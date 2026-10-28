 Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express! De ce nu a primit nicio scrisoare din partea familiei: „Iubirea se măsoară în ce faci”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express! De ce nu a primit nicio scrisoare din partea familiei: „Iubirea se măsoară în ce faci”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un moment emoționant a avut loc în ediția Asia Express din 27 octombrie 2026, când concurenții au primit mesaje de la cei dragi. Valerie Lungu a fost singura care nu a găsit o scrisoare din partea familiei sale. Deși se aștepta la acest lucru, influencerița nu și-a putut ascunde tristețea. Un gest făcut de soacra ei a emoționat-o însă profund.

Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express!
Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express! Foto: Instagram

Valerie Lungu, surprinsă de un moment emoționant la Asia Express

Experiența Asia Express le-a adus concurenților nu doar provocări dificile, ci și clipe încărcate de emoție. În ediția difuzată pe 27 octombrie, participanții au primit scrisori din partea persoanelor dragi, o surpriză care i-a făcut să retrăiască momente importante alături de familie.

Pentru Valerie Lungu, momentul a fost unul cu totul diferit. În timp ce ceilalți concurenți au avut parte de mesaje din partea celor apropiați, influencerița nu a primit nicio scrisoare de la familia sa. Chiar dacă mărturisise că se aștepta la acest lucru, situația a afectat-o vizibil.

Un gest neașteptat a venit însă din partea soacrei sale, care nu i-a transmis un mesaj doar fiului ei, Alex Gîlcă, ci s-a adresat amândurora. Cuvintele acesteia au avut un impact puternic asupra Valeriei, care s-a emoționat până la lacrimi.

Ce a spus Valerie Lungu despre relația cu familia sa

Valerie Lungu a vorbit deschis despre motivul pentru care nu se aștepta să primească o scrisoare din partea rudelor sale. Concurenta de la Asia Express a explicat că, în familia ei, afecțiunea ar fi strâns legată de lucrurile materiale și de ceea ce fiecare oferă.

Influencerița a mărturisit că, indiferent de eforturile pe care le-ar face, simte că acestea nu sunt niciodată suficiente pentru a primi iubirea de care are nevoie.

Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie, iubirea se măsoară în ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani? Ai primit puțină iubire. Și niciodată nu e de ajuns. Indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

Mărturisirea sa a scos la iveală o latură sensibilă a concurentei, care a recunoscut că lipsa unui mesaj din partea familiei nu a reprezentat o surpriză, ci o situație la care se aștepta deja.

Cum a reacționat Alex Gîlcă atunci când a primit scrisoarea mamei sale

Deși Valerie Lungu nu a primit o scrisoare din partea propriilor rude, gestul soacrei sale a făcut ca momentul să capete o semnificație aparte. Mama lui Alex Gîlcă a ales să le transmită un mesaj amândurora, iar acest lucru a însemnat foarte mult pentru cei doi soți.

Alex Gîlcă a povestit că Valerie a recunoscut scrisul mamei sale încă de la început, înainte ca scrisoarea să fie citită. Pentru el, mesajul a reprezentat o dovadă importantă de afecțiune și un moment pe care îl va păstra în suflet.

Am deschis scrisoarea, Valeria și-a dat seama că este scrisul mamei (...) A însemnat foarte, foarte mult această scrisoare pentru mine, familia este tot și mă bucur că scrisoarea aceasta a fost pentru amândoi”, a fost reacția lui Alex Gîlcă.

Emoțiile au fost atât de puternice, încât și Alex a avut ochii în lacrimi. Reacția sa a surprins-o pe Valerie Lungu, care a recunoscut că nu își mai văzuse soțul plângând până în acel moment.

Astfel, scrisoarea primită de la mama lui Alex Gîlcă a devenit unul dintre cele mai sensibile momente ale ediției Asia Express. Pentru Valerie, gestul soacrei sale a însemnat mai mult decât câteva rânduri: a fost o dovadă de afecțiune într-un moment în care absența unui mesaj din partea propriei familii a durut-o.

Ghid de cumpărături

zodii horoscop pixabay jpg
Cele două zodii care vor avea o perioadă de aur, începând cu 31 octombrie! Norocul vine pentru acești nativi când nu mai sperau Horoscop
smiley si gina pistol webp
Detaliul neștiut dezvăluit de Gina Pistol despre nunta cu Smiley: „Eu știam de când m-a cerut Andrei” Vedete românești
image
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin adevarul.ro
image
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a primit judecătorul adevarul.ro

Parteneri

image
Cât l-a costat pe Mihai Rotaru să creeze noua „Craiova Maxima”. Suma uriașă investită în Universitatea www.fanatik.ro
image
Satul vechi de 500 de ani pe care îl poţi lua pe gratis. Are 12 case şi 1,5 hectare de teren observatornews.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa www.antena3.ro
image
Cea mai mare tragedie de la Asia Express: un șofer localnic a murit în accident, iar cei 2 concurenți și cameramanul au ajuns la Urgențe, cu arsuri și leziuni grave www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gabi Torje, în lacrimi la Asia Express! Ce l-a făcut să nu mai reziste şi să izbucnească în plâns as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Banii, principalul motiv pentru care FCSB, Dinamo, Rapid şi U Craiova vor Cupa României! Miza uriaşă pentru granzii SuperLigii www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Cine este tânărul din familia princiară de Monaco care a murit în condiții suspecte? Legătura de sânge cu Prințul Albert și misterul ultimelor sale ore okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
andra si eva maruta colaj instagram png
Andra, emoționată până la lacrimi când a văzut-o pe Eva Măruță la filmările „Tati Time”. Ce a făcut artista pe platou și ce spune despre viitorul copiilor săi: „Nu vreau să demonstreze nimic” Vedete românești
marian godina facebook jpg
Cât l-a costat pe Marian Godină o zi la zăpadă cu fetițele! Polițistul a făcut calculul: „Nu am știut că e așa scump” Vedete românești
Andreea Popescu jpg
VideoAndreea Popescu, revedere cu lacrimi și îmbrățișări: „După 11 zile, ne-am reunit” Vedete românești
banner aurel padureanu jpg
#Exclusiv Click!
A slăbit 20 de kilograme, după decesul Corneliei Catanga: „De dorul ei”. Cum se descurcă Aurel Pădureanu din banii pe pensie Vedete românești
smiley si gina pistol webp
Detaliul neștiut dezvăluit de Gina Pistol despre nunta cu Smiley: „Eu știam de când m-a cerut Andrei” Vedete românești
banner ramona de la clejani jpg
VideoCine a cântat la cununia Ramonei Manole piesa „Am cartofi, dar n-am ulei și fac foamea lângă ei”. Femeia s-a iubit cu Ioniță de la Clejani Vedete românești
colaj png
Ce preparate delicioase a adus soția lui Mihai Bobonete la „Românii au talent”. „În fiecare sezon suntem răsfățați” Vedete românești
Andreea Marin, foto Instagram jpg
Scandal pe internet după declarațiile Andreei Marin despre angajații tineri: „Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori!” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Influencerii de pe TikTok au dat năvală peste Andreea Marin. Ce i-a scos din sărite în declarațiile „Zânei Surprizelor” actualitate.net