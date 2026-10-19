Clipe de groază pentru Prințul Marco și Bianca Ghiurcă! Concurenții de la Insula Iubirii au trecut printr-un accident grav

Clipe de groază pentru Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, în urmă cu mai mulți ani. Concurenții de la Insula Iubirii au fost implicați într-un accident cu un vehicul cu trei roți, în urma căruia au trecut prin momente dificile.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă. Foto: Antena 1

Recent, bărbatul a povestit cum s-a produs incidentul, ce s-a întâmplat în acele clipe și cum a reușit soția sa să treacă peste această experiență.

Accidentul prin care au trecut Prințul Marco și Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii, sezonul X, care au venit să își testeze iubirea și fidelitatea. Cei doi au devenit cunoscuți și pe rețelele de socializare, iar de curând, Prințul Marco a povestit, în cadrul unui podcast, despre drama prin care el și soția sa au trecut în urmă cu mai mulți ani.

În cei zece ani de când formează un cuplu, Bianca și Prințul Marco au reușit să clădească împreună o afacere în Italia și să își construiască viața pe care și-au dorit-o, însă au avut parte și de momente dificile. Unul dintre acestea a fost un accident destul de grav, după cum a povestit bărbatul, în urma căruia Bianca a avut cel mai mult de suferit.

Prințul Marco a povestit cum s-a produs accidentul

Potrivit relatării sale, incidentul s-a petrecut în timp ce cei doi se întorceau de la Napoli, unde participaseră la nunta unor prieteni. Bărbatul a explicat că o cârpă ar fi ajuns la roata din spate a vehiculului, blocând-o și provocând pierderea controlului.

„Eu aveam o motocicletă cu trei roți. Pe autostradă, veneam de la Napoli, de la nunta unor prieteni. Sunt niște poduri pe autostradă și, probabil, cineva a aruncat ceva de pe unul dintre acele poduri, o cârpă, care s-a fixat în spatele roții din spate și a blocat-o. Se întorcea, am văzut-o pe ea cum a sărit din spatele meu”, a declarat Prințul Marco, în podcastul Face to Face.

Ce a salvat-o pe Bianca Ghiurcă în urma accidentului

Unul dintre lucrurile care ar fi protejat-o pe Bianca în timpul accidentului a fost rucsacul pe care îl avea în spate. Potrivit soțului ei, acesta i-a protejat coloana, iar urmările incidentului ar fi putut fi mult mai grave.

„Mulțumită lui Dumnezeu, avea un ghiozdan în spate, iar acela i-a salvat coloana și tot. Am încercat să mă țin de motor cât am putut, dar, la al doilea derapaj, am sărit și eu. Nu a fost provocat de nimeni”, a declarat Prințul Marco.

„A avut niște probleme. Acum nu vreau să intru în detalii”

După producerea accidentului, Bianca s-a confruntat cu anumite probleme, însă bărbatul nu a dorit să ofere mai multe detalii despre starea sa și despre dificultățile prin care a trecut. Acesta a subliniat, în schimb, puterea de care soția sa a dat dovadă în acea perioadă.

„A avut niște probleme. Acum nu vreau să intru în detalii, dar da. A rezistat. Așa cum o vedeți, ea mică, poate că și din asta multă lume o să își dea seama de caracterul ei puternic”, a mai povestit Prințul Marco.

Prințul Marco, despre momentele de teamă trăite pe autostradă

Bărbatul a povestit și că, înainte de accident, cei doi aveau în plan să oprească la următoarea benzinărie pentru a se odihni. Deși incidentul s-a petrecut în timpul zilei, traficul și prezența numeroaselor camioane l-au făcut să își dorească să conducă mai prudent.

Prințul Marco a mărturisit că, privind în urmă, își dă seama cât de multe pericole existau și cât de grav s-ar fi putut termina totul.

„Mergeam cu o anumită viteză și tot ziceam că ne oprim la următoarea benzinărie, să ne mai odihnim și noi, cu toate că s-a întâmplat ziua. Am zis că trebuie să merg mai ușor, că vedeam că trec numai camioane. Cu toate acestea, mergeam pe banda principală. Erau o mie de moduri în care puteam să murim”, a declarat Prințul Marco, în podcastul Face to Face.