Cum se menține Alex Velea în formă la 42 de ani. Secretul relației cu Antonia, după 13 ani de când sunt împreună: „Cu bune și cu rele”

Alex Velea (42 de ani) nu renunță la mișcare nici în zilele în care nu reușește să ajungă la sala de fitness.

1/9 Alex Velea face mișcare zilnic și dezvăluie secretul relației cu Antonia Foto: click.ro

Artistul are o bandă de alergare în garaj și își începe ziua în forță. Și băieții lui au început să facă mai mult sport, deși au un program școlar încărcat.

Cântărețul ne-a povestit și despre chimia cu Antonia (37 de ani), superba lui soție, colaborarea pentru noul lor videoclip incendiar la piesa "Ne certăm să ne împăcăm" și lucrurile care îi țin uniți.

Fizicul lui Alex Velea este rezultatul unei rutine în care sportul are un loc bine stabilit. Pentru a-și întreține forma și pătrățelele de pe abdomen, artistul face mișcare în fiecare zi. Iar când nu ajunge la sală, are la îndemână o alternativă chiar acasă: banda de alergare din garaj.

„Mă trezesc și merg pe bandă”, ne-a spus Alex Velea.

Mișcarea începe să ocupe un loc tot mai important și în programul băieților săi. Artistul povestește că aceștia au început să facă mai mult sport, inclusiv baschet, însă orele petrecute la școală le lasă destul de puțin timp liber.

„Băieții au început abia acum să facă mai mult sport. Fac baschet”, a explicat cântărețul. Potrivit lui, programul școlar este solicitant, iar copiii ajung acasă între orele 17–18.00. Chiar și așa, Alex Velea îi încurajează să găsească timp pentru mișcare și joacă.

Chimia cu Antonia se vede și în noul videoclip

Dincolo de antrenamente și programul de familie, Alex Velea se bucură și de proiectele pe care le realizează alături de Antonia. În noul lor videoclip, cei doi le-au arătat fanilor puțin din intimitatea lor, lăsând să se vadă apropierea care îi leagă și în afara scenei.

Pentru artist, colaborarea a fost o bucurie, iar planurile lor muzicale nu se opresc la această piesă.

„A fost o reală plăcere să colaborăm. Avem în plan să facem și mai mult, nu doar o piesă, bineînțeles. Avem o idee, dar nu s-a materializat încă”, ne-a mărturisit Alex Velea.

Cei doi își doresc să realizeze și un album împreună, un proiect care, deocamdată, nu a prins contur.

„Suntem oameni normali, cu bune și rele”

Deși formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz, Alex și Antonia încearcă să păstreze pentru ei o parte din viața de familie. Artistul spune că și-au protejat relația și nu au făcut paradă cu povestea lor de dragoste.

Întrebat cum reușesc să rămână uniți și să se țină departe de agitația lumii mondene, cântărețul a vorbit despre normalitate, loialitate și sprijin reciproc.

„Suntem oameni normali, cu bune și rele. Încercăm să ne păstrăm normalitatea, suntem loiali, comunicăm și ne motivăm unul pe celălalt”, am mai aflat de la Alex Velea.

Alex Velea joacă în comedia polițistă „Vacanță All Inclusive”, filmul care va ajunge în cinematografe pe 6 noiembrie, avându-l ca producător pe carismaticul Pavel Bartoș.