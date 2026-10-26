Dezvăluiri din culisele „Insula Iubirii”. Concurenta care ar fi vrut să renunțe la emisiune în ultimul moment: „Nu și-a dorit”

Mira și Ian se numără printre cele mai comentate cupluri din actualul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Deși au ajuns în Thailanda cu intenția declarată de a-și testa relația și de a depăși problemele din trecut, noi dezvăluiri din anturajul concurentei ridică semne de întrebare cu privire la motivele reale care au stat în spatele participării lor.

Foto: Antena1

Mira bătea în retragere înainte de plecarea în Thailanda

Potrivit Mariei, cea mai bună prietenă a Mirei, concurenta nu și-ar mai fi dorit să participe la emisiune în momentul în care plecarea devenise iminentă. Mai mult, aceasta a declarat pentru Cancan că Mira ar fi încercat să-l convingă pe Ian să renunțe la experiență, însă fără succes.

Maria a declarat că reticența Mirei față de participarea în emisiune ar putea explica și atitudinea rezervată pe care telespectatorii au observat-o de-a lungul sezonului.

„Mira nu și-a mai dorit, pe ultima sută de metri, să mai meargă și probabil și de aici a fost închisă cu acest subiect, acesta fiind un motiv pentru care în emisiune a fost mai reținută”, a declarat apropiata concurentei.

În ciuda ezitărilor, Mira a ajuns totuși în Thailanda alături de partenerul său, iar experiența a luat rapid o turnură neașteptată.

Concurenta s-a apropiat de ispita Jaguarul după doar câteva zile, în timp ce Ian și-a îndreptat atenția către ispita Andreea Homescu.

Cum era relația înainte de emisiune

Potrivit aceleiași surse, relația dintre Mira și Ian părea una normală înainte de participarea la Insula Iubirii, chiar dacă, asemenea oricărui cuplu, existau și conflicte.

„Eu cu Mira suntem prietene și, înainte de Insulă, relația ei cu Ian era ok. Erau câteodată conflicte, ca în orice cuplu, dar, sincer, nu obișnuiam să vorbesc cu ea despre relația lor. Mira este o fire mai închisă în general, dacă pățește ceva sau este supărată, preferă să nu vorbească”, a explicat Maria.

Astfel, din exterior, relația părea una stabilă, însă declarațiile prietenei concurentei sugerează că anumite probleme ar fi rămas necunoscute chiar și persoanelor apropiate.

Maria a vorbit și despre impactul pe care participarea la o emisiune de asemenea anvergură îl poate avea asupra unui concurent aflat pentru prima dată în lumina reflectoarelor.

„Cred că trebuie să ținem cont și de faptul că nu este deloc ușor să participi pentru prima oară la o emisiune televizată, mai ales într-un context atât de intens, în care ești expusă judecăților și interpretărilor oamenilor”, a afirmat ea.