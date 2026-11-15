Nu te grăbi să chemi instalatorul! Uite cum poți desfunda singură cada!

Nimic nu este mai neplăcut decât să termini de făcut duș și să observi că apa rămâne în cadă. De cele mai multe ori, vinovate sunt firele de păr, depunerile de săpun și reziduurile produselor de îngrijire. Înainte să pui mâna pe telefon ca să chemi instalatorul, poți încerca câteva metode simple de curățare a scurgerii.

Foto: Magnific

O scurgere înfundată este una dintre problemele casnice care apar exact când te aștepți mai puțin. Mai întâi, apa se retrage ceva mai greu, apoi începe să băltească în jurul dopului, iar în cele din urmă poate rămâne în cadă minute bune. Dacă blocajul este aproape de orificiul de scurgere, ai șanse să-l îndepărtezi singură, fără instrumente complicate. Important este să începi cu metodele mai puțin agresive, pentru a evita deteriorarea țevilor.

Începe cu firele de păr din scurgere

Primul lucru pe care ar trebui să-l verifici este orificiul de scurgere. Firele de păr se pot încurca unele în altele și, împreună cu depunerile de săpun, pot forma un dop compact.

Pune-ți mănuși de protecție, îndepărtează capacul scurgerii, dacă modelul permite acest lucru, și scoate cu grijă resturile vizibile. Poți folosi un dispozitiv flexibil din plastic, prevăzut cu mici cârlige, special conceput pentru îndepărtarea părului.

Dacă blocajul este mai adânc, un șarpe pentru desfundarea țevilor poate fi util. Introdu-l cu atenție, fără să forțezi, rotește-l ușor și retrage-l pentru a scoate depunerile. La final, lasă să curgă puțină apă și verifică dacă problema s-a rezolvat.

Bicarbonatul și oțetul pot ajuta la depunerile ușoare

Una dintre cele mai cunoscute soluții de curățare a scurgerilor este combinația dintre bicarbonat de sodiu și oțet. Reacția dintre cele două ingrediente produce spumă, care poate mobiliza unele depuneri superficiale.

Poți pune câteva linguri de bicarbonat în scurgere, apoi adaugă aproximativ o jumătate de cană de oțet. Lasă amestecul să acționeze câteva minute, după care clătește cu apă caldă.

Trebuie să știi însă că această combinație nu dizolvă eficient dopurile compacte de păr sau depunerile persistente de grăsime. Bicarbonatul și oțetul se neutralizează în mare parte, așa că efectul lor de desfundare este limitat.

Atenție!

Nu folosi această metodă dacă ai turnat anterior în scurgere un produs chimic pentru desfundat. Amestecarea substanțelor poate provoca reacții periculoase.

Apa caldă poate îndepărta urmele de săpun

Șamponul, gelul de duș și săpunul pot lăsa în timp depuneri pe pereții conductelor. Acestea se combină cu firele de păr și alte reziduuri, îngreunând trecerea apei.

Dacă scurgerea este doar parțial blocată, poți încerca să torni treptat apă caldă, pentru a înmuia unele depuneri. Metoda este mai utilă în cazul reziduurilor de săpun decât în cazul dopurilor formate din păr.

Evită însă apa clocotită. Temperaturile foarte ridicate pot afecta anumite țevi din plastic, garnituri sau îmbinări, mai ales dacă instalația este veche ori nu îi cunoști caracteristicile.

Încearcă detergentul de vase

Detergentul de vase poate fi util atunci când în scurgere s-au acumulat reziduuri grase provenite din produse de îngrijire.

Toarnă o cantitate mică de detergent lichid în orificiul de scurgere, lasă-l să acționeze câteva minute, apoi clătește cu apă caldă. Detergentul poate ajuta la desprinderea depunerilor ușoare, dar nu va elimina un dop compact de păr.

Dacă apa continuă să se scurgă greu, este mai bine să încerci îndepărtarea mecanică a blocajului decât să repeți de multe ori aceeași procedură.

Ventuza, un ajutor pe care merită să-l ai în casă

O ventuză pentru desfundarea scurgerilor poate rezolva unele blocaje fără să fie nevoie de substanțe chimice.

Pentru a o folosi, trebuie să existe suficientă apă în cadă încât să acopere marginea ventuzei. Astupă orificiul de preaplin cu o cârpă umedă, dacă este posibil, apoi fixează ventuza peste scurgere.

Execută mai multe mișcări ferme, în sus și în jos, fără să desprinzi complet ventuza de suprafață. Presiunea creată poate mobiliza dopul și permite apei să circule din nou.

Nu folosi ventuza dacă în scurgere se află deja o soluție chimică de desfundare, deoarece există riscul ca aceasta să stropească pielea sau ochii.

Soluțiile chimice, doar cu precauție

Dacă metodele mecanice nu funcționează, există și produse speciale pentru desfundarea scurgerilor. Unele sunt concepute pentru dizolvarea părului și a reziduurilor organice, însă pot conține substanțe puternic corozive.

Înainte de utilizare, citește cu atenție eticheta și verifică dacă produsul este compatibil cu instalația ta. Poartă mănuși și ochelari de protecție, aerisește încăperea și respectă întocmai cantitatea și timpul de acțiune indicate de producător.

Nu combina niciodată două produse de desfundare și nu adăuga oțet, înălbitor sau alte substanțe peste o soluție chimică deja turnată în scurgere. Pot apărea reacții periculoase și vapori toxici.

Dacă produsul nu funcționează, nu încerca imediat o altă substanță. În această situație, este mai sigur să apelezi la un instalator și să-i spui ce ai folosit.

De ce se înfundă cada atât de des

De cele mai multe ori, problema apare treptat, din cauza reziduurilor care se adună în conducte. Printre cele mai frecvente cauze se numără:

- Firele de păr. Acestea se acumulează în scurgere și formează dopuri împreună cu săpunul și alte resturi. O sită specială pentru captarea părului poate reduce considerabil riscul de înfundare.

- Depunerile de săpun. Unele produse de curățare, în special săpunurile solide, pot lăsa reziduuri care se fixează pe pereții conductelor.

- **Uleiurile și produsele de îngrijire.** Balsamurile, uleiurile de corp și alte produse cosmetice pot contribui la acumularea depunerilor.

- Calcarul. În zonele cu apă dură, depunerile minerale se pot forma în timp și pot îngusta conductele.

- Obiectele mici. Capacele, agrafele sau alte obiecte scăpate accidental în cadă pot bloca scurgerea.

Cum previi înfundarea scurgerii

Cel mai simplu este să nu lași reziduurile să se acumuleze. Folosește o sită pentru captarea firelor de păr și curăț-o după fiecare duș. Îndepărtează periodic resturile vizibile din zona dopului și clătește cada cu apă caldă pentru a reduce depunerile de produse cosmetice.

Dacă apa începe să se retragă mai greu, intervino înainte ca blocajul să devină complet.

Bine de știut!

Dacă apa refulează, dacă sunt afectate și alte scurgeri din locuință sau dacă blocajul revine la scurt timp după curățare, problema poate fi mai adânc în instalație. În astfel de situații, este recomandat să chemi un instalator, pentru a evita deteriorarea conductelor.

Editor: Raluca Toma