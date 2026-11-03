 Ian de la Insula Iubirii, tatuaj inspirat de George Jaguarul! Greșeala care nu le-a scăpat internauților
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Ian de la Insula Iubirii, tatuaj inspirat de George Jaguarul! Greșeala care nu le-a scăpat internauților

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Ian, concurentul de la Insula Iubirii, a atras din nou atenția în mediul online, de această dată cu o decizie neașteptată. Tânărul s-a filmat într-un salon de tatuaje, unde a dezvăluit că vrea să își imprime pe mână un desen care are legătură cu George Jaguarul, ispita de care iubita lui, Mira, s-a apropiat în cadrul emisiunii.

Ian
Ian Foto: TikTok

Planul său nu a trecut neobservat, iar internauții au remarcat imediat un detaliu care le-a atras atenția: mesajul pe care Ian ar urma să și-l tatueze sub imaginea animalului ar fi scris greșit.

Ian vrea să-și tatueze un jaguar și mesajul „Ciao babolina”

Marian Boitași, cunoscut drept Ian în cadrul emisiunii, a publicat un videoclip dintr-un salon de tatuaje, lăsând să se înțeleagă că pregătește o schimbare de imagine. Concurentul ar urma să își tatueze pe mână un jaguar, animal care face trimitere la George Jaguarul.

Sub desen, Ian ar vrea să își imprime și mesajul „Ciao babolina”. Numai că formularea afișată în videoclip a atras rapid atenția urmăritorilor: internauții au observat că lipsește un „m” din cuvântul „bambolina”.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii i-au semnalat greșeala. Ian le-a răspuns că va corecta problema din tuș, astfel încât mesajul să arate așa cum și-a dorit.

Deocamdată, nu este clar dacă tatuajul este un gest serios sau o glumă pusă la cale de concurent. Rămâne de văzut dacă acesta va publica și rezultatul final al desenului.

Ce se întâmplă între Ian, Mira și George Jaguarul

Subiectul tatuajului vine în contextul apropierii dintre Mira și George Jaguarul, surprinși în mai multe rânduri în ipostaze apropiate în cadrul emisiunii. În același timp, Ian a încercat să se apropie de ispita Andreea.

Marian Boitași și Maria Corbu au intrat în competiție după plecarea Arminei și a lui Marcel Andrei, iar apariția lor în reality-show a adus noi dinamici în relațiile dintre concurenți și ispite.

Apropierea Mirei de George Jaguarul pare să fi devenit unul dintre subiectele urmărite de public, iar noua idee de tatuaj a lui Ian a stârnit imediat reacții în mediul online.

Ian a explicat și de ce a fost criticat pentru haine

Nu este singura situație în care Ian a simțit nevoia să le răspundă celor care îl urmăresc. După ce a fost criticat pentru felul în care s-a îmbrăcat, concurentul a oferit o explicație pe TikTok.

Acesta a susținut că a fost anunțat în ultimul moment că trebuie să plece, motiv pentru care nu a avut timp să își pregătească o garderobă diferită.

„Lumea nu înțelege că eu am fost anunțat dimineață că trebuie să plec și seara am avut avion”, a transmis Ian.

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