 Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”
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VideoNicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”

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Nicoleta Luciu și-a pus fanii pe gânduri după ce a publicat mai multe mesaje cu subînțeles în mediul online. Actrița a stârnit numeroase reacții după ce a distribuit câteva videoclipuri și texte despre suferință, iubire și dezamăgire. Deși nu se știe dacă mesajele au legătură cu viața sa personală sau fac parte doar din conținutul pe care îl publică pe rețelele de socializare, internauții au început să se întrebe dacă nu cumva există probleme în căsnicia sa cu Zsolt Csergo.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo.
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo. Foto: Instagram/Arhiva Click!

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo s-au căsătorit în anul 2012 și au împreună patru copii, construind de-a lungul anilor o familie numeroasă. În ultimii ani, actrița s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat asupra vieții de familie. Recent, însă, aceasta a revenit în atenția publicului, atât prin podcastul pe care îl moderează, cât și prin activitatea intensă de pe rețelele de socializare, în special TikTok și Instagram.

„Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”

Cele mai recente postări ale vedetei au atras atenția urmăritorilor, mai ales prin mesajele despre relații și suferință. Într-unul dintre videoclipurile publicate, Nicoleta Luciu a transmis un mesaj care a stârnit numeroase interpretări în rândul fanilor.

„N-aș suporta să te văd cu altul!

Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”, a scris Nicoleta Luciu, pe Instagram.

Alt mesaj care i-a pus pe gânduri pe fani 

Mai mult decât atât, într-un alt videoclip, actrița a apărut în mașină, cu gluga pe cap, în timp ce pe fundal se auzea melodia „Impossible”, interpretată de James Arthur. Alături de imagini, vedeta a publicat un alt mesaj care i-a pus pe gânduri pe cei care o urmăresc.

„Ce iubești cel mai mult doare cel mai tare...”, a fost un alt mesaj scris de actriță.

Cum au reacționat fanii Nicoletei Luciu la mesajele publicate

Comentariile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii Nicoletei Luciu au început să își exprime părerile despre mesajele distribuite de aceasta. Unele persoane i-au transmis sfaturi despre relații și despre importanța respectului într-un cuplu, în timp ce altele au încurajat-o să nu accepte mai puțin decât merită.

Printre comentariile care au atras atenția s-au numărat:

„Majoritatea stau prin preajmă nu ca să vă îmbunătățiți viețile reciproc, nu pentru că v-ar iubi. Ei stau și ocupă locul degeaba doar pentru că nu suportă ca altcineva să vă ofere ceea ce meritați sau să vă vadă fericite cu alții! Luați aminte. Vă pup!”

„Femeie… când un bărbat uită ce are lângă el, dă-i viteza ca să-și amintească ce a pierdut! Asta, dacă e destul de bărbat să admită. Nu suntem mame, bone, femei fatale, să-i stimulăm în orice moment când vor ei. Suntem femei, mame, soții! Dacă bărbatul nu respectă asta, practic nu ai ce pierde, nici măcar lacrimi…”

Ce spunea Nicoleta Luciu despre zvonurile privind divorțul de Zsolt Csergo

Nu este pentru prima dată când căsnicia Nicoletei Luciu ajunge în atenția publicului. De-a lungul timpului, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora actrița și soțul ei ar fi în pragul divorțului. La un moment dat, vedeta a ținut să lămurească situația și a negat existența problemelor în cuplu.

Nicoleta Luciu a mărturisit că, în ciuda speculațiilor apărute în presă, relația cu Zsolt Csergo nu traversează o perioadă dificilă. Mai mult, aceasta a explicat că se află într-o etapă frumoasă a vieții sale.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a declarat Nicoleta Luciu la Știrile Antena Stars.

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