„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame!” Violeta Bănică, dezvăluiri savuroase. Ce a moștenit de la Andreea Marin și cum se înțelege cu fratele ei

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, s-a întors special de la facultate pentru a-i fi alături mamei sale la gala organizată de aceasta, „Nu există nu se poate”.

1/7 Violeta Marin Bănică si fratele ei, Radu Ștefan Bănică, sunt cei mai buni prieteni Foto: click.ro

Tânăra a strălucit pe podium, dar a povestit și despre gesturile prin care încearcă să-i ușureze zilele aglomerate Andreei. În culise, un sprijin de nădejde i-a fost fratele ei, Radu Ștefan Bănică, pe care a alergat să-l îmbrățișeze, chiar dacă era pe tocuri.

Pentru Violeta, revenirea în România a însemnat, înainte de toate, ocazia de a fi aproape de mama ei într-un moment important. Deși facultatea îi ocupă timpul, și-a dorit să participe la eveniment și să contribuie cu tot ce putea.

„Eu eram la facultate până acum câteva zile. M-am întors în România ca să vin să o susțin pe mama cu acest eveniment. Sper că am ajutat-o cu tot ce am putut să fac”, ne-a povestit Violeta.

„Gătesc din nevoie”

Ajutorul ei continuă și acasă, prin gesturi simple, care contează în perioadele solicitante. Atunci când Andreea Marin este prinsă cu pregătirile, fiica ei încearcă să aibă grijă de ea.

„Eu o ajut mai mult pe acasă, îi mai fac un ceai, mai fac ceva de mâncare”, a mai spus tânăra. Iar când a fost lăudată pentru talentul în bucătărie, a răspuns cu umor: „Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame și mi-e mult prea lene să comand”.

Violeta vorbește cu admirație despre energia mamei sale și despre lunile de muncă din spatele unui asemenea eveniment. Se recunoaște în perfecționismul Andreei și speră să fi preluat cât mai mult din determinarea acesteia.

„Am un pic din această determinare și etica de muncă pe care o are ea. Mi se pare extraordinar să ai atât de multă capacitate de muncă, de determinare”, a mărturisit Violeta. Cât despre asemănarea cu tatăl ei, răspunsul a venit imediat: „De la tata am luat simțul umorului”.

Seara de gală a fost cu atât mai frumoasă cu cât l-a avut aproape și pe Radu Ștefan Bănică. Cei doi frați au petrecut timp împreună în culise, înainte ca sora lui să urce pe podium în cadrul unor prezentări de modă, și au făcut fotografii, iar Violeta a vorbit cu multă căldură despre legătura lor.

„Fratele meu este prietenul meu cel mai bun”, a spus ea. Prezența lui a făcut-o să uite pentru câteva clipe de emoțiile aparițiilor pe scenă: „A venit acum să mă susțină în culise și eu m-am simțit chiar ca un copil mic. Eram pe tocuri, am alergat să-l iau în brațe”.

Dincolo de programul fiecăruia, între ei rămâne bucuria revederii. Violeta a spus-o simplu: „Suntem cei mai buni prieteni”.