La ce folosește gaura mică din chiuveta de la baie? Are două roluri importante, dar trebuie și curățată

Chiuveta de la baie are o mică gaură sub robinet. Ce rol are? Cum se curăță și de ce poate miroase urât? Află răspunsurile la aceste întrebări și, mai ales, cum o cureți corect, fără să dăunezi chiuvetei.

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De ce este o gaură în chiuvetă?

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce chiuveta are o gaură suplimentară, răspunsul este legat de funcționarea sistemului de evacuare. Deschiderea se numește orificiu de preaplin și este legată de un canal din interiorul chiuvetei.

Acest canal începe de la marginea de sus a cuvei și ajunge la sistemul de evacuare, sub nivelul orificiului principal de scurgere. Astfel, apa care intră prin preaplin ajunge în aceeași conductă prin care se golește chiuveta.

Spre deosebire de scurgerea principală, orificiul de preaplin rămâne deschis, chiar dacă dopul chiuvetei este închis.

Împiedică apa să se reverse peste marginea chiuvetei

Primul rol al orificiului de preaplin este să preia o parte din apa care se acumulează în chiuvetă atunci când scurgerea principală este închisă.

De exemplu, dacă lași robinetul deschis și dopul pus, nivelul apei va crește. Când ajunge la orificiul de preaplin, surplusul va intra în canalul interior și va fi direcționat către conducta de evacuare.

Cu toate acestea, acest sistem are o capacitate limitată. Dacă robinetul este deschis la maximum, apa poate intra în chiuvetă mai repede decât reușește să se evacueze prin orificiul suplimentar. În acest caz, preaplinul doar poate întârzia revărsarea.

De asemenea, dacă țeava principală este înfundată, preaplinul nu poate garanta evacuarea apei. Cele două deschideri sunt conectate la aceeași conductă, așa că un blocaj aflat mai jos poate afecta ambele trasee.

Ajută apa să se scurgă mai repede

Al doilea rol al orificiului de preaplin este legat de circulația aerului în sistemul de evacuare.

Atunci când chiuveta este plină și apa acoperă complet scurgerea principală, aerul intră mai greu în conductă. Acest lucru poate încetini golirea cuvei.

Prin canalul de preaplin, aerul poate ajunge în sistemul de scurgere, reducând efectul de aspirație care îngreunează evacuarea apei.

De aceea, unele chiuvete fără orificiu de preaplin se pot goli mai lent sau pot produce bule de aer în timpul scurgerii.

De ce poate apărea un miros urât din interior

Orificiul de preaplin nu este folosit la fel de des ca scurgerea principală. În condiții normale, prin el trece foarte puțină apă, iar interiorul canalului nu este curățat în mod regulat.

În timp, acolo se pot acumula resturi de săpun, depuneri organice și murdărie. Umezeala favorizează dezvoltarea microorganismelor și formarea unui strat de reziduuri care poate produce mirosuri neplăcute.

Dacă simți un miros urât în apropierea chiuvetei, iar scurgerea principală pare curată, merită să verificați și orificiul de preaplin.

Depunerile acumulate în canal pot reduce și cantitatea de apă sau aer care circulă prin acesta.

Cum cureți orificiul

Curățarea se poate face cu o perie subțire și flexibilă, de tipul celor folosite pentru spațiile înguste.

Introdu peria cu grijă în orificiu și mișc-o lent înainte și înapoi, pentru a desprinde depunerile de pe pereții canalului. Evită mișcările bruște și nu forța instrumentul dacă întâmpini rezistență.

Poți folosi și un colier de plastic lung și flexibil, introdus cu atenție în deschidere. Acesta poate ajuta la desprinderea murdăriei, însă trebuie să fie suficient de lung pentru a-l putea ține ferm, fără riscul de a-l scăpa în interior.

După îndepărtarea depunerilor, clătește canalul cu apă caldă, turnată treptat cu ajutorul unei pâlnii potrivite. Evită apa clocotită dacă nu știi dacă materialul chiuvetei și componentele instalației rezistă la temperaturi foarte ridicate.

La final, spală cuva pentru a îndepărta murdăria care ar fi putut ieși din canal în timpul curățării.

Cum elimini mirosurile neplăcute

Dacă orificiul de preaplin miroase urât, poți încerca o curățare cu bicarbonat de sodiu și oțet alb.

Ai nevoie de bicarbonat de sodiu, oțet alb, apă caldă și o pâlnie care să încapă în orificiul de preaplin.

Toarnă o cantitate mică de bicarbonat prin pâlnie, apoi adaugă treptat oțetul. Lasă amestecul să acționeze aproximativ 15-20 de minute, după care clătește cu apă caldă.

Reacția dintre bicarbonat și oțet poate ajuta la desprinderea unor depuneri ușoare, dar nu înlocuiește curățarea mecanică și nu garantează eliminarea blocajelor persistente.

Atenție! Nu amesteca oțetul cu înălbitor pe bază de clor sau cu alte produse chimice pentru desfundarea țevilor. Combinațiile pot elibera gaze toxice. Dacă ai folosit anterior un produs de curățare chimic, respectă instrucțiunile producătorului înainte de a aplica altă soluție.

Ce faci dacă iese apă de acolo

Dacă observi că apa revine prin orificiul de preaplin, deși chiuveta nu este plină, este posibil să existe un blocaj în sistemul de evacuare.

Începe prin a verifica dacă apa se scurge normal prin orificiul principal. Dacă evacuarea este lentă, cauza poate fi acumularea de păr, săpun sau alte reziduuri în sifonul de sub chiuvetă.

Sifonul poate fi demontat și curățat, dacă modelul permite acest lucru și dacă poți efectua operațiunea în siguranță. Înainte de demontare, așază un recipient dedesubt pentru a colecta apa rămasă în instalație.

Dacă problema persistă după curățarea sifonului, blocajul poate fi situat mai departe pe conductă și poate necesita intervenția unui instalator.

Trebuie să știi că...

... nu toate modelele sunt prevăzute cu acest sistem. Chiuvetele clasice de baie au frecvent unul sau două orificii de preaplin, însă unele modele moderne, în special lavoarele de tip bol montate pe blat, nu includ această deschidere.

Editor: Raluca Toma