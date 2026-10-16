 Un nou cuplu vine la Insula Iubirii diseară, 16 octombrie 2026. Ce surprize îi așteaptă pe telespectatori
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Un nou cuplu vine la Insula Iubirii diseară, 16 octombrie 2026. Ce surprize îi așteaptă pe telespectatori

#Insula iubirii
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Ediția de vineri seara, 16 octombrie, a emisiunii „Insula Iubirii” aduce noi schimbări de situație. După ce Armina și Marcel Andrei au părăsit show-ul, un alt cuplu își va face intrarea în această seară pentru a-și testa relația, fidelitatea și pentru a reaprinde flacăra iubirii.

Armina și Marcel Andrei.
Armina și Marcel Andrei. Foto: captură tv

Un nou cuplu își va testa relația la „Insula Iubirii”

Începând de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, „Insula Iubirii” revine cu un episod surprinzător și intens din cadrul sezonului „Maxim”.

Potrivit informațiilor oferite de Observatornews.ro, ediția din această seară va începe la bonfire, acolo unde prezentatorul emisiunii, Radu Vâlcan, le va face cunoștință atât telespectatorilor, cât și concurenților și ispitelor cu un nou cuplu.

Este vorba despre doi îndrăgostiți care au o relație de trei ani, însă între ei există probleme legate de încredere, iar gesturile romantice și momentele intime lipsesc.

Cum vor reacționa ispitele la intrarea noii concurente

Odată cu intrarea noii concurente în vila fetelor, ispitele masculine își vor declara intenția de a o cunoaște. Jaguarul nu se va sfii să-și spună părerea și o va descrie drept o „Scufița Roșie 2.0”.

Între timp, în vila băieților, unul dintre cele mai așteptate date-uri în club va începe într-o manieră diferită. Cutia cu surprize va porni de două ori, însă cine va avea parte de aceste momente și ce se va întâmpla mai departe vom afla în ediția din această seară.

Mesajele care pot schimba totul la „Insula Iubirii”

De asemenea, mesajele ascultate vor avea un puternic impact asupra concurenților, vor alimenta incertitudinile și neîncrederea și vor demonstra că nimic nu este întotdeauna așa cum pare.

Cine sunt noii protagoniști ai emisiunii, cum vor reacționa concurenții și ce surprize le-au pregătit producătorii telespectatorilor vom afla în ediția din această seară a emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Armina și Marcel Andrei au părăsit „Insula Iubirii” după doar 11 zile

Unul dintre cele cinci cupluri care au participat la „Insula Iubirii” a fost format din Armina și Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma de România”. Acesta a mai participat la emisiune, în calitate de ispită, într-un sezon anterior.

Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, însă parcursul lor în emisiune s-a încheiat mult mai devreme decât s-ar fi așteptat. După doar 11 zile petrecute în cadrul show-ului, Armina și Marcel Andrei au decis să plece acasă.

Înainte de a părăsi emisiunea, Marcel Andrei i-a transmis partenerei sale că este împăcat cu ceea ce a descoperit pe insulă și că a văzut tot ce avea nevoie pentru a lua o decizie.

„Am înțeles. Gata, liniștește-te, Miți! Mergem acasă! Eu sunt foarte împăcat și cu mine și cu tine. Am văzut ce trebuia să văd la tine. O să fie cum trebuie”, a declarat Marcel Andrei, la „Insula Iubirii”.

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