 7 lucruri din casa ta pe care ar trebui să le speli mai des. Experții spun că adună murdărie fără să-ți dai seama
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

7 lucruri din casa ta pe care ar trebui să le speli mai des. Experții spun că adună murdărie fără să-ți dai seama

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deși așternuturile, fețele de pernă, prosoapele și hainele se bucură de toată atenția, există probabil anumite textile în casa ta care au fost neglijate o lungă perioadă de timp. Experții spun care sunt cele șapte lucruri din casa ta care ar trebui spălate mai des.

7 lucruri din casa ta pe care ar trebui să le speli mai des.
7 lucruri din casa ta pe care ar trebui să le speli mai des. Foto: unsplash.com

„Multe textile de uz casnic ies din rutina săptămânală de spălare a rufelor”, spune Dr. Pete, cofondator și director științific la Dirty Labs, conform marthastewart.com. Aceste articole pot aduna murdărie, chiar dacă el par curate.

Covorașele de baie și perdelele de duș

Covorașele de baie sunt adesea uitate. Fiind din material textil și intrând în contact cu pielea zilnic, ele ar trebui spălate mult mai des, chiar dacă par curate și nu au niciun miros ciudat. Din cauza utilizării lor frecvente și a umidității, aceste obiecte din baie sunt predispuse la mucegai.

Așternuturile și păturile animăluțelor de companie

Atunci când speli propriile perne și pături, nu-i uita pe membrii blănoși ai familiei. Se recomandă spălarea lor săptămânală. Adaugă-le în rutină atunci când speli restul lenjeriilor obișnuite din casă.

„Paturile animalelor de companie adună blană, mătreață, murdărie, salivă și mirosuri”, susține Kim Romine, expertă în îngrijirea țesăturilor la P&G.

Protecțiile pentru saltele și perne

La fel ar trebui să procedăm și cu protecțiile pentru saltele și perne. „Deși protejează salteaua, absorb transpirația, uleiurile corporale și celulele pielii în timp. Ele adună lucruri pe care nu le puteți observa”, mai spun experții.

Păturile decorative

Pentru că păturile decorative nu sunt folosite la fel ca lenjeriile de pat, ele pot rămâne aruncate pe un fotoliu timp de luni de zile fără a fi curățate corespunzător. Frecvența lor de curățare variază de la o dată la două săptămâni până la o dată pe sezon.

Dr. Pete recomandă spălarea păturilor folosite frecvent la fiecare două până la patru săptămâni, în timp ce păturile mai puțin utilizate pot fi spălate, în general, o dată pe sezon.

Sacoșele din material textil reutilizabil

Sacoșele tale preferate merg în multe aventuri, dar rareori ajung în mașina de spălat. Cât de des ar trebui să le speli? Experții spun că o dată pe lună, dar timpul variază în funcție de utilizarea lor.

„Sacoșele reutilizabile pentru cumpărături pot aduna bacterii din scurgerile de carne sau produse proaspete”, punctează Dr. Pete

Romine sugerează spălarea sacoșelor din pânză o dată la 1 lună sau trei luni, în funcție de utilizare. Spre exemplu, o sacoșă folosită ocazional pentru a căra cărți este diferită de cele care îți transportă în mod regulat cumpărăturile.

Mănușile de bucătărie

Se recomandă curățarea lor lunară. Deoarece mănușile de bucătărie pot acumula rapid reziduuri alimentare și pete, ar trebui spălate în general lunar sau ori de câte ori devin vizibil murdare, spune Romine. Gândește-te la asta: aceste ustensile sunt expuse frecvent la mâncarea și vasele tale, așa că este esențial să rămână curate.

Coșurile textile pentru rufe și husele de coș

Frecvența de curățare recomandată este la fiecare 2 până la 4 săptămâni. Recipientul care îți ține rufele murdare poate necesita, la rândul său, o tură în mașina de spălat. Are sens dacă te gândești la ce se află în interior: haine purtate, pline de transpirație și prosoape umede. Dacă coșul tău este lavabil sau are o husă detașabilă, curăță-l temeinic pentru a nu recontamina încărcăturile viitoare de rufe, recomandă Dr. Pete.

Ghid de cumpărături

Cât de liniștită sufletește este acum Marina Almășan
Marina Almășan, așa cum n-ai mai văzut-o! În ce ipostază s-a pozat: „Femeile de carieră au și astfel de fațete” Vedete românești
horoscop octombrie webp
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche Horoscop
image
O mamă din Medgidia a găsit un șarpe în cadă chiar când se pregătea să-i facă baie copilului. Femeia a sunat la 112 adevarul.ro
image
Polițiștii din Satu Mare au o nouă misiune: să cântărească lemnele de foc pentru încălzirea sediilor. Val de glume pe internet adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă Gică renunţă, e cea mai pragmatică soluţie!” www.fanatik.ro
image
Unde ajunge fiecare ban de pe bonul pe care îl primim la supermarket observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
După ce și-au plasat membri de partid în funcții bănoase, iar pile, cumnate, prieteni au umplut ministerele și CA-urile de sinecuriști, după ce inclusiv Dominic Fritz s-a angajat la partid pe salariu de primar, acum USR anunță că a descoperit transparența și onestitatea și face concurs pentru angajarea unui asistent personal www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro as.ro
image
Cât poate câștiga un român ca șofer de TIR în Spania. De ce unii renunţă în ciuda sumei destul de mari playtech.ro
image
Alberto Soro: „Dinamo se bate la titlu!”. Spaniolul dezvăluie secretele „câinilor” lui Nuno Campos. Interviu exclusiv www.fanatik.ro
image
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
Ceas - schimbarea orei - ora de iarna FOTO Mediafax
Timpul pare să treacă mai rapid pe măsură ce îmbătrânim. Explicațiile experților și trucul de un minut care ne schimbă percepția Fapt divers
image png
Magazinele renunță treptat la casele self-checkout. De ce nu mai funcționează modelul care părea viitorul retailului Internațional
aeroport foto pixabay jpg
Top 5 cele mai bune aeroporturi din întreaga lume. Piloții și stewardesele le recomandă mereu Fapt divers
Ora de iarna FOTO Shutterstock jpg
Cum să te pregătești pentru trecerea la ora de iarnă. Obiceiul de 15 minute care te ajută să dormi mai bine Fapt divers
politie spania istock jpg
Cazul care a șocat o întreagă țară. Un bărbat a închiriat apartamente care nu erau ale lui în mai multe orașe Internațional
sarpe png
Descoperire neașteptată în Medgidia. O femeie a găsit un șarpe baie, în timp ce se pregătea să-i facă baie copilului Național
Termostat temperatura FOTO Shutterstock
Facturi mai mici la iarnă cu un singur gest! Cât economisești dacă dai termostatul cu un grad mai jos Fapt divers
targ craciun timisoara facebook jpg
Când se deschid Târgurile de Crăciun din România în 2026. Ce orașe dau startul sărbătorilor încă din noiembrie Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net