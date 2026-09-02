 De ce reacționăm la diverși factori externi și cum putem să controlăm impulsurile. Sfaturile psihologului
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De ce reacționăm la diverși factori externi și cum putem să controlăm impulsurile. Sfaturile psihologului

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De-a lungul evoluției, rolul impulsurilor a fost acela de a menține individul în viață. Este foarte greu să ne dăm seama ce s-ar fi putut întâmpla cu specia umană, în lipsa acestor reacții involuntare, care aveau și încă au scopul de a ne menține în viață, în cele mai bune condiții pe care ni le putem permite.

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Foto: Shutterstock

Care este rolul principal al impulsurilor?

Impulsurile au servit dintotdeauna ca plasă de siguranță, permițând ființei umane să conştientizeze ce este capabilă să facă și ce nu. Psihologii numesc impulsurile mecanisme de apărare, fiind principalii indicatori ai schimbărilor din mediu. Nefiind conștientizate, impulsurile nu pot fi controlate prea bine, iar acest lucru pornește din vechime, atunci când strămoșii noștri trăiau într-un pericol aproape permanent.

Sentimentul care a guvernat atât de mult timp ființa umană și evoluția sa este frica. Acest sentiment este unul primitiv, care apare în momentul în care individul, indiferent de specie, se simte amenințat, de obicei, de factori exteriori. Există mai multe reacții care se pot manifesta în momentul declanșării sentimentului de frică, iar cel mai întâlnit este acela de a fugi sau a lupta. Rareori, oamenii rămân impasibili la pericol, fiecare mușchi din corpul lor fiind blocat.

Bullying-ul și reacția impulsivă

O problemă uriașă a zilelor noastre este bullying-ul. Indiferent dacă acesta are loc între copii sau adulți, efectele sale pot fi dezastruoase pentru individ. Pe lângă faptul că stima de sine suferă schimbări dramatice, întreaga schemă de percepție a persoanei cunoaște o modificare, astfel fiind afectate funcțiile de bază, cum ar fi, de exemplu, integrarea în societate și apartenența la grup.

Această constantă a zilelor noastre, bullying-ul este o acțiune defăimătoare, care are efecte pe termen lung. Cel mai mare impact este al bullying-ului în rândul adolescenților, deoarece acesta reprezintă sursa dereglărilor care, deși inerente vârstei, se pot prelungi și deveni o constantă, la maturitate.

Bineînțeles că bullying-ul este însoțit de frică, dar acest sentiment este nuanțat, în așa fel încât se manifestă față de diverși factori. Frica generată de bullying este compusă din frica față de ceilalți, așteptările nerealiste față de tine însuți, impresiile greșite față de ceea ce cred ceilalți, augmentarea efectelor a ceea ce se întâmplă etc.

Simptome ale fricii

Frica este un fenomen complex, care poate fi generat de diverși factori. Manifestările legate de acest sentiment sunt:

- Tremur

- Respirație sacadată

- Frisoane

- Insecuritate

- Gură uscată etc.

Ce poți face în astfel de cazuri, când conștientizezi frica?

Autocontrolul este una dintre cel mai dificil de atins forme de control, astfel că nu ne putem baza 100% pe aceasta, cât timp frica ne inundă fiecare por. Astfel, psihologii au adus pe masă o serie de metode prin care frica poate fi redusă. Printre aceste tehnici se numără:

- Respirația 4 x 4: Trage aer în piept 4 secunde, ține-l 4 secunde, dă-l afară 4 secunde.

- Relaxarea muşchilor

- Conștientizarea contactului cu solul

- Numărătoarea

- Notarea sentimentelor din momentele respective.

Articol scris de Simina Maria Sima, psiholog

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