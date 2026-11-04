 Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, dezvăluiri bombă despre relația lor! Ce spune despre Ian și concurentă
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Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, dezvăluiri bombă despre relația lor! Ce spune despre Ian și concurentă

#Insula iubirii
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Mira, concurenta din sezonul 10 Insula Iubirii, ar fi fost implicată într-o relație cu o persoană de același sex, după cum afirmă chiar Gabriela Pascu, presupusa fostă iubită a brunetei. Aceasta a făcut o serie de declarații neașteptate despre relația pe care ar fi avut-o cu actuala concurentă, dar și despre rolul lui Ian în povestea lor. Iată ce dezvăluiri a făcut!

Mira și Ian la Insula Iubirii
Mira și Ian la Insula Iubirii Foto: Antena 1

Mira și Ian de la Insula Iubirii, în centrul unor dezvăluiri neașteptate

Mira și Ian sunt cuplul de la Insula Iubirii care și-a făcut apariția în emisiune după ce Armina și Marcel Andrei au părăsit competiția. Încă din primele ediții, cei doi au început să își testeze fidelitatea și au devenit intens comentați pe rețelele de socializare. Acum, noi informații despre trecutul brunetei au ieșit la iveală, după ce o tânără pe nume Gabriela Pascu susține că ar fi avut o relație intimă cu aceasta.

Potrivit declarațiilor făcute de Gabriela, apropierea dintre ele ar fi început în timpul unei excursii la munte. Aceasta a povestit că a mers în camera Mirei pentru a discuta cu ea, însă între cele două s-ar fi creat o atracție puternică, care ar fi dus ulterior la o relație intimă, în timp ce Ian se afla în apropiere.

„Totul a început la o cabană la munte. Ne cunoșteam deja cât de cât, iar într-un moment în care ea era singură în cameră, am mers să vorbesc cu ea. Între noi s-a creat o atracție reciprocă și am ajuns să avem o relație intimă, în timp ce iubitul ei de atunci se afla în apropiere”, a spus tânăra pentru Cancan.

Gabriela Pascu susține că a locuit împreună cu Mira și Ian

Potrivit aceleiași tinere, lucrurile ar fi evoluat, iar la un moment dat, ea, Mira și Ian ar fi ajuns să locuiască împreună. Gabriela susține că între ei existau deseori tensiuni și gelozii, iar bruneta i-ar fi spus partenerului său că petrece timp cu ea doar pentru că primește bani.

Cu toate acestea, presupusa fostă iubită a concurentei consideră că apropierea dintre ele era mult mai mult decât atât și că exista o conexiune specială.

„Ulterior, am ajuns chiar să locuim împreună, toți trei. Situația era complicată, existau gelozii și tensiuni, iar eu am simțit că între mine și Mira exista o conexiune aparte. Nu știu dacă ei îi plăceau fetele, dar îi spunea lui Ian că stă cu mine doar pentru că îi dau bani. În realitate, cred că aceasta era doar o scuză pentru a-și petrece timpul cu mine.”

Relația dintre cele două ar fi durat șase luni. Ce rol ar fi avut Ian în poveste

Gabriela Pascu a mai susținut că apropierea dintre ea și Mira ar fi durat aproximativ șase luni. Ulterior, concurenta de la Insula Iubirii și Ian s-ar fi mutat în București, iar tânăra afirmă că ar fi ajutat-o pe brunetă inclusiv cu plata chiriei.

Totodată, aceasta a povestit că Ian ar fi devenit tot mai gelos din cauza timpului pe care partenera sa îl petrecea alături de ea. Gabriela susține că Mira ar fi găsit diferite motive pentru a se întâlni cu ea, chiar dacă acest lucru ar fi provocat tensiuni în cuplu.

„Cred că relația noastră a durat aproximativ șase luni. După aceea, Mira și Ian s-au mutat la București, iar eu am ajutat-o cu plata chiriei. Ian devenea tot mai gelos din cauza apropierii dintre mine și Mira. Nu înțelegea de ce ea petrecea atât de mult timp cu mine și de ce era atât de apropiată de mine.

Apropo, în perioada în care eram cu ea, eu aveam un stil tomboy. Uneori, Mira îl lăsa singur sau îl trimitea la muncă doar pentru a putea petrece timp cu mine. Pleca de acasă ca să vină la mine, iar eu simțeam că își dorea să fie în preajma mea.”

„De multe ori, discuțiile lor ajungeau la comparații între mine și el”

Gabriela a făcut și alte afirmații despre natura relației dintre ele, susținând că viața intimă ar fi fost un subiect care genera conflicte între Mira și Ian.

„Relația noastră s-a bazat în mare parte pe sex, deoarece ei se certau mereu din cauza faptului că Ian nu putea să facă ceea ce făceam eu din punct de vedere sexual. De multe ori, discuțiile lor ajungeau la comparații între mine și el, iar acest lucru amplifica gelozia și tensiunile dintre ei”, a declarat presupusa fostă iubită a Mirei.

Cum a reacționat Ian după declarațiile făcute de Gabriela Pascu

Contactat pentru a comenta afirmațiile tinerei, Ian a avut o reacție tranșantă și a transmis că nu își dorește să intre în acest subiect.

„Ferească Dumnezeu! Toate nebunele! Nici nu vreau să mai comentez. Oarba după ea”, a spus Ian.

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