Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express! De ce nu a primit nicio scrisoare din partea familiei: „Iubirea se măsoară în ce faci”

Un moment emoționant a avut loc în ediția Asia Express din 27 octombrie 2026, când concurenții au primit mesaje de la cei dragi. Valerie Lungu a fost singura care nu a găsit o scrisoare din partea familiei sale. Deși se aștepta la acest lucru, influencerița nu și-a putut ascunde tristețea. Un gest făcut de soacra ei a emoționat-o însă profund.

Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express! Foto: Instagram

Valerie Lungu, surprinsă de un moment emoționant la Asia Express

Experiența Asia Express le-a adus concurenților nu doar provocări dificile, ci și clipe încărcate de emoție. În ediția difuzată pe 27 octombrie, participanții au primit scrisori din partea persoanelor dragi, o surpriză care i-a făcut să retrăiască momente importante alături de familie.

Pentru Valerie Lungu, momentul a fost unul cu totul diferit. În timp ce ceilalți concurenți au avut parte de mesaje din partea celor apropiați, influencerița nu a primit nicio scrisoare de la familia sa. Chiar dacă mărturisise că se aștepta la acest lucru, situația a afectat-o vizibil.

Un gest neașteptat a venit însă din partea soacrei sale, care nu i-a transmis un mesaj doar fiului ei, Alex Gîlcă, ci s-a adresat amândurora. Cuvintele acesteia au avut un impact puternic asupra Valeriei, care s-a emoționat până la lacrimi.

Ce a spus Valerie Lungu despre relația cu familia sa

Valerie Lungu a vorbit deschis despre motivul pentru care nu se aștepta să primească o scrisoare din partea rudelor sale. Concurenta de la Asia Express a explicat că, în familia ei, afecțiunea ar fi strâns legată de lucrurile materiale și de ceea ce fiecare oferă.

Influencerița a mărturisit că, indiferent de eforturile pe care le-ar face, simte că acestea nu sunt niciodată suficiente pentru a primi iubirea de care are nevoie.

„Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie, iubirea se măsoară în ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani? Ai primit puțină iubire. Și niciodată nu e de ajuns. Indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

Mărturisirea sa a scos la iveală o latură sensibilă a concurentei, care a recunoscut că lipsa unui mesaj din partea familiei nu a reprezentat o surpriză, ci o situație la care se aștepta deja.

Cum a reacționat Alex Gîlcă atunci când a primit scrisoarea mamei sale

Deși Valerie Lungu nu a primit o scrisoare din partea propriilor rude, gestul soacrei sale a făcut ca momentul să capete o semnificație aparte. Mama lui Alex Gîlcă a ales să le transmită un mesaj amândurora, iar acest lucru a însemnat foarte mult pentru cei doi soți.

Alex Gîlcă a povestit că Valerie a recunoscut scrisul mamei sale încă de la început, înainte ca scrisoarea să fie citită. Pentru el, mesajul a reprezentat o dovadă importantă de afecțiune și un moment pe care îl va păstra în suflet.

„Am deschis scrisoarea, Valeria și-a dat seama că este scrisul mamei (...) A însemnat foarte, foarte mult această scrisoare pentru mine, familia este tot și mă bucur că scrisoarea aceasta a fost pentru amândoi”, a fost reacția lui Alex Gîlcă.

Emoțiile au fost atât de puternice, încât și Alex a avut ochii în lacrimi. Reacția sa a surprins-o pe Valerie Lungu, care a recunoscut că nu își mai văzuse soțul plângând până în acel moment.

Astfel, scrisoarea primită de la mama lui Alex Gîlcă a devenit unul dintre cele mai sensibile momente ale ediției Asia Express. Pentru Valerie, gestul soacrei sale a însemnat mai mult decât câteva rânduri: a fost o dovadă de afecțiune într-un moment în care absența unui mesaj din partea propriei familii a durut-o.