Mirela Retegan, schimb dur de replici cu Ana Mocanu și Loredana Chivu la Asia Express. Ce și-au reproșat concurentele în timpul probei

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzat pe 20 octombrie 2026, a adus pe micile ecrane un conflict aprins între două dintre cele mai vizibile echipe ale competiției.

Scandal la amuleta din Asia Express: Mirela Retegan, certată aspru de Ana Mocanu Foto: antena1

Lupta pentru mult râvnita amuletă s-a transformat într-o dispută tensionată, în care nervii au cedat, iar acuzațiile de sabotaj și comportament nesportiv au zburat de ambele părți.

Penalizarea care a declanșat haosul la Asia Express

Tensiunile au escaladat pe parcursul jocului de amuletă, unde o penalizare de cinci minute a dat complet peste cap strategia concurentelor și a încins spiritele la maximum. Sub presiunea uriașă a timpului și a mizei strategice din clasament, atmosfera de pe traseu a devenit sufocantă.

Deranjată profund de strigătele constante și agitația adversarelor, Mirela Retegan a răbufnit pe neașteptate, susținând că gălăgia făcută de Loredana Chivu și Ana Mocanu o împiedică să se concentreze la sarcinile jocului.

Pentru a acoperi zgomotul și a-și impune propriul ritm, fondatoarea „Gașca Zurli” a decis să răspundă cu aceeași monedă și a început, la rândul său, să ridice serios tonul. Reacția a atras imediat replica tăioasă a Anei Mocanu, care i-a reproșat direct că urletele ei au fost un act deliberat de destabilizare emoțională:

„M-ați deconcentrat, rămânem datoare!”, a acuzat Ana Mocanu la Antena 1, în timp ce Mirela Retegan a declarat că a fost o strategie: „Urlatul de la final a fost strategie clară, pentru că în toate jocurile în care am jucat cu ele sau Valerie urletele lor mă distrăgeau”.

Tensiunile au explodat și în careu: prima victorie dulce, cu gust amar

Divergențele nu s-au oprit însă odată cu fluierul de final al probei. În loc ca spiritele să se calmeze pe drum, nemulțumirile și frustrările s-au mutat direct la adunarea generală din careu.

În fața Irinei și a tuturor colegilor de competiție, cele două tabere au continuat schimbul acid de replici, reluând reproșurile legate de atitudine, respect reciproc și felul în care s-au desfășurat ostilitățile pe teren. Privirile tăioase și vorbele aruncate fără menajamente au creat o atmosferă apăsătoare, colegii asistând la clarificarea dură dintre concurente.

Dincolo de scânteile aprinse și de reproșurile usturătoare, deznodământul a adus o bornă importantă pe plan sportiv: jocul a fost câștigat de Maya și mama ei.

Pentru echipa formată din Mirela Retegan și fiica sa, aceasta a fost prima amuletă câștigată de la startul aventurii pe Drumul Mătăsii, un succes mult așteptat care le-a adus avantaj în cursă.