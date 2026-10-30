De ce nu are Alex Velea permis de conducere? „Probabil nu îmi voi lua niciodată”

Alex Velea și Antonia au fost invitați la WTFun, emisiunea de la Pro FM, unde au făcut dezvăluiri savuroase despre viața de familie, relația de cuplu și obiceiurile lor de zi cu zi. Printre subiectele abordate s-a numărat și unul care a stârnit curiozitatea: de ce Alex Velea nu are permis de conducere și de ce spune că, cel mai probabil, nu își va lua niciodată unul.

De ce Alex Velea nu are permis de conducere? Artistul a dezvăluit motivul. Foto: arhiva

Cei doi artiști au vorbit deschis și despre copiii lor, micile tensiuni din familie, dar și despre cine are ultimul cuvânt atunci când vine vorba despre muzică și deciziile din studio.

De ce Alex Velea nu are permis de conducere? Artistul nu este pasionat de mașini

Alex Velea a explicat, la WTFun de la Pro FM că nu a fost niciodată atras de șofat și nici de mașini. Mai mult, artistul nu pare să aibă în plan să obțină permisul de conducere prea curând.

„Eu nu am carnet. Încă nu mi-am luat carnet și probabil nu îmi voi lua niciodată. Nu sunt fan șofat. Nu sunt fan mașini. Mașina este un tool care te duce din punctul A în punctul B”, a declarat Alex Velea.

Așadar, pentru artist, mașina nu reprezintă o pasiune, ci doar un mijloc practic de transport. Alex a dezvăluit și cum se descurcă familia atunci când vine vorba despre deplasările copiilor la școală: „La școală îi duce un prieten”.

Alex Velea, tată implicat: le pregătește micul dejun copiilor

Dincolo de cariera muzicală, Alex Velea a povestit că, în ultima perioadă, a început să își organizeze diminețile în jurul copiilor. Artistul s-a trezit odată cu băieții și a preluat o sarcină importantă: pregătirea micului dejun.

„În ultimele săptămâni m-am trezit odată cu băieții. M-am trezit să le fac micul dejun. Ei de obicei nu mâncau dimineața și vreau să le fac un obicei să mănânce dimineața”, a povestit artistul.

Chiar dacă recunoaște că nu este un bucătar foarte priceput, Alex a găsit două variante care au devenit preferatele familiei.

„Le fac ori omletă, ori ovăz. Nu sunt cel mai priceput bucătar, dar astea două preparate le plac, ne plac și nouă și funcționează”, a mai spus el.

Antonia a completat discuția cu o observație amuzantă despre copiii lor, care au crescut și au devenit tot mai independenți: „Avem copii mari. Se îmbracă singuri, stau singuri, am scăpat”.

Alex Velea și Antonia au recunoscut că se mai ceartă. Ce s-a întâmplat chiar înainte de emisiune

Întrebați dacă mai există certuri în relația lor, Antonia și Alex Velea au recunoscut că micile discuții nu lipsesc din viața de cuplu.

Antonia a mărturisit că nu au mai avut de mult timp o ceartă serioasă, însă recunoaște că se aprinde repede, chiar și din motive aparent neînsemnate.

„Ne mai certăm, îți dai seama. Nu am mai avut o ceartă din aia monstruoasă de mult. Mă aprind repede, dar pe chestii mici. Aseară era să ne certăm”, a dezvăluit artista.

Alex Velea a povestit și ce a provocat discuția din seara precedentă. Protagonistul întâmplării a fost Dominic, care nu avea chef de interacțiune cu părinții după ce petrecuse timp la un prieten, jucându-se Roblox.

„Nu știu ce atitudine a avut Dominic. Nu avea chef de noi copilul. A fost la un prieten, s-a jucat Roblox. Și a venit și l-am chemat între noi și el nu avea chef să-l smotocim, să-l tragem. Dominic, tu ești încă un copil. Ei, și a început discuția și s-a enervat”, a explicat artistul.

Povestea a stârnit, cu siguranță, zâmbete, mai ales că Alex și Antonia au vorbit despre o situație cât se poate de familiară pentru părinți: copiii cresc, își doresc tot mai multă independență, iar părinții trebuie să se adapteze noilor etape.

Cine are ultimul cuvânt în studio? Răspunsul lui Alex Velea a fost savuros

Un alt moment amuzant al discuției de la Pro FM a venit atunci când cei doi au fost întrebați cine are ultimul cuvânt în studio, atunci când lucrează la o piesă.

Alex Velea nu a stat prea mult pe gânduri și a indicat-o imediat pe Antonia.

„Ea, ea are. Peste tot, nu doar în studio. Happy wife, happy life”, a spus artistul, demonstrând că știe foarte bine care este secretul unei relații armonioase.

Alex Velea și Antonia lansează piesa „Ne certăm”

Discuția de la WTFun a venit și într-un context muzical special: Alex Velea și Antonia lansează piesa „Ne certăm să ne împăcăm”, un titlu care se potrivește, cel puțin la nivel de umor, cu poveștile celor doi despre micile dispute din viața de cuplu.

Deși recunosc că mai există momente tensionate, cei doi au demonstrat că pot privi cu umor situațiile de zi cu zi și că nu orice neînțelegere trebuie să se transforme într-o ceartă serioasă.