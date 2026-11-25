Obiceiul de a-ți umezi periuța de dinți înainte de a aplica pasta de dinți pare un detaliu nesemnificativ, dar schimbă consistența pastei și duce la o spumare excesivă a acesteia.

Spalat dinti Foto shutterstock 230681170 jpg

Institutele Odontologice recomandă aplicarea pastei de dinți direct pe periuța uscată sau doar ușor umezită. Adăugarea unei cantități prea mari de apă poate modifica textura produsului.

Obiceiul umezirii periuței nu îmbunătățește curățarea dinților

Este o concepție greșită să crezi că, dacă vei trece periuța de dinți printr-un jet de apă înainte de a aplica pasta de dinți îți vei îmbunătăți igiena dentară. Umezirea perilor înainte de aplicarea pastei de dinți ține, în primul rând, de preferințele personale. Dovezile existente nu susțin afirmația conform căreia utilizarea unei periuțe de dinți uscate sau ușor umede ar duce la o diferență semnificativă în ceea ce privește eficiența curățării; dimpotrivă, nu par să afecteze semnificativ igiena dentară.

Greșeala pe care ar trebui s-o eviți după periajul dinților

Nu doar umezirea periuței de dinți înainte de aplicarea pastei de dinți poate afecta eficiența pastei de dinți. Un alt obicei este clătirea gurii imediat după ce ai terminat periajului, deoarece apa poate îndepărta o parte din fluorul care rămâne pe dinți și în cavitatea bucală după utilizarea pastei de dinți. Din acest motiv, Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie recomandă eliminarea prin scuipare a excesului de pastă de dinți și evitarea clătirii imediate a gurii cu apă sau clătirea cu o cantitate mare de apă, pentru că, în aceste moduri, nu se permite unei cantități mai mari de fluor să rămână în contact cu dinții.

În cele din urmă, atât Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie, cât și Asociația Dentară Americană recomandă periajul dentar de două ori pe zi, timp de două minute, folosind o pastă de dinți care conține fluor. De asemenea, acestea recomandă completarea igienei orale prin utilizarea aței dentare, pentru a curăța spațiile la care perii periuței nu pot ajunge, și a apei de gură.

Cum îți dai seama că ți-ai periat bine dinții?

Una dintre cele mai frecvente concepții greșite este aceea că, dacă o pastă de dinți produce mai multă spumă, vei avea rezultate mai bune în urma periajului. Totuși, cantitatea de spumă nu este un indicator al faptului că dinții tăi sunt mai curați. Pasta de dinți joacă un rol important în igiena orală, întrucât ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene și, atunci când conține fluor, contribuie la întărirea smalțului și la prevenirea apariției cariilor. Din acest motiv, specialiștii subliniază că importantă nu este doar tehnica de periaj, ci și cantitatea de fluor care rămâne în cavitatea bucală după utilizarea pastei de dinți.

Un studiu clinic apărut în anul 2022 a analizat 120 de adulți care au folosit diverse paste de dinți cu conținut de fluor. Studiul a comparat concentrațiile acestui mineral în saliva participanților după periaj și a evaluat diferențele dintre cei care s-au clătit cu apă și cei care nu au făcut acest lucru. Rezultatele au arătat că o clătire ulterioară influențează cantitatea de fluor care rămâne în cavitatea bucală. De asemenea, au fost identificate diferențe între formulările produselor utilizate.

În ceea ce privește curățarea, cel mai important aspect este periajul timp de două minute, care trebuie să acopere toate suprafețele dinților, folosind mișcări blânde, fără a exercita o presiune excesivă.