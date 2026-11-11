Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro

Cea mai dură și spectaculoasă aventură televizată a ajuns la marele final! Competiția Asia Express – Drumul Mătăsii și-a desemnat marii învingători într-un cadru monumental, încărcat de adrenalină și emoții de nedescris.

Ce echipă a câștigat marea finală Asia Express 2026 Foto: Antena 1

După mii de kilometri străbătuți prin provocări care le-au împins rezistența dincolo de limite, marea cursă s-a încheiat pe tărâm chinezesc, la Shanghai.

Cine a câștigat Asia Express 2026 și a plecat acasă cu marele premiu

Ultimii kilometri până la Irina pare să vină cu emoții din ce în ce mai mari. Rezolvarea misiunilor din timpul zilei nu le-a dat răgaz să se gândească la momentul final, însă acum este tot ceea ce contează.

„Am pulsul 200, ești nebun!” zice Gabi Torje.

Însă echipa formată din fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc au călcat primii pe covorul roșu din fața Irinei Fodor, adjudecându-și mult râvnitul titlu de câștigători și Amuleta supremă a sezonului.

„Ăsta e al nostru?... e al nostruu! Yeeey! Hai că n-am alergat degeaba și ne-am certat” a exclamat Gabi Torje.

„Pentru mine a fost cea mai tare experiență trăită vreodată. Nu poți explica, trebuie să trăiești si să simți ce am trăit noi cu adevărat”, a spus Alin Alexuc.

Punctul culminant al întregului sezon s-a desfășurat într-unul dintre cele mai emblematice și futuriste peisaje urbane din lume. Irina Fodor a așteptat cele două echipe finaliste chiar în inima metropolei Shanghai, într-o zonă dominată vizual de faimosul turn Perla Orientului.

Metropola chineză s-a transformat într-un decor feeric grație unui spectacol impresionant de lumini arhitecturale, creând o atmosferă electrizantă pentru decernarea trofeului.

Trecerea liniei de sosire a declanșat o descătușare totală de energie pentru cei doi sportivi, care au dovedit pe tot parcursul competiției că stăpânirea de sine, spiritul de sacrificiu și disciplina dobândite pe teren și pe saltea fac diferența în momentele critice.

Amuleta supremă și laurii victoriei pe Drumul Mătăsii

În aplauzele întregii echipe de producție și învăluiți de focul de artificii și luminile zgârie-norilor din Shanghai, Torje și Alexuc au ridicat triumfători Amuleta Supremă. Victoria confirmă parcursul de forță al celor doi campioni, care au știut să gestioneze presiunea, să depășească oboseala cronică și să își păstreze concentrarea până în ultima secundă a întrecerii.

Deznodământul lasă în urmă două luni de probe epuizante, culturi fascinante și rivalități spectaculoase, consfințind victoria unei echipe care a luptat neobosit pentru fiecare pas făcut pe Drumul Mătăsii.