor drept o invazie agresivă: „A început să dea buzna peste noi Mirela”. Într-o fracțiune de secundă, șase persoane s-au înghesuit în cabină, sperând să plece primele.

Suprapopulat, liftul a refuzat să pornească, declanșând un val de nervi. Conștienți că pierd secunde prețioase, Torje și Alexuc au renunțat la cabină și au luat-o pe scări spre etajul 2, lăsându-și colegii prinși în dispută: „Lasă-i să se bată în lift până nu mai pot!”.

Războiul cartelelor între etajele 3 și 5: acuzații dure de sabotaj

Rămase înfruntate în lift, cele două echipe mixte s-au blocat în sistemul tehnologic chinezesc, unde prioritatea comenzilor este dictată de scanarea rapidă a cardului de acces: „Cine pune primul cartela în China e cel mai șmecher, că p-ăla îl duce primul liftul”, a recunoscut ulterior Mirela Vaida.

Divergența a explodat când Valerie Lungu i-a înmânat cartela Mirelei, rugând-o insistent să selecteze etajul 3, în timp ce echipa Vaida - Tomoiagă trebuia să ajungă la etajul 5.

În loc să colaboreze, prezentatoarea TV a preferat să tragă de timp în favoarea propriei echipe, mărturisind cu nonșalanță la testimoniale: „Valerie făcea: «Mirela, apasă 3!». Eu mă făceam că nu înțeleg”.

Gestul a scos-o din minți pe Valerie Lungu, care a simțit imediat mișcarea strategică a rivalei sale și a refuzat să mai fie trasă pe sfoară:

„Eu cred că atunci când i-am dat Mirelei cartela, ea n-a pus cartela intenționat ca să nu ne ducă!”, a răbufnit influencerița, părăsind furioasă cabina alături de partenerul ei pentru a căuta rute alternative.

Episodul demonstrează că, la un pas de marele deznodământ de la Shanghai, fair-play-ul a lăsat locul strategiilor la limită, iar micile „chichițe” de câteva secunde pot stabili cine pleacă acasă și cine luptă pentru trofeu. 

Ghid de cumpărături

Dan Nuțu jpg
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România Vedete românești
image png
VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!” Vedete românești
image
Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” adevarul.ro
image
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară adevarul.ro

Parteneri

image
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună! www.fanatik.ro
image
Cele două companii care au trimis oferte la energie cu peste 2 lei/kWh observatornews.ro
image
Finlanda toarnă 378.000.000 de litri de apă într-o fostă balastieră și construiește cel mai mare depozit de căldură din lume www.antena3.ro
image
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei as.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare playtech.ro
image
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești www.fanatik.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
oana mosneagu
Ce regret și ce frică o macină pe Oana Moșneagu: „O să fie crimă și pedeapsă!” Confesiuni despre dorința de a deveni mamă PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Valerie Lungu, prima femeie din viața lui Alex Gîlcă? Dezvăluirea neașteptată făcută de influenceriță PrimeTime
Ionuț Mocăniță și Claudia Ion
#Insula iubirii
Ionuț Mocăniță a dat-o de gol pe Claudia, la „Insula Iubirii”. Câți bani îi cerea lunar pentru chirie și ce acuzații a contrazis PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
VideoTensiuni în echipa Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la „Asia Express”. Ce a făcut-o pe concurentă să izbucnească în lacrimi PrimeTime
image jpeg
Scandal uriaș la „Burlacii: Foc în paradis”! Ce concurentă a fost prinsă încălcând regulamentul și riscă să fie descalificată? PrimeTime
torje si alexuc
#Asia Express
Momente de panică pentru Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express. Mașina în care se aflau a luat foc în timpul cursei PrimeTime
Mirela Vaida, Oana Tomoiaga jpg
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba din semifinala Asia Express. Ce acuzații au făcut: „Am simțit că am obosit!” PrimeTime
Valerie Lungu (2) jpg
Momente tensionate în semifinala Asia Express! Valerie Lungu a înjurat un șofer, după ce a fost la un pas de un accident teribil PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Cine este românul transportat de urgență la spital după carambolul cu 86 de vehicule din Bulgaria. 12 oameni au murit actualitate.net