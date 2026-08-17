Alex Velea, mărturisiri despre Maya, fiica Antoniei. Cum este relația dintre cei doi: „Încerc”

Alex Velea a vorbit recent, într-un interviu acordat publicației Viva, despre relația pe care o are cu Maya, fiica Antoniei cu Vicenzo Castellano. Maya urmează să împlinească pe 28 august 16 ani și trăiește în Italia, alături de tatăl său.

Ce a declarat artistul

Întrebat despre legătura pe care o are cu Maya, Alex Velea a spus că cei doi au o relație apropiată, bazată pe comunicare și înțelegere. Artistul vrea să fie cât mai implicat în viața adolescentei.

„Avem o relație foarte frumoasă și încerc să fiu cât mai prezent în viața ei. Comunicarea este foarte importantă pentru noi și mă bucur să văd cum crește și se dezvoltă”, a mărturisit artistul, explicând modul în care păstrează conexiunea cu Maya, pe parcursul maturizării acesteia.

Antonia a fost căsătorită cu Vincenzo Castellano, alături de care o are pe Maya, în vârstă de 15 ani. Cei doi s-au căsătorit în 2011, iar mariajul lor s-a încheiat oficial prin divorț câțiva ani mai târziu. În același timp, Alex Velea a fost căsătorit cu Ana, cunoscută drept Ana Velea, între 2010 și 2014. Cei doi nu au avut copii împreună.

Antonia și Alex Velea și-au început relația în urmă cu peste 13 ani și au împreună doi băieți. Dominic, fiul lor cel mare, are 11 ani, iar Akim, mezinul familiei, are 9 ani.

Ce fel de părinți sunt Antonia și Alex Velea

Băieții lor se află acum într-o etapă în care apar tot mai multe provocări specifice copilăriei și dezvoltării, iar Alex Velea și Antonia resimt din plin noile responsabilități. Ei spun că încearcă să fie cât mai prezenți în viața copiilor și să comunice constant cu ei, considerând că implicarea și timpul petrecut împreună sunt esențiale, chiar dacă nu există „rețete perfecte” pentru a fi părinte.

În ceea ce privește expunerea publică și reacțiile din jur, artiștii le-au explicat copiilor contextul astfel încât să înțeleagă atât responsabilitatea care vine odată cu vizibilitatea, cât și faptul că momentele dificile nu trebuie privite ca un eșec, mai ales la început de drum.

„Le spunem că succesul și criticile fac parte din viață și că este important să rămână ei înșiși. Greșelile și momentele dificile sunt lecții, nu eșecuri”.

Nunta nu se vede la orizont

Întrebarea despre nuntă a devenit deja una obișnuită pentru Alex Velea și Antonia. Chiar dacă sunt împreună de mai bine de un deceniu, cei doi nu simt că trebuie să respecte un anumit termen pentru organizarea evenimentului. Alex Velea spune că preferă să se bucure de relația pe care o are cu Antonia și că vestea nunții va fi împărtășită cu oamenii apropiați atunci când vor decide că a venit timpul.

„Da, este probabil întrebarea pe care o primim cel mai des. Noi ne bucurăm de relația noastră și nu simțim presiunea unui calendar. Când va fi momentul potrivit, cu siguranță vom împărtăși acest lucru cu oamenii care ne sunt aproape”, a spus Alex Velea pentru viva.ro.

Artistul și Antonia au vorbit deja despre cum și-ar dori să arate ziua cea mare, dar nu vor să dezvăluie deocamdată detalii despre tematică sau despre persoanele pe care le-ar putea alege drept nași.

„Avem idei și am discutat despre cum ne-am dori să fie, dar preferăm să păstrăm anumite lucruri doar pentru noi până când va veni momentul”, a mărturisit Alex Velea.