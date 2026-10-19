Violeta Bănică a slăbit 7 kilograme într-un singur an. De ce nu s-a putut adapta la viața din New York

Violeta Bănică a revenit în România pentru două zile, pentru a-i fi alături mamei sale, Andreea Marin, la un eveniment pe care aceasta îl organizează anual. Tânăra, care studiază la New York, a povestit cum s-a acomodat cu viața de peste Ocean, ce schimbări au apărut în rutina sa și cum a ajuns să slăbească șapte kilograme într-un singur an.

Violeta Bănică și Andreea Marin. Foto: Instagram

Recent, fiica Andreei Marin a mărturisit că și-a făcut timp pentru a participa la evenimentul organizat de mama sa. Dacă anul trecut nu a reușit să fie prezentă, de această dată și-a propus să vină în România, chiar dacă asta a însemnat să lipsească două zile de la facultate. Violeta a recunoscut că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp acasă, alături de familie și de prieteni.

„Abia am ajuns și mâine plec, deci nici n-am timp să mă bucur de ea, dar este superbă, este minunată. Sunt aici cu familia și prietenii mei la acest eveniment extraordinar, deci sunt fericită. Anul trecut am lipsit și m-am simțit atât de prost, pentru că e un eveniment atât de special pentru mine și pentru familia mea și atunci am zis că aia e, lipsesc două zile de la școală și vin aici”, a spus fiica Andreei Marin, pentru Spynews.ro.

Violeta Bănică a slăbit șapte kilograme de când studiază la New York

Pe lângă dorul de casă și programul încărcat, Violeta Bănică a vorbit și despre schimbările prin care a trecut de când s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Tânăra a dezvăluit că a slăbit șapte kilograme într-un an, motivul fiind, potrivit spuselor sale, diferențele dintre mâncarea din România și cea pe care o găsește peste Ocean.

Fiica Andreei Marin a explicat că nu a reușit să se adapteze alimentelor pe care le consumă în mod obișnuit americanii și că preferă să își pregătească singură mesele. Totuși, viața de studentă nu îi permite întotdeauna să aibă suficient timp pentru gătit.

„Există o glumă care se numește <<Freshman 15>>, adică ai pune 15 kilograme în primul an de facultate și eu în schimb am slăbit șapte! Mâncarea e foarte grasă și atunci eu nu pot s-o mănânc, nu pot să mă adaptez și prefer să gătesc acasă, dar din ce gătesc eu acasă, mănânc. N-ai răbdare, n-ai timp, dar e... e ok. Mama din totdeauna mi-a zis că sunt prea slabă, prea slabă. Deci am rămas prea slabă și acum sunt și minus șapte! Mi-aș dori să stau mai mult acasă”, a povestit ea.

Violeta Bănică preferă să gătească singură, inclusiv atunci când este în România

Obișnuința de a-și pregăti singură mâncarea nu se limitează doar la perioada petrecută în Statele Unite. Într-un interviu acordat publicației Click!, Violeta a dezvăluit că obișnuiește să o ajute pe mama sa și atunci când revine în România, mai ales dacă aceasta are un program aglomerat.

Tânăra a povestit că îi place să se implice în activitățile din casă și că pregătește uneori mâncare sau îi face un ceai Andreei Marin.

„Eu o ajut mai mult pe acasă, îi mai fac un ceai, mai fac ceva de mâncare”, ne-a spus tânăra.

Întrebată despre talentul său în bucătărie, Violeta a răspuns cu umor, explicând că motivul pentru care gătește este unul cât se poate de practic: preferă să își pregătească singură mâncarea decât să comande.

„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame și mi-e mult prea lene să comand”.