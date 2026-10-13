Cum verifici rapid calitatea alimentelor la tine acasă. Trei trucuri simple

Calitatea produselor alimentare din supermarketuri devine o provocare tot mai mare pentru consumatori, multe alimente fiind tratate cu aditivi, coloranți artificiali sau soluții de volum pentru un aspect comercial impecabil.

Metode simple prin care poți testa la tine acasă dacă alimentele sunt bune Foto: pexels

Comunitatea culinară Edelicios.net a realizat o serie de experimente video practice care arată cum poți depista rapid, direct în propria bucătărie, alimentele contrafăcute de cele autentice, folosind doar apă fierbinte, apă rece sau un banal șervețel.

Testul apei clocotite pentru fileul de somon și șervețelul pentru carnea de vită

Primul truc vizează peștele, în special fileurile de somon crud, care sunt adesea injectate pentru greutate suplimentară.

Dacă torni apă clocotită peste o bucată de somon crud, reacția cărnii este edificatoare: „Apariția unei spume vâscoase și a unor cocoloașe acel pește este plin de umpluturi ieftine”. Această reacție denotă prezența injectărilor cu umpluturi ieftine sau soluții saline de volum. În schimb, un pește proaspăt și curat își păstrează carnea fermă și fibrele compacte în contact cu apa fiartă.

În cazul cărnii tocate de vită crudă, vopselurile sintetice folosite pentru a masca vechimea produsului pot fi date în vileag printr-o simplă tamponare cu un șervețel alb de hârtie.

Apăsați ferm hârtia peste carne: dacă șervețelul se pătează vizibil în roz intens, iar carnea de dedesubt virează brusc spre o nuanță cenușie, produsul a fost încărcat cu agenți chimici de colorare. O carne naturală și proaspătă își păstrează culoarea neschimbată și nu eliberează vopsea pe hârtie.

„Dacă șervețelul se face roz și carnea gri e plină de coloranți”.

Infuzarea instantanee în apă rece: capcana pliculețelor de ceai cu arome artificiale

Un alt indicator al calității deficitare este testul pliculețului de ceai introdus într-un pahar cu apă rece.

Plantele naturale eliberează pigmenții și aromele exclusiv prin infuzie la temperaturi înalte. Dacă apa rece începe să se coloreze instantaneu în câteva secunde, pliculețul conține compuși sintetici, extracte chimice și coloranți adăugați pentru a simula un ceai concentrat.