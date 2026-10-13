 Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre bărbați: „Unii au femei fericite lângă ei”
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Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre bărbați: „Unii au femei fericite lângă ei”

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Nicoleta Luciu a stârnit curiozitatea comunității sale din mediul online după ce a distribuit o reflecție tranșantă despre viața de cuplu. 

Nicoleta Luciu, mesaj cu tâlc despre relații:
Nicoleta Luciu, mesaj cu tâlc despre relații: Foto: facebook

Devenită din ce în ce mai activă pe rețelele sociale, unde dezbate teme diverse, vedeta a adus în atenție modul în care bărbații influențează starea și devenirea partenerelor de viață, formularea aleasă lăsând loc multor interpretări printre fani.

Cuvintele Nicoletei Luciu care dau de gândit: femeie fericită sau femeie puternică?

Mesajul publicat de vedetă pe internet lasă loc la multiple interpretări și a stârnit rapid reacții în rândul fanilor:

„Unii bărbați au femei fericite lângă ei, alții puternice...”, a transmis Nicoleta Luciu.

Formularea a ridicat semne de întrebare dacă este vorba despre o simplă reflecție generală asupra relațiilor moderne sau dacă textul face trimitere la propriile sale experiențe de viață, sugerând contrastul dintre o femeie protejată și una nevoită să devină independentă și puternică.

Cum a răspuns vedeta zvonurilor legate de problemele în căsnicie

Această postare cu subînțeles readuce în discuție declarațiile date în trecut de Nicoleta Luciu, pe fondul speculațiilor repetate din presă privind o eventuală ruptură în căsnicia sa. La acel moment, vedeta a negat vehement orice criză în familie, explicând că lucrurile stau complet diferit în realitate.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a declarat Nicoleta Luciu la Știrile Antena Stars.

Răspunsul direct dat despre divorț în timpul unui live cu Lucian Viziru

După o perioadă în care speculațiile privind o ruptură de soțul ei, Zsolt Csergo, s-au intensificat în mediul online, Nicoleta Luciu a tranșat categoric subiectul. Fosta actriță a profitat de o transmisiune în direct pe TikTok pentru a lămuri situația maritală, infirmând ferm informațiile conform cărora ar fi pus capăt căsniciei.

În ultima vreme, vedeta și fostul său coleg din serialul „Inimă de țigan”, Lucian Viziru, s-au reunit pe platformele de socializare, unde organizează frecvent sesiuni live în care interacționează cu urmăritorii și răspund curiozităților despre viața lor de zi cu zi. În cadrul unei astfel de transmisiuni, artista Maria Andia a întrebat-o direct: „Nicoleta, e adevărat că ai divorțat de soțul tău?”. Răspunsul Nicoletei Luciu a venit fără ezitare: „Nu, Maria”.

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