Prințul Marco, dezvăluiri neașteptate despre ispita Gabriella Barbu de la „Insula Iubirii”: „Nu este vreo vedetă de Hollywood”

Ispita Gabriella Barbu i-a atras atenția Prințului Marco în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Încă de când și-a făcut apariția, concurentul a fost dat de gol de mimica feței, iar telespectatorii au comentat reacția sa pozitivă și entuziastă în momentul în care a văzut-o pe focoasa brunetă. Recent, Marco a explicat ce s-a întâmplat înainte de apariția ispitei și de ce a fost atât de surprins să o vadă.

Prințul Marco, dezvăluiri neașteptate despre ispita Gabriella Barbu Foto: Captură Antena 1

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează unul dintre cele mai controversate cupluri ale show-ului din Thailanda, iar încă din primele ediții, concurentul a cochetat cu Gabriella Barbu, de care părea fascinat. Atitudinea sa a stârnit discuții în rândul telespectatorilor și a provocat momente dificile pentru soția sa.

Ce spune Prințul Marco despre Gabriella Barbu de la Insula Iubirii

De curând, Prințul Marco și-a explicat reacția din prima ediție, atunci când concurenților le-au fost prezentate ispitele. Acesta susține că a rămas cu gura căscată nu neapărat din cauza frumuseții Gabriellei, ci pentru că, în urmă cu doar o oră, discutase deja despre ea. Concurentul a descris momentul drept o coincidență neașteptată.

Invitat în podcastul „Face to Face”, Prințul Marco a explicat ce s-a aflat în spatele reacției sale din prima ediție. Acesta a povestit că, înainte ca ispitele să fie prezentate, discutase deja despre Gabriella, iar apariția ei la scurt timp după acea conversație l-a luat prin surprindere.

„Atunci când, cu o oră înainte, vorbești despre ceva și după îl vezi în față, zici: <<Wow, nu pot să cred! Chiar despre situația asta vorbeam înainte>>. E ca și cum o persoană vorbește despre un actor și îl întâlnește în aeroport. Orice femeie, chiar dacă are bărbatul lângă ea, s-ar mira să îl vadă pe Tom Hardy. Acum nu este Gabriella vreo vedetă de Hollywood sau ceva, dar faza e că este un personaj care a reprezentat Insula Iubirii Spania”, a spus Prințul Marco, în podcastul „Face to Face”.

Bianca Ghiurcă, amenințări la adresa ispitei Gabriella Barbu

Apropierea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu pare să fie tot mai greu de suportat pentru Bianca Ghiurcă. După ce a urmărit imaginile cu cei doi în edițiile trecute ale emisiunii „Insula Iubirii”, concurenta și-a pierdut cumpătul și a lansat o serie de jigniri și amenințări la adresa brunetei. Vizibil deranjată de ceea ce a văzut, Bianca a avut o reacție vehementă și a transmis că își dorește să o confrunte pe ispită după încheierea experienței din Thailanda.

„O să îți pară rău! O invăț eu, stai liniștită (n.r. limba română). Îi f*** una, dacă nu își aduce aminte toată româna din toată viața ei. Dar și când se termină aici… nu poți să fii indecis în viață. Eu nu vreau pe cineva indecis. (…) Lasă că ne vedem noi cât de curând. Să ferească Dumnezeu să mi-o aduceți în față când trebuie să mă întâlnesc cu ea, că o distrug”, a declarat Bianca Ghiurcă.