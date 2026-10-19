Mirela Retegan, adevărul despre lupta cu kilogramele: „Nu mă alint!”

Competiția Asia Express a reprezentat pentru Mirela Retegan mai mult decât o cursă pe traseu cu rucsacul în spate și amulete în joc.

Mirela Retegan, mărturisire despre lupta cu greutatea Foto: facebook

La jumătate de an de la filmări, revăzând episoadele difuzate, fondatoarea fenomenului „Gașca Zurli” a făcut o confesiune emoționantă despre traumele corporale, imaginea de sine deformată și modul în care o probă aparent banală la televizor i-a redeschis răni vechi din anii în care nu reușea să scadă sub 85 de kilograme.

„Body dysmorphia”: percepția deformată care nu dispare odată cu slăbitul

Mirela Retegan a vorbit deschis despre faptul că, deși pe parcursul anilor a reușit să dea jos kilogramele în plus, creierul rămâne blocat în tiparele vechi. Între 30 și 40 de ani, cântarul nu a coborât deloc sub pragul de 85 de kilograme, iar această realitate prelungită i-a amprentat definitiv modul în care se privește în oglindă.

„Am fost grasă trei sferturi din viața mea. Și nu mă alint. Între 30 și 40 de ani nu am reușit să cobor sub 85 de kilograme. Așa că imaginea mea e una deformată, în legătură cu acest aspect. Maya mi-a spus că în engleză există o expresie pentru asta: «body dysmorphia»”, a explicat vedeta, potrivit spynews.

Dificultatea de a se raporta la noul corp a devenit evidentă chiar în timpul unei misiuni la Asia Express, unde concurenții erau obligați să caute pe stradă o persoană localnică ce cântărea fix 68 de kilograme — greutatea la care a ajuns chiar ea.

„Nu mă mir că la amuleta pentru care trebuia la un moment dat să găsesc pe cineva de 68 de kilograme, a fost atât de dificil. Ori erau mult mai grei, ori mult mai ușori. Deși știam că noi căutam pe cineva care să fie cam ca mine. Când ai pierdut atâția ani lupta cu kilogramele, când trebuie să urci pe cântar atâția oameni, se cam fac niște filme în capul tău. Să-i urci pe cântar și să îi împarți între «ești bun» și «nu ești bun», fără să dai nicio explicație”, a povestit aceasta.

Mirela Retegan, despre paradoxul societății

Mirela Retegan atrage atenția asupra modului dur în care cei din jur reacționează la schimbările fizice radicale, creând o presiune psihică suplimentară asupra celor care traversează procese majore de transformare.

„Paradoxal, după ce ți se spune toată viața că ești prea grasă, când în sfârșit ai slăbit, ți se spune că nu mai ești tu. În cele mai multe cazuri, imaginea pe care o ai despre tine rămâne în conturul pe care ți-l dădeau kilogramele în plus. Te obișnuiești greu cu noul tipar”, a atras atenția Mirela Retegan.

Pentru vedetă, show-ul a funcționat ca o ședință deschisă de psihoterapie, una la care au fost însă martori milioane de telespectatori: „Multe lucruri a scos la suprafață show-ul ăsta, pentru mine. Am avut parte de multe conștientizări și mă bucur că pot să mă văd acum, la jumătate de an distanță. Ca și cum ți-ar înregistra cineva toate ședințele de terapie și ai putea să le revezi de câte ori dorești. Diferența e că, fiind la Asia Express, le mai văd și câteva milioane de oameni, fiecare înțelegându-le din propria perspectivă”.