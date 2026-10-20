 De ce nu are Maya, fiica Mirelei Retegan, o relație la 25 de ani. Ce spune despre viața ei amoroasă
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De ce nu are Maya, fiica Mirelei Retegan, o relație la 25 de ani. Ce spune despre viața ei amoroasă

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Maya Sorian și mama sa, Mirela Retegan, formează una dintre cele mai apreciate echipe din actualul sezon al emisiunii Asia Express. Deși este discretă în ceea ce privește viața personală, tânăra de 25 de ani a ajuns recent în atenția publicului și din cauza statutului său sentimental.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express
Foto: Social media

Confesiunile Mayiei Sorian

În timpul schimbului de echipe din Asia Express, Connie Preda a fost curioasă să afle dacă Maya are un iubit. Atunci, Mirela Retegan a dezvăluit că fiica sa este în prezent singură, după ce relația pe care a avut-o cu un tânăr pe nume Andrei s-a încheiat.

În urmă cu doi ani, Maya vorbea cu entuziasm despre relația pe care o avea cu Andrei, un artist născut în Spania și stabilit în București încă din copilărie. Cei doi s-au cunoscut după întoarcerea tinerei din Londra și au decis rapid să își construiască o viață împreună.

„În iunie m-am întors în țară, apoi m-am îndrăgostit și, în decembrie, m-am mutat pentru prima dată în viața mea cu iubitul meu”, mărturisea Maya într-un interviu, potrivit Cancan.

La acel moment, fiica fondatoarei Gașca Zurli vorbea cu emoție despre relația sa și spunea că și-a găsit pentru prima dată marea iubire.

Tânăra recunoștea că în adolescență se îndrăgostea foarte ușor, însă considera că adevărata dragoste a apărut abia la 22 de ani.

„Sinceră să fiu, am fost adolescentul care se îndrăgostea o dată pe săptămână. Acum îmi dau seama că m-am îndrăgostit pentru prima dată, la 22 de ani. Când s-a întâmplat, am fost sigură că este ceea ce trebuie”, povestea Maya.

La acea vreme, ea mărturisea că mama sa îl aprecia foarte mult pe partenerul ei și că cei doi cei mai importanți oameni din viața sa erau chiar Mirela Retegan și iubitul ei.

Părinții Mayei Sorian sunt despărțiți

Mirela Retegan este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea proiectelor dedicate copiilor, însă viața sa de dinainte de succesul Găștii Zurli este mai puțin cunoscută.

Creatoarea proiectului a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește familia și relațiile sale, iar unul dintre oamenii care au avut un rol important în viața ei este Cornel Sorian, fostul ei soț și tatăl fiicei sale, Maya.

Cei doi s-au despărțit în urmă cu aproximativ două decenii, însă au reușit să păstreze o relație bună și să rămână uniți în ceea ce privește creșterea fiicei lor. Mai mult, drumurile lor profesionale au continuat să se intersecteze, Cornel Sorian rămânând implicat în proiectele dezvoltate de Mirela Retegan.

Despărțirea nu a fost una simplă pentru cei doi. Mirela Retegan a recunoscut că au trecut printr-o perioadă dificilă, însă, în timp, au reușit să găsească un echilibru și să pună pe primul loc binele fiicei lor.

Creatoarea Găștii Zurli a povestit despre relația dintre ea și fostul soț și despre felul în care Maya a rămas legătura dintre cei doi.

„Când el cânta, acum 25 de ani, «Jumătate tu, jumătate eu», credeam că este doar despre noi doi. Apoi s-a născut Maya și el a cântat: «Ea are ochii mei și buzele tale / Și oricât am vrea să ne urâm, / O privim și ne amintim / Că noi ne iubim». Apoi el a plecat și ei i-a fost dor de el în fiecare zi.

A fost foarte greu să rămânem «împreună» după ce ne-am despărțit. Am trecut prin Iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre. Suntem jumătate mama și jumătate tata. Ea este «jumătate tu, jumătate eu». Are ochii lui și buzele mele și, când o privim, ne amintim de cea mai frumoasă poveste-destin”, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

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