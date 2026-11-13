Cât de des ar trebui să cureți mobilierul din piele? Mai mult decât crezi

Când investești într-o canapea sau un fotoliu din piele naturală, o faci cu gândul că te vei bucura de acea piesă de mobilier de zeci de ani. O piele de calitate superioară poate rezista impecabil fără să se spargă, iar micile urme de utilizare îi dau în timp acel farmec special, numit patină. Totuși, secretul duratei lungi constă în modul în care îl întreții. Desigur, pielea este mult mai ușor de întreținut decât materialele textile, dar are nevoie de puțină atenție periodică pentru a-și menține suplețea și aspectul proaspăt.

Foto: Magnific

Specialiștii în materiale și întreținerea mobilierului spun că rutina de curățare ar trebui să fie mult mai frecventă decât își imaginează majoritatea proprietarilor, dar pașii sunt extrem de simpli dacă îi introduci în programul tău obișnuit.

Rutina săptămânală și curățarea în profunzime

Pentru a preveni zgârieturile fine cauzate de praf, firimiturile sau părul de animale care se adună pe suprafață, este ideal să aspiri ușor canapeaua și să o ștergi cu o lavetă uscată o dată la una sau două săptămâni. În aceste etape rapide de întreținere este bine să eviți cârpele umede, deoarece pielea naturală absoarbe rapid apa. Dacă ai un mobilier din piele tratată, poți folosi o lavetă foarte ușor umezită o dată la câteva luni, având grijă să ștergi imediat excesul de apă cu un material uscat.

Dincolo de ștergerea prafului, mobilierul tău are nevoie de o îngrijire serioasă o dată la trei până la șase luni. În acest interval este recomandat să folosești o soluție specială de curățare cu pH neutru, urmată obligatoriu de aplicarea unui balsam hidratant pentru piele, care hrănește materialul și previne uscarea lui.

Cum deosebești patina naturală de uzura reală

Pe măsură ce folosești canapeaua, pielea îmbătrânește frumos și capătă o nuanță ușor mai închisă, un luciu discret și o textură tot mai fină în zonele în care te așezi cel mai des. Acest fenomen apare datorită uleiurilor naturale ale pielii tale care lustruiesc treptat suprafața și creează acel aspect autentic, căutat de iubitorii de design interior. Pe de altă parte, neglijarea îngrijirii duce la crăpături, exfoliere, rigiditate sau cute adânci care nu mai dispar la curățare.

Dacă mobilierul tău stă într-o cameră foarte luminoasă și observi că pielea s-a decolorat din cauza soarelui, nu trebuie să îți faci griji sau să ții mereu draperiile trase. Poți remedia rapid micile zone decolorate chiar acasă, folosind balsamuri nuanțatoare sau vopsele speciale pentru piele, extrem de ușor de aplicat.

Când este momentul să apelezi la un specialist

Chiar dacă îți place să rezolvi singur micile reparații prin casă, există situații în care intervențiile pe cont propriu pot face mai mult rău decât bine. Atunci când pielea prezintă rupturi, găuri, pete persistente sau zone mari decolorate, cel mai înțelept pas este să ceri ajutorul unui profesionist în recondiționarea mobilierului. Specialiștii dispun de instrumentele necesare și de experiența potrivită pentru a potrivi perfect nuanțele și a reda viața canapelei tale fără riscuri.

Editor: Raluca Toma