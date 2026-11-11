De ce pisica ta devine agresivă sau se ascunde? Semnele de stres pe care să nu le ignori

Pisica ta nu mai mănâncă la fel de mult, se ascunde prin casă sau a început să zgârie mobila mai des decât înainte? Deși pot părea simple modificări de comportament, aceste gesturi pot fi un indiciu că felina este stresată. Iată șapte semne la care trebuie să fii atentă și ce poți face pentru a o ajuta!

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Pisicile sunt faimoase pentru independența lor, dar asta nu înseamnă că nu le pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Mutarea într-un nou apartament, apariția unui alt animal de companie, zgomotele puternice sau chiar schimbarea programului familiei pot afecta starea de bine a felinelor. Și pentru că nu ne pot spune ce le deranjează, își exprimă disconfortul prin comportament. Unele devin mai retrase, altele mai agitate sau își schimbă obiceiurile de zi cu zi. Important este să observi ce s-a modificat și să nu presupui că stresul este singura explicație.

1. Se linge prea mult și începe să-și piardă blana

Pisicile își petrec o bună parte din zi curățându-și blana. Acesta este un comportament firesc, care le ajută să-și mențină igiena. Cu toate acestea, dacă observi că felina se linge insistent, mai ales în aceleași zone, ar putea fi un semn că ceva o deranjează.

Unele pisici folosesc acest gest mai des atunci când sunt stresate, deoarece le poate ajuta să se liniștească. În timp, linsul excesiv poate provoca iritații, răni sau apariția unor porțiuni fără păr.

Cu toate acestea, comportamentul poate avea și cauze medicale, cum ar fi alergiile, paraziții sau durerile. Dacă observi schimbări ale pielii sau pierderea blănii, programează o consultație veterinară.

2. Se ascunde mai mult decât de obicei

Pisicilor le place să se strecoare sub pat, în dulapuri sau în alte locuri ferite. Acolo se pot odihni fără să fie deranjate. Cu toate acestea, dacă pisica ta, care înainte venea să te întâmpine sau căuta compania familiei, începe să stea ascunsă aproape tot timpul, merită să-i acorzi mai multă atenție.

Schimbarea poate apărea după o mutare, în urma unor zgomote puternice sau atunci când în casă ajunge un animal nou. Ascunzătorile îi oferă un sentiment de siguranță.

Nu încerca să o scoți cu forța! Amenajează-i un loc liniștit, unde să se poată retrage, și las-o să se apropie atunci când se simte pregătită. Dacă izolarea persistă, mai ales dacă este însoțită de lipsa poftei de mâncare sau apatie, consultă medicul veterinar.

3. Nu mai folosește litiera

Ai găsit urină pe covor sau în alt loc din casă, deși pisica ta folosea întotdeauna litiera? Înainte să o cerți, încearcă să afli ce s-a schimbat.

Pisicile pot evita litiera din mai multe motive: nu este destul de curată, se află într-un loc zgomotos, nisipul a fost schimbat sau un alt animal le împiedică să ajungă la ea. Stresul poate contribui și el la acest comportament.

În alte cazuri, urinarea în afara litierei poate indica o problemă a tractului urinar. Prin urmare, o schimbare bruscă trebuie discutată cu medicul veterinar. Dacă pisica încearcă repetat să urineze, dar elimină foarte puțin sau deloc, este o urgență medicală, mai ales în cazul masculilor.

Curăță locurile murdărite cu produse enzimatice, potrivite pentru animalele de companie, și evită pedepsele. Acestea pot agrava stresul și nu rezolvă cauza problemei.

4. Miaună mai mult și scoate sunete neobișnuite

Fiecare pisică are propriul mod de a comunica. Unele sunt foarte vorbărețe, în timp ce altele miaună doar când vor mâncare sau atenție.

Dacă felina începe brusc să miaune puternic, repetat sau într-un mod neobișnuit, încearcă să observi când se întâmplă. Poate fi plictisită, poate căuta compania ta sau poate reacționa la o schimbare din mediul înconjurător.

Mieunatul excesiv nu trebuie însă pus automat pe seama stresului. Uneori, poate indica durere sau o afecțiune medicală, mai ales dacă apare brusc sau este însoțit de alte modificări de comportament.

Acordă-i atenție, joacă-te cu ea și urmărește dacă sunetele apar în anumite situații. Dacă nu găsești o explicație sau comportamentul persistă, cere sfatul veterinarului.

5. Mănâncă mai puțin sau își schimbă apetitul

O pisică stresată poate începe să mănânce mai puțin, iar unele feline pot manifesta un interes crescut pentru hrană. Schimbările din casă, prezența altor animale sau zgomotele puternice îi pot influența comportamentul alimentar.

Dacă observi că lasă mâncarea neatinsă, evită bolul sau începe să mănânce diferit față de obicei, verifică și condițiile în care este hrănită. Bolul ar trebui să fie amplasat într-un loc liniștit, unde să nu fie deranjată.

Nu ignora însă pierderea poftei de mâncare! Aceasta poate indica o problemă de sănătate, iar pisicile care nu mănâncă riscă să dezvolte complicații. Dacă refuză hrana timp de 24 de ore, contactează medicul veterinar mai repede în cazul puilor sau al pisicilor bolnave.

6. Devine agresivă, deși înainte era blândă

Pisica ta începe să te zgârie, să te muște sau să șuiere când încerci să o mângâi? Dacă înainte accepta fără probleme apropierea, această schimbare poate avea legătură cu frica, stresul sau disconfortul.

Uneori, o pisică se simte amenințată de prezența unui animal necunoscut, de vizitatori sau de zgomote. Alteori, reacția agresivă apare pentru că o doare ceva și nu suportă să fie atinsă.

Nu o pedepsi și nu insista să o iei în brațe. Oferă-i spațiu și încearcă să identifici situațiile în care reacționează astfel. Dacă agresivitatea apare brusc, este important să fie exclusă o cauză medicală.

7. Zgârie mobila mai des decât înainte

Zgâriatul este un comportament normal pentru pisici. Le ajută să-și întrețină ghearele, să se întindă și să-și marcheze teritoriul. Dar dacă pisica începe să zgârie insistent ușile, canapeaua sau alte obiecte, mai ales după o schimbare în casă, stresul ar putea fi unul dintre factorii implicați.

Asigură-i una sau mai multe suprafețe potrivite pentru zgâriat. Unele pisici preferă stâlpii verticali, altele suporturile orizontale din carton. Amplasează-le în locurile în care felina obișnuiește să stea sau să zgârie.

Jocurile zilnice și un mediu în care se simte în siguranță o pot ajuta să-și consume energia și să se relaxeze.

Bine de știut!

Pisicile apreciază rutina și posibilitatea de a controla interacțiunile cu cei din jur. Încearcă să păstrezi ore relativ constante pentru hrană și joacă, oferă-i ascunzători confortabile și evită schimbările bruște atunci când este posibil.

Dacă ai mai multe pisici, fiecare ar trebui să aibă acces la resurse suficiente, inclusiv boluri, locuri de odihnă și litiere, fără să fie nevoită să concureze cu celelalte.

Editor: Raluca Toma