 Cum își păstrează Alex Velea și Antonia relația departe de probleme. Ce spun despre certuri și loialitate
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Cum își păstrează Alex Velea și Antonia relația departe de probleme. Ce spun despre certuri și loialitate

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Formează unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri din showbizul românesc, iar recent au transpus dinamica relației lor direct pe note muzicale, odată cu lansarea piesei „Ne certăm să ne împăcăm”.

Ce se întâmplă între Alex Velea și Antonia atunci când apar certuri
Ce se întâmplă între Alex Velea și Antonia atunci când apar certuri Foto: Instagram

Ce spun Alex Velea și Antonia despre certurile din relație 

Prezenți în studioul matinalului Digi FM, Antonia și Alex Velea au vorbit deschis despre cum arată viața în doi după ani întregi petrecuți împreună, explicând că maturitatea a diminuat considerabil episoadele tensionate din căminul lor: „Nu ne mai certăm atât de des cum o făceam înainte, suntem de prea mult timp împreună”, spune Alex Velea.

Provocat de moderatori să explice cum simte primele semne ale unei furtuni în casă, Alex Velea a descris cu mult umor expresia facială a partenerei sale: „De pe meclă, buzele se subțiază, nările se îngroașă, se ridică o sprânceană, de-astea”.

La rândul său, Antonia a recunoscut că preferă izolarea temporară atunci când este nervoasă și că partenerul ei a învățat în timp să-i respecte momentele de retragere: „Trebuie să mă lase în pace, să stau eu cu mine. Mă mai întreabă uneori: «Ești bine?». Zici că face expres, zici că mă ia la mișto! Mă uit la el și îi zic: «De ce mă întrebi asta? Ți se pare că sunt bine?». Dar a învățat să plece”.

Deși trăiesc o poveste de dragoste sudată și au o familie împlinită, cei doi nu au făcut până acum pasul spre altar, Alex Velea punctând cu autoironie: „Am trăit în concubinaj”. Întrebați cum ar arăta o nuntă dacă ar fi să organizeze una, artiștii au menționat că au numeroși favoriți pe scena autohtonă pe care i-ar dori să întrețină atmosfera, printre numele menționate numărându-se Smiley și Andrei Bănuță pe partea masculină, respectiv Feli și Alina Eremia pe partea feminină.

Alex Velea și Antonia, încredere absolută în telefoane

Un alt punct nevralgic în multe relații, verificarea telefoanelor, nu reprezintă o problemă pentru Antonia și Alex Velea. Cei doi au explicat că au acces complet la dispozitivele celuilalt prin recunoaștere facială, eliminând orice urmă de suspiciune.

„Avem parole faciale fiecare la telefonul lui, dar și el are la mine și eu la el. Deja este un red flag dacă e ciudat pentru oameni... Nu vreau să bag ceartă în casă, nu avem ce să ascundem”, au subliniat cei doi în direct la radio.

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