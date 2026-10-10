7 lucruri din casa ta pe care ar trebui să le speli mai des. Experții spun că adună murdărie fără să-ți dai seama

Deși așternuturile, fețele de pernă, prosoapele și hainele se bucură de toată atenția, există probabil anumite textile în casa ta care au fost neglijate o lungă perioadă de timp. Experții spun care sunt cele șapte lucruri din casa ta care ar trebui spălate mai des.

7 lucruri din casa ta pe care ar trebui să le speli mai des. Foto: unsplash.com

„Multe textile de uz casnic ies din rutina săptămânală de spălare a rufelor”, spune Dr. Pete, cofondator și director științific la Dirty Labs, conform marthastewart.com. Aceste articole pot aduna murdărie, chiar dacă el par curate.

Covorașele de baie și perdelele de duș

Covorașele de baie sunt adesea uitate. Fiind din material textil și intrând în contact cu pielea zilnic, ele ar trebui spălate mult mai des, chiar dacă par curate și nu au niciun miros ciudat. Din cauza utilizării lor frecvente și a umidității, aceste obiecte din baie sunt predispuse la mucegai.

Așternuturile și păturile animăluțelor de companie

Atunci când speli propriile perne și pături, nu-i uita pe membrii blănoși ai familiei. Se recomandă spălarea lor săptămânală. Adaugă-le în rutină atunci când speli restul lenjeriilor obișnuite din casă.

„Paturile animalelor de companie adună blană, mătreață, murdărie, salivă și mirosuri”, susține Kim Romine, expertă în îngrijirea țesăturilor la P&G.

Protecțiile pentru saltele și perne

La fel ar trebui să procedăm și cu protecțiile pentru saltele și perne. „Deși protejează salteaua, absorb transpirația, uleiurile corporale și celulele pielii în timp. Ele adună lucruri pe care nu le puteți observa”, mai spun experții.

Păturile decorative

Pentru că păturile decorative nu sunt folosite la fel ca lenjeriile de pat, ele pot rămâne aruncate pe un fotoliu timp de luni de zile fără a fi curățate corespunzător. Frecvența lor de curățare variază de la o dată la două săptămâni până la o dată pe sezon.

Dr. Pete recomandă spălarea păturilor folosite frecvent la fiecare două până la patru săptămâni, în timp ce păturile mai puțin utilizate pot fi spălate, în general, o dată pe sezon.

Sacoșele din material textil reutilizabil

Sacoșele tale preferate merg în multe aventuri, dar rareori ajung în mașina de spălat. Cât de des ar trebui să le speli? Experții spun că o dată pe lună, dar timpul variază în funcție de utilizarea lor.

„Sacoșele reutilizabile pentru cumpărături pot aduna bacterii din scurgerile de carne sau produse proaspete”, punctează Dr. Pete

Romine sugerează spălarea sacoșelor din pânză o dată la 1 lună sau trei luni, în funcție de utilizare. Spre exemplu, o sacoșă folosită ocazional pentru a căra cărți este diferită de cele care îți transportă în mod regulat cumpărăturile.

Mănușile de bucătărie

Se recomandă curățarea lor lunară. Deoarece mănușile de bucătărie pot acumula rapid reziduuri alimentare și pete, ar trebui spălate în general lunar sau ori de câte ori devin vizibil murdare, spune Romine. Gândește-te la asta: aceste ustensile sunt expuse frecvent la mâncarea și vasele tale, așa că este esențial să rămână curate.

Coșurile textile pentru rufe și husele de coș

Frecvența de curățare recomandată este la fiecare 2 până la 4 săptămâni. Recipientul care îți ține rufele murdare poate necesita, la rândul său, o tură în mașina de spălat. Are sens dacă te gândești la ce se află în interior: haine purtate, pline de transpirație și prosoape umede. Dacă coșul tău este lavabil sau are o husă detașabilă, curăță-l temeinic pentru a nu recontamina încărcăturile viitoare de rufe, recomandă Dr. Pete.