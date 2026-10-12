 Iată cum alegi vestimentația amicilor blănoși în funcție de cât sunt de activi!
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Iată cum alegi vestimentația amicilor blănoși în funcție de cât sunt de activi!

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Hainele pentru animalele de companie sunt un moft? Sau poate sunt accesorii simpatice utile mai ales în cadrul ședințelor de fotografii? Nici vorbă! Hainele sunt esențiale pentru sănătatea amicilor patrupezi.

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Foto: magnific

În lunile reci, îmbrăcămintea adecvată îi protejează pe câini de ger, ploaie și vânt. Fiecare alegere trebuie să pornească de la confortul patrupedului, astfel încât hăinuța să nu-i blocheze mișcările naturale.

Nivelul de activitate determină grosimea hainelor

Timpul petrecut afară și energia câinelui tău îți arată clar de ce piese vestimentare are nevoie:

Câinii foarte activi au nevoie de paltoane lejere, făcute din materiale impermeabile, care nu rețin transpirația.

Câinii în vârstă sau cei mai puțin dinamici necesită haine mai groase, din fleece sau amestecuri de lână.

Pentru interior, se aleg doar straturi subțiri și moi, din bumbac sau flanelă, pentru a preveni supraîncălzirea.

Hainele foarte strâmte restricționează respirația, în timp ce hainele prea largi îi pot face pe câini să se împiedice în timpul mersului.

Ce să știi despre măsurătorile corecte 

Dimensiunile diferă mult chiar și în cadrul aceleiași rase. Înainte să cumperi o piesa vestimentară, folosește un centrimetru de croitorie și notează trei valori esențiale:

Circumferința gâtului este măsurată în zona în care stă zgarda.

Circumferința pieptului este stabilită în zona cea mai lată a cutiei toracice.

Lungimea spatelui este aflată prin măsurarea distanței de la baza gâtului până la baza cozii.

Sistemele de prindere cu scai, benzile elastice sau șnururile reglabile sunt preferate pentru că oferă flexibilitate dacă dimensiunile câinelui sunt între mărimile standard.

Sistemele de prindere și cusăturile trebuie verificate atent

Îmbrăcarea nu trebuie să devină o sursă de stres. Croielile care se trec peste cap sunt adesea refuzate de patrupezi, așa că hăinuțele cu fermoare laterale, capse sau nasturi reprezintă varianta ideală.

Interiorul hainei este analizat cu atenție înainte de prima purtare. Cusăturile aspre, etichetele rigide, firele ieșite sau aplicațiile din plastic pot provoca iritații dureroase pe piele. De asemenea, fundele sau nasturii mici pot fi înghițiți ușor. Se aleg doar materiale lavabile la mașină, iar spălarea se face de fiecare dată cu detergenți fără parfum, pentru a evita alergiile cutanate.

Editor: Raluca Toma

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