Frigul, plimbările pe zăpadă și trecerile de la cald la rece pot crea probleme pentru câinele tău. Iritațiile pe labe, dureri la articulații, hipotermia și intoxicațiile sunt doar câteva dintre riscurile care apar iarna pentru câini.

Foto: magnific

Chiar dacă prietenul tău patruped pare fericit când se joacă în zăpadă, blana nu îl protejează suficient de frig. Puii, câinii bătrâni, cei mici și cei cu blana scurtă sunt mai sensibili la frig. De asemenea, unele boli pe care le are deja se pot înrăutăți acum. Iată ce probleme de sănătate trebuie să urmărești iarna!

1. Hipotermia - când e prea frig

Plimbările lungi când e frig, mai ales dacă blana e umedă, pot face ca temperatura corpului să scadă foarte mult. Dacă amicul necuvântător tremură tare, e slab, merge nesigur și e foarte somnoros, acestea sunt semne de hipotermie. În cazuri grave, respirația și bătăile inimii pot încetini.

Dacă vezi aceste semne, du câinele într-un loc cald, usucă-i blana și învelește-l într-o pătură. Nu-l pune direct lângă surse de căldură foarte fierbinți și sună imediat medicul veterinar. În zilele geroase, plimbă-l mai puțin și, dacă trebuie, pune-i o haină potrivită pentru el.

2. Lăbuțele pot fi rănite de sare și gheață

Sarea și produsele folosite pentru a topi gheața de pe trotuare pot irita pielea sensibilă dintre degetele câinelui. Gheața și zăpada care se adună între pernuțe pot, de asemenea, să-l deranjeze, să-i facă mici răni sau tăieturi dureroase.

Dacă câinele scheună, își linge lăbuțele mult sau nu vrea să meargă, verifică-i pernuțele. După fiecare plimbare, spală-i lăbuțele cu apă călduță și usucă-le bine. Poți folosi un balsam special pentru câini sau încălțăminte de protecție, dacă îi place.

3. Probleme cu respirația

Iarna, câinii pot lua infecții respiratorii, mai ales dacă stau în spații închise cu alte animale. O astfel de boală este tusea de canisă, care este contagioasă și face câinele să tușească uscat și mult.

Dacă strănută des, îi curge nasul, nu vrea să mănânce și e moale, s-ar putea să aibă o problemă cu respirația. Frigul nu îi dă boala, dar îi face rău dacă e deja bolnav.

Nu-i da câinelui medicamente pentru răceală de oameni. Dacă simptomele nu trec sau are probleme să respire, mergi la veterinar.

4. Durerile de articulații se pot agrava

Dacă ai un câine bătrân, s-ar putea să observi că, când vine frigul, se ridică mai greu, nu vrea să urce scările sau nu mai vrea să iasă la plimbare.

Frigul și faptul că se mișcă mai puțin pot face ca articulațiile unui câine cu artroză sau alte boli de articulații să fie mai tari și să-l doară mai tare.

Asigură-i un culcuș cald, departe de vânt și de podeaua rece. Plimbările regulate, dar nu prea grele, îl pot ajuta să se miște mai ușor. Medicul veterinar îți poate da un tratament pentru el.

5. Piele uscată și iritații

Aerul uscat din casă când e cald, frigul și spălatul prea des pot face pielea câinelui să se usuce. Dacă se scarpină mult, are mătreață, pielea e roșie și blana nu mai strălucește, acestea pot fi semne.

Nu-l spăla prea des și folosește produse speciale pentru câini. După plimbările prin ploaie sau zăpadă, usucă-i bine blana, mai ales acolo unde se poate menține umedă mai mult timp.

Dacă apar răni, zone fără blană sau mâncărimi care nu trec, e bine să mergi la veterinar, pentru că pot fi alte cauze, cum ar fi alergiile sau paraziții.

6. Degerături - pericolul din zilele geroase

Urechile, coada și lăbuțele sunt cele mai sensibile zone la frig. Dacă câinele stă prea mult timp în frig, s-ar putea să nu-i mai circule bine sângele și să sufere de degerături.

Pielea palidă, gri sau albăstruie, umflăturile și faptul că-l doare când îl atingi sunt semne de alarmă. Uneori, vezi problemele pielii abia când câinele intră într-un loc cald.

Dacă crezi că câinele are degerături, nu-i masa zonele afectate și nu le încălzi direct cu uscătorul de păr sau caloriferul. Du-l într-un loc cald și sună de urgență veterinarul.

7. Intoxicația cu antigel - un pericol secret

Unul dintre cele mai mari pericole iarna este antigelul pentru mașini, care are etilenglicol. El poate ajunge pe asfalt, în garaje sau lângă mașini, unde câinii îl pot mânca din greșeală.

Chiar și puțin antigel îi poate face rău și-i poate distruge rinichii. Semnele sunt vărsăturile, mersul nesigur, somnolența, setea mare și urinarea desă.

Dacă crezi că a ingerat antigel, mergi imediat la veterinar, chiar dacă nu are semne încă. Intervenția rapidă îi poate salva viața.

Editor: Raluca Toma