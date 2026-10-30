Umilință la „Insula Iubirii”! Un concurent a primit șase refuzuri din partea ispitelor. Nici femeia pe care voia să o facă geloasă nu l-a ales

Un moment neașteptat a avut loc în vila băieților de la „Insula Iubirii”, unde Ian s-a lovit de o serie de refuzuri atunci când a venit timpul să își aleagă partenerele pentru date-uri. Concurentul a fost refuzat de șase ispite, iar situația a devenit și mai complicată după ce nici Andreea, femeia pe care încerca să o facă geloasă, nu a mai vrut să accepte invitația lui.

Ian a fost refuzat de șase ispite Foto: Instagram

Totul a pornit de la dorința lui Ian de a testa reacția Andreei. După trei întâlniri petrecute împreună, concurentul a hotărât să nu o aleagă de la început și să încerce să se apropie de Larisa. Acesta spera că gestul său o va face pe ispită să devină geloasă și îi va arăta dacă între ei există cu adevărat o conexiune.

Ian a vrut să vadă dacă Andreea este geloasă

În momentul în care Radu le-a oferit băieților ocazia să își aleagă partenerele pentru următoarele întâlniri, Ian a decis să schimbe strategia. Concurentul i-a explicat unui coleg că vrea să observe dacă Andreea va reacționa atunci când nu va fi prima lui opțiune.

„Am vrut să văd dacă o mișcă ceva, dacă o enervează, dacă e geloasă. Să văd dacă într-adevăr e o conexiune sau doar mă păcălesc eu și mă păcălește și ea”, a spus Ian.

Planul nu a avut însă rezultatul dorit. Prima pe care a încercat să o invite la date a fost chiar Andreea, dar aceasta nu a mai fost interesată de propunerea lui. La testimoniale, ispita a explicat că Ian nu este genul de bărbat care ar atrage-o în mod obișnuit și că atitudinea lui a făcut-o să privească diferit apropierea dintre ei.

„Nu e genul de băiat care să mă atragă. Nu m-aș fi uitat la el nici în afara emisiunii, a fost ciudată atitudinea lui”, a spus ispita la testimoniale.

Nici Florina, Sandra și celelalte ispite nu au vrut să meargă la date cu Ian

După ce Andreea i-a refuzat invitația, Ian a încercat să găsească o altă parteneră pentru întâlnire. Următoarea alegere a fost Florina, însă nici aceasta nu a acceptat. Ispita a considerat că între concurent și Andreea există deja o apropiere și nu a văzut rostul unei întâlniri în aceste condiții.

„Nu știu ce să zic, a creat o legătură cu Andreea”, a explicat Florina.

Nici Sandra nu a fost de acord să petreacă timp cu Ian în afara grupului . Aceasta a transmis că nu simte că între ei s-a format o conexiune care să justifice o întâlnire.

După mai multe răspunsuri negative, concurentul s-a întors la Andreea, însă decizia ispitei a rămas aceeași. Faptul că a fost aleasă abia la final nu a schimbat situația, iar aceasta a refuzat din nou invitația lui Ian.