 Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Ce spune despre iubitul tinerei: „Nu rezist”
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Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Ce spune despre iubitul tinerei: „Nu rezist”

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Andreea Marin a vorbit cu emoție despre una dintre cele mai importante persoane din viața sa: fiica ei, Violeta. Plecată peste Ocean pentru a-și continua studiile universitare, tânăra de 19 ani traversează o perioadă plină de provocări și experiențe noi. Chiar dacă distanța dintre România și Statele Unite ale Americii este considerabilă, cele două au grijă să rămână conectate și își rezervă zilnic timp pentru conversațiile lor.

Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA.
Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Foto: arhiva

Într-un interviu pentru VIVA!, vedeta a oferit detalii despre adaptarea Violetei la viața de studentă, relația specială pe care o au și planurile de revedere pentru luna decembrie. Andreea Marin a făcut și câteva precizări despre iubitul fiicei sale, după ce a fost întrebată dacă acesta îi este alături în America.

Andreea Marin, mândră de parcursul Violetei. Cum s-a acomodat fiica vedetei în SUA

Violeta a început un nou capitol al vieții sale departe de casă, odată cu plecarea la studii în Statele Unite. Pentru Andreea Marin, această schimbare a însemnat, inevitabil, și obișnuirea cu dorul și cu distanța, însă lucrurile s-au așezat treptat.

Întrebată cum se descurcă fiica sa în noul mediu universitar, vedeta a mărturisit că tânăra s-a adaptat foarte bine, și-a făcut prieteni și are un program extrem de aglomerat. Mai mult, Andreea Marin observă că Violeta îi seamănă din ce în ce mai mult.

Foarte bine. La început i-a fost mai greu pentru că distanța nu e ușor de dus, dar acum e bine și-a făcut prieteni și are o activitate nebună, seamănă cu mama ei”, a povestit Andreea Marin.

Mamă și fiică, în contact permanent, chiar dacă le despart mii de kilometri: „Avem câte o șuetă în fiecare zi”

Distanța nu a schimbat apropierea dintre Andreea Marin și Violeta. Cele două vorbesc în fiecare zi și își împărtășesc atât lucrurile importante, cât și întâmplările obișnuite din viața de zi cu zi.

Vedeta a dezvăluit că discuțiile lor sunt cât se poate de relaxate, asemenea celor dintre două prietene bune. De la subiecte cotidiene până la mici bârfe, nimic nu pare să lipsească din conversațiile lor.

„Despre toate prostiile. Bârfim, ca între fete. Avem câte o șuetă în fiecare zi. Și uite, mă ții pe loc. Acum am telefonul cu ea, la ora asta. Sunt ore stabilite, pentru că e o distanță de șapte ore, de fapt. Fusul orar ne obligă să alegem orele la care putem vorbi amândouă”, a explicat Andreea Marin.

Așadar, chiar dacă diferența de fus orar le obligă să își organizeze cu atenție conversațiile, mama și fiica au găsit o modalitate de a păstra legătura în fiecare zi.

Andreea Marin nu rezistă prea mult fără să-și vadă fiica: „Uneori o fac”

Dorul de Violeta este greu de ignorat, iar Andreea Marin recunoaște că nu reușește întotdeauna să stea departe de fiica sa. Întrebată dacă a fost tentată să îi facă o vizită surpriză în America, vedeta a răspuns cu sinceritate că uneori chiar recurge la astfel de gesturi.

„Păi nu rezist. Uneori o fac”, a mărturisit aceasta.

Revederea celor două este cu atât mai așteptată în perioada sărbătorilor de iarnă, când calendarul le oferă ocazia de a petrece din nou timp împreună.

Când se întoarce Violeta în România? Decembrie este luna revederii pentru familia Andreei Marin

Pentru Andreea Marin, luna decembrie are o semnificație aparte în acest an. Pe lângă atmosfera sărbătorilor de iarnă, perioada marchează și două aniversări importante: ziua de naștere a vedetei și cea a fiicei sale.

În plus, Violeta va avea parte de o pauză după examene, astfel că întoarcerea în România este deja așteptată cu nerăbdare.

A ei, pentru că vine decembrie. E ziua ei, e ziua mea, e Crăciunul, e luna sărbătorilor și e și vacanța după examene”, a spus Andreea Marin, referindu-se la următoarea vizită.

Ce spune Andreea Marin despre iubitul Violetei

Un alt subiect abordat în interviu a fost viața sentimentală a tinerei. Pornind de la presupunerea că iubitul Violetei ar fi alături de ea în Statele Unite, Andreea Marin a ținut să clarifice situația.

Vedeta a explicat că tânărul nu a plecat încă la facultate, fiind cu un an mai mic decât fiica sa.

Nu, nu, nu. El este cu un an mai mic și mai e până ajunge la facultate”, a precizat Andreea Marin.

Andreea Marin, apariție elegantă la VIVA! Party 2026. Accesoriul vintage care a emoționat-o

Interviul a avut loc în contextul participării Andreei Marin la VIVA! Party 2026, unde vedeta a impresionat cu o apariție elegantă. Aceasta a ales o rochie realizată de Imroska, pe care a accesorizat-o cu o geantă aurie vintage, moștenită de la mama sa.

Obiectul vestimentar are o valoare sentimentală deosebită pentru prezentatoare, fiind păstrat în familie de aproximativ 50 de ani. Alegerea sa nu a fost întâmplătoare, mai ales că tema serii a fost „Touch of Gold”.

Andreea Marin a vorbit cu recunoștință atât despre ținuta purtată, cât și despre distincția primită în cadrul evenimentului.

Ținuta e foarte elaborată, e făcută de Imroska, sunt recunoscătoare pentru această frumusețe a rochiei și, în același timp, sunt recunoscătoare pentru premiul obținut în această seară la VIVA!, o revistă pe care o iubesc și o respect. Am regăsit în paginile ei poveștile de odinioară ale familiei mele. Am văzut o copertă cu Violeta, care avea doar câțiva anișori, și apoi pe scenă s-au pus imaginile cu Violeta la 19 ani, printre alții, bineînțeles, în Gala „Nu există nu se poate' de anul acesta. E tare frumos. Când îți dai seama că timpul trece frumos peste noi, dacă avem grijă de asta. Fiindcă „Touch of Gold' a fost tema acestei seri, această geantă care are cam 50 de ani a fost a mamei mele și am fost onorată să am ocazia să o port astfel”, a declarat Andreea Marin.

Dincolo de aparițiile publice și proiectele profesionale, declarațiile vedetei conturează imaginea unei relații mamă-fiică în care apropierea și comunicarea rămân prioritare, indiferent de distanță.

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