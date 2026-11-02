Bianca Ghiurcă a explodat la bonfire! I-a cerut lui Radu Vâlcan să oprească filmările: „Fără cameră, că o iau și o sparg”

Bianca Ghiurcă de la „Insula Iubirii” a izbucnit și a avut un schimb dur de replici cu Radu Vâlcan. Următorul episod al emisiunii se anunță a fi unul incendiar și cu schimbări drastice în rândul concurenților. Soția Prințului Marco nu s-a mai putut abține la bonfire.

Bianca Ghiurcă și soțul ei, Prințul Marco. Foto: Instagram

Tensiunile cresc în rândul concurenților. Sezonul 20 din „Insula Iubirii” s-a dovedit a fi un adevărat test de fidelitate. Fiecare bonfire este din ce în ce mai greu de privit pentru concurenți, în special pentru Bianca Ghiurcă.

Bianca Ghiurcă, schimb dur de replici cu Radu Vâlcan

Prințul Marco cu greu se mai abține când vine vorba de ispita Gabriella. Cei doi s-au apropiat extrem de mult de-a lungul emisiunii, iar soția concurentului, Bianca Ghiurcă, „Prințesa” cum i se mai spune în emisiune, își gestionează cu greu emoțiile care o cuprind atunci când privește imaginile de pe cealaltă insulă.

La fiecare bonfire, Bianca vede tot mai multe imagini cu apropierile dintre soțul ei și ispita. Și de această dată, concurenta izbucnește în lacrimi și face o afirmație ce îl determină pe prezentatorul Radu Vâlcan să reacționeze.

„Dacă nu vreți să faceți mai mult spectacol, puteți să opriți, că s-a înțeles. Spectacol... că de asta am venit. Trebuia să fie scenariu, că dacă nu...”, a spus Bianca Ghiurcă, la Insula Iubirii, după cum s-a văzut în promo-ul pentru următorul episod.

Atunci, Radu Vâlcan a intervenit și a întrebat-o despre ce vorbește atunci când spune despre un „scenariu”. Prezentatorul a ținut să-i reamintească acesteia scopul pentru care a venit în emisiune alături de soțul ei, Prințul Marco.

„Când spui scenariu, la ce te referi? Știi ce înseamnă un scenariu? Nu suntem în filme. Asta este realitatea, Prințesa!”, a spus Radu Vâlcan.

Prințesa nu mai poate și vrea să plece acasă

Nu este prima oară când Prințesa spune că vrea să plece acasă. Copleșită de dor și foarte afectată de ceea ce face Prințul Marco pe cealaltă insulă, Bianca vrea să renunțe la emisiune și afirmă faptul că este dispusă să plătească oricât pentru ruperea contractului.

„Mă voi retrage. Să-mi trimiteți ce e de plătit. Să vină mașina, vă rog, și fără cameră, că o iau și o sparg. Îmi împachetez bagajul și am ieșit pe ușă. Eu mâine plec acasă. Dar nu mai pot, din prima zi m-a chinuit... să ce? Nu poate să-mi aline nimeni suferința”, a mai declarat Bianca Ghiurcă.

Ispita Gabriella, amenințată de Bianca

Bianca nu s-a abținut niciodată și s-a pierdut cu firea de fiecare dată când a văzut imagini cu Prințul Marco și ispita Gabriella. Concurenta a avut o reacție ce a luat prin surprindere pe toată lumea și a susținut că dorește să o confrunte pe ispită după încheierea testului.

„O să îți pară rău! O învăț eu, stai liniștită (n.r. limba română). Îi f*** una, dacă nu își aduce aminte toată româna din toată viața ei. Dar și când se termină aici… nu poți să fii indecis în viață. Eu nu vreau pe cineva indecis. (…) Lasă că ne vedem noi cât de curând. Să ferească Dumnezeu să mi-o aduceți în față când trebuie să mă întâlnesc cu ea, că o distrug”, a declarat Bianca Ghiurcă în altă ediție.