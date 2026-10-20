Metoda la care a apelat Prințul Marco de la „Insula Iubirii” pentru a slăbi de la 110 kilograme. Puțini știu prin ce a trecut

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează unul dintre cele cinci cupluri din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi și-au dorit să participe și în sezonul precedent, însă nu au fost aleși. La castingul pentru sezonul 9, Marco avea câteva kilograme în plus, iar imaginile de atunci sunt diferite de cele din prezent, în care concurentul apare vizibil mai slab.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă. Foto: Antena 1

Invitat într-un podcast, Prințul Marco a vorbit despre transformarea sa fizică, dezvăluind ce metodă l-a ajutat să slăbească, dar și ce schimbări a făcut în alimentație.

Prințul Marco avea 110 kilograme când a participat la castingul pentru sezonul 9

În imaginile de la castingul pentru sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, Prințul Marco avea 110 kilograme. Concurentul a explicat că a apelat la o procedură cunoscută sub numele de Allurion, care presupune introducerea unui balon gastric pentru a contribui la scăderea în greutate.

Marco a recunoscut și că, după ce slăbise, s-a îngrășat din nou, fiind nevoit să își schimbe obiceiurile.

„Aveam 110 kilograme (n.r. la castingul din sezonul 9). Am făcut balon la stomac, mulți au zis că mi-am tăiat stomacul, există o metodă care se numește Allurion, care acționează ca un balon (…) Am slăbit acum doi ani, după mă reîngrășasem la loc”

Ce schimbări a făcut în alimentație după ce a slăbit

Pe lângă procedura la care a apelat, Prințul Marco a povestit că a învățat să își organizeze mai bine mesele și să evite mâncatul seara. Concurentul susține că acest obicei îl ajută să se trezească dimineața cu mai multă energie.

„După am învățat să fac un fasting, adică să nu mănânci seara. Dacă nu mănânci seara, nu ai nevoie de acel balon, dar e greu, dacă nu faci acel balon (…) Eu seara nu mănânc, mă trezesc cu energie, nu este un sfat medical”, a declarat Prințul Marco, în cadrul podcastului „Face to Face”.

Prințul Marco a povestit despre accidentul care i-a schimbat viața

Marco și Bianca Ghiurcă sunt împreună de zece ani și au trecut prin numeroase momente de-a lungul relației lor, atât bune, cât și dificile. În cadrul aceluiași podcast, concurentul de la „Insula Iubirii” a rememorat un accident de motocicletă care a avut urmări serioase pentru partenera sa.

Potrivit relatării sale, cei doi se întorceau de la Napoli, unde participaseră la nunta unor prieteni. În timp ce se deplasau pe autostradă, un obiect care ar fi căzut de pe unul dintre poduri s-ar fi prins de roata din spate a motocicletei, blocând-o.

„Eu aveam o motocicletă cu trei roți. Pe autostradă, veneam de la Napoli, de la nunta unor prieteni. Sunt niște poduri pe autostradă și, probabil, cineva a aruncat ceva de pe unul dintre acele poduri, o cârpă, care s-a fixat în spatele roții din spate și a blocat-o. Se întorcea, am văzut-o pe ea cum a sărit din spatele meu”, a declarat Prințul Marco, în podcastul Face to Face.