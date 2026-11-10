Ce amendă primesc concurenții de la Insula Iubirii dacă dezvăluie informații din emisiune. Ian a spus suma prevăzută în contractul cu Antena 1

Ian, concurentul sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii, unde a venit însoțit de iubita sa, Mira, a făcut dezvăluiri despre una dintre clauzele contractuale pe care le-a semnat cu Antena 1. Mai exact, acesta a vorbit despre obligațiile de confidențialitate pe care trebuie să le respecte și despre suma pe care ar putea fi nevoit să o plătească dacă dezvăluie informații despre emisiune înainte ca acestea să fie difuzate.

Ian, concurent Insula Iubirii 2026 Foto: Antena 1

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii se apropie de final, iar concurenții rămași în competiție trăiesc intens ultimele momente ale experienței. Între timp, Ian a devenit viral pe rețelele de socializare după apariția în emisiune și interacționează frecvent cu fanii săi în timpul transmisiunilor live de pe TikTok.

Ian: „Nu pot să vă spun cine pleacă”

La un moment dat, în timpul unei transmisiuni live, urmăritorii au devenit curioși să afle ce cuplu va părăsi emisiunea în ediția următoare. Ian le-a promis că va dezvălui numele acestuia dacă live-ul său va ajunge la 50.000 de tap-tap-uri.

Deși urmăritorii au depășit pragul promis, ajungând la 53.000 de tap-tap-uri, concurentul nu a mai putut să ofere informația. Acesta a explicat că riscă o amendă de 20.000 de euro dacă dezvăluie detalii despre ceea ce urmează să se întâmple în emisiune.

„Nu pot să vă spun cine pleacă, dar o să fie surpriză mare cine pleacă. Suntem 900 de persoane pe live, dacă facem 50.000 de tap-tap vă spun și îmi asum. Deci am făcut 53.000 de mii trebuie să vă spun. Săptămâna viitoare va pleca acasă un cuplu și acela va fi… Nu am voie să vă spun că îmi iau 20.000 de euro amendă pentru spoiler”, a transmis Ian în timpul live-ului de pe TikTok.

Ian, despre relația cu Mira: „Ne-am cunoscut pe 15 mai 2022”

Mira și Ian la Insula Iubirii 2026 Foto: Antena 1

Mira și Ian au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, însă încă din primele ediții au început să își manifeste interesul față de ispite. În timp ce Mira a părut tot mai apropiată de George, poreclit „Jaguarul”, Ian a încercat să o cucerească pe ispita Andreea.

Despre începutul poveștii de dragoste cu Mira, Ian a făcut câteva dezvăluiri și a povestit cum a reușit iubita sa să îl impresioneze încă de la primele întâlniri. Concurentul a mărturisit că era atât de atras de ea, încât a renunțat chiar și la una dintre activitățile sale preferate pentru a petrece timp împreună.

„Îmi plăcea mult tare de ea. La a treia întâlnire am plecat de la poker, eu nu plec de la poker, să merg să iau flori… și să mergem la mine (…) Ne-am cunoscut pe 15 mai 2022”, a povestit Ian la Insula Iubirii.