Pori dilatați! Așa îi închizi înainte de machiaj!

Aceste puncte minuscule numite pori au un scop important: canalizarea sebumului pentru a menține pielea elastică și catifelată. Pentru majoritatea dintre noi, aspectul lor ne atrage atenția și nemulțumirea de sine. Aceste practici simple de îngrijire a pielii îi pot închide!

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Este posibil să reduci aspectul porilor prin anumite metode de îngrijire a pielii, inclusiv prin utilizarea unui demachiant, prin hidratare și exfoliere. Chiar dacă porii au o funcție importantă, prin permiterea eliminării transpirației și sebumului prin piele, este posibil să nu-ți placă aspectul lor, în special în zonele corpului în care par mai vizibili, cum ar fi nasul și fruntea. Nu există nicio modalitate și niciun motiv de a-i închide complet, dar este posibil ca aceștia să pară mai puțin vizibili pe piele.

Curăță tenul de două ori pe zi

Îndepărtarea impurităților tenului cu un demachiant și apă călduță poate face o diferență enormă între un aspect neplăcut creat de pori dilatați și unul mai frumos. Seara, curăță de două ori fața pentru a îndepărta mai întâi machiajul și murdăria zilnică. Un studiu clinic realizat în anul 2006 a arătat că utilizarea unui demachiant poate minimiza unele simptome ale acneei și poate menține porii curați. Începe prin a utiliza un demachiant blând, pentru persoanele cu piele normală sau grasă.

Folosește produse pe bază de apă sau gel

Academia Americană de Dermatologie recomandă utilizarea unor produse pe bază de apă, inclusiv în ceea ce le privește pe acelea destinate machiajului. În ceea ce privește produsele de curățare, acelea pe bază de gel sunt, de asemenea, o opțiune bună. Acestea ajută la eliminarea sebumului de la nivelul porilor. Un ingredient de care trebuie să ții cont este acidul glicolic. Asigură-te că toate produsele achiziționate fără prescripție medicală sunt non-comedogenice!

Evită produsele pe bază de ulei și alcool

Încearcă să eviți produsele pentru curățarea tenului care conțin ulei sau alcool, întrucât uleiul poate irita pielea și poate provoca erupții cutanate. Pe de altă parte, alcoolul poate provoca roșeață și uscăciune. Unele produsele comercializate ca produse de curățare hidratante pot lăsa reziduuri și, de fapt, pot crește cantitatea de sebum de pe piele, așa că este nevoie să le eviți dacă ai tenul gras.

Familiarizează-te cu retinoizii

Așa cum folosirea unei loțiuni cu protecție solară împiedică descompunerea prematură a colagenului existent, utilizarea unui retinoid (familia de ingrediente care include retinolul și retinalul) va stimula pielea să producă substanțe benefice. Retinoizii au și ei proprietăți antibacteriene, așa că vor ajuta la prevenirea blocării porilor. Totuși, sunt ingrediente puternice, așa că introdu-i treptat în rutina ta pentru a reduce riscul de iritații. De obicei, este recomandat să aplicați aceste produse o dată pe zi. Utilizarea prea frecventă a retinoizilor poate provoca roșeață, uscăciune și descuamare.

Aplică o mască de argilă

O modalitate rapidă de a reduce porii și inflamația tenului este utilizarea unei măști de argilă. Într-un studiu clinic din anul 2012, s-a observat că aspectul leziunilor acneice a fost redus cu 54% în urma aplicării de două ori pe săptămână a unei măști de argilă amestecată cu ulei de jojoba. Măștile de argilă reduc porii prin uscarea sebumului și prin îndepărtarea impurităților pe măsură ce masca se usucă.

Investește într-un exfoliant lichid

Unele dintre cele mai comune răspunsuri la întrebarea cum să minimizezi porii poate face mai mult rău. Frecarea porilor prin exfolianți duri este niciodată o idee inteligentă și, de fapt, îi poate face mai proeminenți. Ceea ce poți face pentru a-i curăța corespunzător este să aplici un exfoliant lichid blând. Acidul salicilic, un beta-hidroxi-acid (BHA) utilizat în mod obișnuit, este solubil în ulei, ceea ce îi permite să pătrundă în pori și să desprindă celulele pielii vechi, care pot bloca.

Aplică uleiuri esențiale

Utilizarea uleiurilor esențiale ca remediu casnic este la modă în prezent. Uleiurile esențiale antiinflamatoare, cum ar fi uleiul de cuișoare și scorțișoară, s-au dovedit a elimina bacteriile de pe suprafața pielii. De asemenea, poate micșora porii. Amestecă uleiul din ingredientul activ cu unul vegetal, blând, cum ar fi uleiul de migdale sau jojoba, înainte de a-l aplica pe față. Nu lăsa amestecul să acționeze mai mult de câteva minute și asigură-te că usuci fața prin tamponare după aceea.

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Demachierea înainte de culcare nu este opțională

Dacă ești prea obosită seara și te tentează să sari peste rutina de demachiere, nu renunța cu ușurință! Lăsarea machiajului pe față peste noapte este o rețetă sigură pentru obținerea porilor blocați din cauza acumulării de sebum și bacterii. Chiar dacă folosești doar un șervețel demachiant rapid, merită totuși efortul înainte ca fața să ajungă pe pernă. În mod ideal, aplică și un toner pentru a elimina orice urmă de machiaj.