 Schimbări de stil de viață care-ți redau sănătatea și energia la început de sezon rece
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Schimbări de stil de viață care-ți redau sănătatea și energia la început de sezon rece

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Ai încercat vreodată să schimbi ceva la stilul tău de viață, dar te simți foarte obosită? În loc să pui presiune pe tine pentru a face modificări profunde, o abordare mai blândă poate fi cheia succesului de durată.

Femeie obosita FOTO Shutterstock jpg
Femeie obosita FOTO Shutterstock jpg

Puterea fizică depinde de cea mentală. Dacă vrei să se simți mai puternică, trebuie să acorzi prioritate conexiunilor emoționale, nutriției, mișcării și somnului. Este cu siguranță mai ușor de spus decât de făcut, dar experții în schimbarea comportamentului au observat că anumite modificări aparent mici ale stilului de viață aduc rezultate bune.

Gândește-te bine ce vrei să schimbi

Un bun de plecare execelent este să ști exact ce vrei să schimbi. Când îți stabilești obiective vagi, poate fi mai greu să știi ce pași să faci. Dieteticianul Maya Feller din Brooklyn, SUA, este autorul cărții ⹂Eating from Our Roots: 80+ Healthy Home-coated Favorites from Cultures Around the World” și încurajează căutarea micilor schimbări. De multe ori, atunci când facem schimbări, încercăm să implementăm schimbări mari în mai multe domenii ale vieții noastre. Există cazuri în care astfel de schimbări sunt justificate. Cu toate acestea, pentru mulți dintre noi, micile schimbări sunt realiste și durabile.

Vezi ce poți face în plus

Când începi prin a te concentra pe ceea ce încerci să eviți și să elimini din stilul tău de viață poți avea un sentiment de privare. În schimb, este recomandat să te concentrezi asupra a ceea ce poți adăuga. De exemplu, dacă ai ca obiectiv să mănânci mai sănătos, începe prin a te gândi la alimentele care îți plac șipe care le iubești. Apoi, ia în considerare modul în care poți adăuga mai multe opțiuni bogate în elemente nutritive.

Prioritizează proteinele și fibrele

Dacă ești încă prinsă în capcana de a încerca să mănânci mese cu puține calorii, fără a vedea schimbări, asigură-te că incluzi suficiente proteine și fibre pentru a menține senzația de sațietate și a evita alimentele nesănătoase. Acest lucru este esențial dacă gestionarea sănătoasă a greutății este obiectivul tău. Proteinele mențin sațietatea și, în combinație cu fibrele, un alt nutrient care păstrează sațietatea, ajută la eliberarea treptată a energiei pe tot parcursul zilei.

Mănâncă un mic-dejun generos

Corpul tău are nevoie de combustibil dimineața, deci ai grijă să ai un mic-dejun bogat pentru a fi pregătită pentru o zi productivă. Cafeaua poate părea potrivită, dar nu ține loc de mic-dejun. Cei mai mulți dintre noi nu mănâncă suficient la micul dejun datorită tendinței induse de cultura dietei și din dorința de a se restricționa cât mai mult posibil pe tot parcursul zilei, însă trebuie să iei în calcul necesarul de energie al zilei.

Gătește mai des

Nu trebuie să devii un maestru bucătar, dar să înveți cum să pregătești câteva feluri de mâncare sănătoase de bază te poate ajuta să te hrănești bine și să economisești bani. Cu cât poți face mai mult acest lucru, cu atât vei prelua mai mult controlul asupra modelelor tale alimentare, a culturii alimentare personale și familiale. Atrage întreaga familie în procesul de cumpărături, pregătire și gătit pentru a face întreg procesul mai distractiv.

Lasă patru ore între mese

Sărind peste mese în încercarea de a reduce numărul de calorii nu funcționează atunci când încerci să pierzi în greutate sau să menții greutatea. Când îți este foame este mult mai greu să faci alegeri bune. Mănâncă la fiecare patru ore pentru a evita alimentele nesănătoase. În plus, combustibilul adecvat este esențial pentru antrenamente, dacă te-ai decis să faci și sport, și pentru a permite corpului să se recupereze și să dezvolte musculatura. Dacă nu vezi progrese la sală, în ciuda faptului că faci totul bine, aruncă o privire pe meniul tău.

Găsește o formă de mișcare preferată și fii consecventă

Cel mai bun exercițiu pe care îl poți face este acela care îți place și pe care îl poți repeta constant. În mod ideal, o combinație de cardio și antrenament de forță susține construirea masei musculare, un factor cheie în metabolismul sănătos și te ajută să fii mai puternică în viața de zi cu zi. Cu toate acestea, nu trebuie să faci antrenamente istovitoare. Începe cu mișcări ușoare, făcute fără grabă, pe care le poți încorpora cu ușurință în programul zilnic.

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