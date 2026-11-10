Un gest făcut în lift a stârnit un adevărat conflict între echipe la Asia Express. Ce s-a întâmplat

Tensiunile au atins cote explozive în cursa decisivă pentru biletul de Shanghai și marea finală Asia Express 2026. Miza uriașă și diferențele infime de timp dintre echipe au declanșat un haos total la o probă desfășurată într-un hotel din China, unde concurenții trebuiau să recupereze instrucțiunile.

Concurenții și-au aruncat acuzații după un episod neașteptat Foto: antena 1

Ceea ce trebuia să fie o simplă urcare spre camere s-a transformat într-o veritabilă luptă corp la corp pentru accesul în ascensor, culminând cu acuzații directe de sabotaj între Valerie Lungu și Mirela Vaida.

Înghesuială la ascensor după căzătura Mirelei Vaida

Plecați în trombă de la careu, concurenții au sosit aproape simultan la locația indicată de Irina Fodor.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pătruns primii pe ușile hotelului, urmați îndeaproape de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dar și de echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. După ce Mirela a suferit o căzătură chiar pe holurile clădirii, ambiția fetelor de a recupera terenul a împins întreaga cursă într-un blocaj.

Văzând că toți vânează același ascensor pentru a ajunge la etaje diferite, Valerie a catalogat intrarea adversarilor drept o invazie agresivă: „A început să dea buzna peste noi Mirela”. Într-o fracțiune de secundă, șase persoane s-au înghesuit în cabină, sperând să plece primele.

Suprapopulat, liftul a refuzat să pornească, declanșând un val de nervi. Conștienți că pierd secunde prețioase, Torje și Alexuc au renunțat la cabină și au luat-o pe scări spre etajul 2, lăsându-și colegii prinși în dispută: „Lasă-i să se bată în lift până nu mai pot!”.

Războiul cartelelor între etajele 3 și 5: acuzații dure de sabotaj

Rămase înfruntate în lift, cele două echipe mixte s-au blocat în sistemul tehnologic chinezesc, unde prioritatea comenzilor este dictată de scanarea rapidă a cardului de acces: „Cine pune primul cartela în China e cel mai șmecher, că p-ăla îl duce primul liftul”, a recunoscut ulterior Mirela Vaida.

Divergența a explodat când Valerie Lungu i-a înmânat cartela Mirelei, rugând-o insistent să selecteze etajul 3, în timp ce echipa Vaida - Tomoiagă trebuia să ajungă la etajul 5.

În loc să colaboreze, prezentatoarea TV a preferat să tragă de timp în favoarea propriei echipe, mărturisind cu nonșalanță la testimoniale: „Valerie făcea: «Mirela, apasă 3!». Eu mă făceam că nu înțeleg”.

Gestul a scos-o din minți pe Valerie Lungu, care a simțit imediat mișcarea strategică a rivalei sale și a refuzat să mai fie trasă pe sfoară:

„Eu cred că atunci când i-am dat Mirelei cartela, ea n-a pus cartela intenționat ca să nu ne ducă!”, a răbufnit influencerița, părăsind furioasă cabina alături de partenerul ei pentru a căuta rute alternative.

Episodul demonstrează că, la un pas de marele deznodământ de la Shanghai, fair-play-ul a lăsat locul strategiilor la limită, iar micile „chichițe” de câteva secunde pot stabili cine pleacă acasă și cine luptă pentru trofeu.